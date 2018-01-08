Inscrições para o concurso da Abin começam nesta terça-feira (9)

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) vai abrir concurso público com 300 vagas para cargos de nívies médio e superior. As inscrições começam nesta terça-feira (9).

A remuneração varia de R$ 6.302,23 e R$ 16.620,46, correspondente a jornada de 40h semanais para aturarem em Brasília - DF.

A seleção vai preencher vagas nas funções de Oficial de Inteligência (220), Oficial Técnico de Inteligência (60) e Agente de Inteligência (20). Profissionais com formação em diversas áreas da Engenharia, Administração, Economia, Contabilidade, Direito, Psicologia, Pedagogia, Matemática, Estatística, Tecnologia da Informação, Arquivologia, Biblioteconomia, dentre outras áreas, podem se inscrever.

As inscrições poderão ser feitas no endereço eletrônico www.cespe.unb.br , no período entre 10h do dia 9 de janeiro de 2018 e 18h do dia 30 de janeiro de 2018. A taxa é de R$ 190,00, R$ 210,00 ou R$ 230,00, em função do cargo pretendido.

O concurso contará com provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos, prova discursiva, prova de capacidade física, avaliação médica, investigação social e funcional, avaliação psicológica, e Curso de Formação em Inteligência (CFI) na Escola de Inteligência (ESINT) da Abin.

A previsão é de que as provas sejam aplicadas em 11 de março de 2018.