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Provas em abril

Últimos dias para se inscrever no concurso público da Petrobras

Os cargos oferecidos são de nível médio e superior para diversos polos de trabalho no Brasil

Publicado em 01 de Março de 2018 às 17:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 17:55
Aprovados vão atuar em vários Estados do país Crédito: Divulgação
 
Os interessados em ingressar na Petrobras têm até segunda-feira (5) para se inscrever no processo seletivo. A oferta é de 108 vagas, além de cadastro de reserva, para profissionais de nível médio e superior.
O atendimento aos candidatos é feito no site www.cesgranrio.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 47,00 para os cargos de nível médio e de R$ 67,00 para os de nível superior.
Há oportunidades para os seguintes cargos: Enfermeiro do Trabalho, Engenheiro de Equipamentos - Mecânica, Engenheiro de Equipamentos - Eletrônica, Engenheiro de Equipamentos - Elétrica, Engenheiro de Equipamentos - Inspeção, Engenheiro de Meio Ambiente, Engenheiro de Petróleo, Engenheiro de Processamento, Engenheiro de Segurança, Engenheiro Naval, Geofísico - Geologia, Geofísico - Física, Geólogo, Médico do Trabalho, Químico de Petróleo, Técnico de Administração e Controle, Técnico de Comercialização e Logística, Técnico de Exploração de Petróleo - Geologia, Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações, Técnico de Logística de Transporte - Controle, Técnico de Logística de Transporte - Operação, Técnico de Manutenção - Instrumentação, Técnico de Suprimento de Bens e Serviços Júnior - Mecânica, Técnico de Suprimento de Bens e Serviços - Administração e Técnico Químico de Petróleo. O cadastro esperado é de 540 candidatos.
Estes profissionais vão atuar no polo nacional e nos Estados de Minas Gerais; Sergipe ou Alagoas; Amazonas; Paraná; Rio Grande do Sul; São Paulo e Bahia, além das cidades de: Macaé; Rio de Janeiro; Santos; Vitória e Rio de Janeiro. A remuneração varia de R$ 2.217,56 a R$ 10.726,45 de acordo com o cargo pleiteado.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 8 de abril de 2018. 
O concurso tem validade de 12 meses, a partir da data de publicação do edital de homologação dos resultados finais e pode ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Petrobras.
 

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