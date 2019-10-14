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Jovens talentos

Inscrições para estágio na Vale terminam no dia 21

De acordo com a mineradora, são 238 vagas no Espírito Santo. Podem participar estudantes de níveis técnico e superior

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 15:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2019 às 15:07
Estágio na Vale Crédito: Divulgação/Vale
Vale prorrogou até o dia 21 de outubro as inscrições para o Programa de Estágio 2020. São 238 vagas destinadas ao Espírito Santo. A seleção é aberta a estudantes de níveis técnico e superior. O atendimento ocorre no site www.vale.com/estagio.
As bolsas variam de R$ 664,20 a R$ 996,30 para os  estagiários de ensino técnico e de R$ 916,35 a R$ 1.375,14 para os alunos de nível superior. A carga horária do estágio varia entre quatro e seis horas diárias, dependendo das atividades a serem desenvolvidas.
Para participar da seleção, os candidatos de nível técnico e de nível superior devem ter previsão de formatura entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021. No primeiro caso, é preciso que o estudante esteja matriculado na instituição de ensino, tenha se formado na parte teórica ou ainda não tenha cumprido a carga horária obrigatória de estágio.
Já os estudantes de graduação devem apresentar a declaração da instituição de ensino autorizando a realização de estágio. O programa também está aberto a pessoas com deficiência (PCD), que devem anexar os laudos comprovando a deficiência no momento da inscrição.
A contratação será entre março e abril de 2020.
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