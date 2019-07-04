Inscrições abertas

Iúna e Pedro Canário contratam profissionais da área da Educação

Oportunidades são para professores, pedagogos e monitores de transporte escolar

Publicado em 4 de julho de 2019 às 15:27 - Atualizado há 6 anos

A seleção de Iúna contará com provas objetivas Crédito: Pixabay

As Prefeitura de Iúna e Pedro Canário, no Espírito Santo, vão abrir processos seletivos simplificados para a contratação temporária de profissionais da área da Educação. A remuneração é de até R$ 1,6 mil.

Em Iúna, as oportunidades são para a formação de cadastro de reserva para os cargos de professor e monitor de transporte escolar. Os interessados podem se inscrever no período de 5 a 10 de julho de 2019, no site www.iuna.es.gov.br. A remuneração não foi divulgada.

As vagas de Professor são para a atuação na educação básica nos níveis de Educação Infantil e Ensino Fundamental. As vagas de Monitor são para atuação nos veículos de transporte escolar da rede municipal. A carga horária do cargo de Monitor de transporte escolar será de 40 horas semanais e para Professor será de 25 horas semanais.

O Processo Seletivo Simplificado será realizado em etapa única, que consistirá em provas objetivas de múltipla escolha para os dois cargos e para Professor também haverá análise de títulos. As provas serão realizadas no dia 14 de julho.

PEDRO CANÁRIO

Já a seleção da Prefeitura de Pedro Canário tem como objetivo preencher dez vagas para o cargo de pedagogo. Além das oportunidade iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

A carga horária é de 25 horas semanais. A remuneração para o pedagogo com Licenciatura é de R$ 1.474,28, enquanto que para o profissional que tiver Pós-Graduação em Supervisão Escolar e/ou Orientação Educacional e/ou Administração Escolar e/ou Gestão Escolar e/ou Gestão Educacional e/ ou Inspeção Escolar vai receber salário de R$ 1.695,42.

As inscrições podem ser feitas nos dias 4, 5 e 8 de julho, das 13h às 17h na Secretaria Municipal de Educação, que fica na Rua São Paulo, 220, Bairro Boa Vista. Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos.

