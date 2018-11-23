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Até 2 de dezembro

Últimos dias para se inscrever no concurso público do Ifes

Oferta é de 25 vagas para cargos de níveis médio e superior; salário varia de R$ 2.403,07 a R$ 4.638,66

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 13:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2018 às 13:26
Sede do Ifes em Vitória Crédito: Divulgação
Os interessados em ser servidor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) devem se apressar: o prazo para se inscrever no concurso público termina no dia 2 de dezembro. A oferta é de 25 vagas para cargos da carreira de Técnico-Administrativos em Educação.
As oportunidades são para profissionais de níveis médio e superior nas funções de assistente de aluno (1), assistente em administração (2), técnico em agropecuária (1), técnico em audiovisual (1), técnico em contabilidade (1), técnico em eletroeletrônica (1), administrador (6), arquivista (1), assistente social (1), enfermeiro (2), engenheiro (2), médico (1), pedagogo (1), técnico em assuntos educacionais (6), tecnólogo-formação: redes de computadores (1) e tecnólogo-formação: processos gerenciais (1).
A carga horária varia de 20h ou 40h semanais e os aprovados vão receber remuneração que varia de R$ 2.403,07 a R$ 4.638,66.
As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.ifes.edu.br, até o dia 2 de dezembro de 2018. A taxa de participação tem valor entre R$ 60,00 e R$ 130,00.
O concurso contará com Prova Objetiva, com 50 questões de Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa, Matemática, Legislação e Informática) e Conhecimentos Específicos. O exame será aplicado no dia 27 de janeiro de 2019.
 

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