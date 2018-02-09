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Oportunidades

Lojas abrem 150 vagas de trabalho para a Páscoa

No Estado, cinco grandes empresas vão contratar temporários, mas com possibilidade de efetivação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 01:47

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 01:47

Páscoa: oportunidades de emprego no comércio Crédito: Divulgação
Sinônimo de Ressurreição de Cristo e de muito chocolate, a Páscoa também é tempo de oportunidades de emprego, especialmente para o setor de vendas. No Estado, cinco empresas vão abrir mais de 150 vagas temporárias, mas com possibilidade de efetivação.
De acordo com a estimativa da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab), serão 23 mil vagas de trabalho temporário em indústrias e lojas especializadas em todo o Brasil. Com a melhora da economia, as empresas vislumbram crescimento nas vendas.
Essa é a expectativa da gerente geral da Le Chocolatier, Fabiana Fabris. Segundo ela, a empresa espera produzir e vender 30% a mais que em 2017.
Já contratamos para a parte de produção. A partir da segunda quinzena de fevereiro, vamos começar a recrutar para as lojas, que terão 100% de aumento no quadro de funcionários. Para trabalhar conosco, o candidato tem que ser simpático, educado, dinâmico e precisa ter experiência na área de vendas, destaca.
Segundo Fabiana, o Natal já sinalizou melhora nas vendas. A nossa produção em relação ao ano passado cresceu 30%. Temos novos produtos, ovos infantis, pirulitos, ovos menores. Esperamos aumento de 30% nas vendas, afirma.
A Chocolates Garoto é outra empresa que vai contratar. De acordo com a recrutadora Rubia Seibert, para o Espírito Santo serão 96 vagas. São para trabalhar como promotor de vendas nos supermercados da Grande Vitória e de São Mateus, Linhares, Cachoeiro e Guarapari. O contrato é de 12 dias, de 20 a 31 de março, explica.
A Kopenhagen também vai reforçar os quadros na lojas. De acordo com a gerente da loja do Shopping Vitória, Lucimara Alves, as vagas já estão abertas. A loja é pequena, mas estamos com expectativa boa de venda. Esperamos crescimento em torno de 30%. E quem entra como temporário pode ser efetivado, salienta.
Logo depois do carnaval, os supermercados já devem começar a montar os corredores com ovos de Páscoa, lembra o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (ACAPS), Hélio Schneider. Os supermercados geralmente já pedem que as empresas coloquem demonstradores e vendedores específicos na área, diz.
Segundo ele, além do reforço no movimento com os ovos, a procura por ingredientes da torta capixaba também dá fôlego ao setor nessa época.
Como se inscrever
Chocolates Garoto
96 vagas
A Garoto vai contratar, no Espírito Santo, 96 pessoas para trabalhar como promotor de venda na Grande Vitória e em São Mateus, Linhares, Cachoeiro e Guarapari. O contrato será de 20 a 31 de março. A remuneração é de R$ 90 por dia. Em todo o país, são 3 mil vagas.
Quem pode concorrer: É preciso ter ensino médio completo, experiência na área de vendas, disponibilidade de horário e ser comunicativo.
Para onde mandar currículo: para o e-mail [email protected]. As inscrições se encerram no dia 2 de março.
Lacta
34 vagas
São para animador de Páscoa e para troca de brindes. Em todo o país, são 7,9 mil vagas temporárias.
Quem pode concorrer: profissionais com ensino médio completo, mais de 18 anos, boa comunicação e entusiasmo. Ter alguma experiência na área de promoção é um diferencial.
Para onde mandar currículo: o candidato a animador de Páscoa deve se inscrever no site rnstad.biz/s/w/VGKS17. Já para troca de brindes, o candidato deve cadastrar o currículo no site https://www.agenciagda.com/por-dentro-da-gda-2/cadastro, ou comparecer de segunda a sexta, das 9h às 17h, na Av. Jerônimo Monteiro, 1385, Centro, Vila Velha.
Cacau Show
A empresa vai abrir 6.800 vagas para lojas de todo o Brasil, incluindo o Espírito Santo. São chances para vendedores e atendentes.
Quem pode concorrer: os requisitos são ter 18 anos ou mais, possuir ensino médio completo e ter experiência em vendas. Há oportunidade de efetivação após a Páscoa.
Para onde mandar currículo: interessados nas vagas de vendedores e atendentes devem apresentar o currículo direto nas lojas.
Kopenhagen e Chocolates Brasil Cacau
12 vagas
As duas empresas, que têm lojas em Vitória, Vila Velha, Serra e Linhares, vão contratar auxiliares de vendas. Em todo o país, são 1.000 vagas para lojas e para a fábrica em Minas Gerais.
Quem pode concorrer: quem tem ensino médio completo, até 30 anos, e que tem agilidade e pró-atividade, boa postura e dicção, além de ser comunicativo. Também é pedido experiência de pelo menos 6 meses na área de gestão operacional e vendas.
Para onde mandar currículo: Os interessados devem se inscrever no sites das agências Fênix (www.fenixrh.com), EJ (www.ejrh.com.br), Sertec (www.sertecrh.com), Luandre (www.luandre.com.br) e Global (www.globalempregos.com.br). Dos temporários contratados, cerca de 15% do quadro será efetivado em 2018.
Le Chocolatier
10 vagas
A empresa vai contratar equipe de vendas para as 5 lojas, em Vila Velha e Vitória.
Quem pode concorrer: Maiores de 18 anos, com ensino médio completo. É preciso ser simpático, educado e dinâmico e ter experiência de pelo menos um ano na área de vendas e atendimento ao público.
Para onde mandar currículo: O currículo deve ser enviado para [email protected].

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