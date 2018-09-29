Ifes oferta 3.856 vagas em cursos técnicos no ES

Ifes Vitória oferece vagas para diversos cursos Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai abrir 3.856 vagas em cursos técnicos para ingresso no primeiro semestre letivo de 2019. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 1º de outubro. As oportunidades, que são gratuitas para os alunos, foram distribuídas por dois editais.

O documento PS 01/2019 prevê preencher 3.654 vagas em cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes ao Ensino Médio. Já o edital 02/2019 é destinado a cursos da modalidade de jovens e adultos (Proeja), com a oferta de 202 vagas.

Para o processo seletivo 01/2019, as inscrições começam nesta segunda-feira, 1º de outubro, e seguem até 4 de novembro, pelo site do Ifes ( www.ifes.edu.br ). A taxa de inscrição é de R$ 68. Os candidatos podem pedir isenção até o dia 26 de outubro, desde que atendam os requisitos exigidos no edital. A seleção será feita por meio de provas objetivas, que serão aplicadas no dia 2 de dezembro. O resultado final está previsto para ser publicado no dia 21 de dezembro.

Já para os interessados nas vagas do PS 02/2019, as inscrições vão de 1º de outubro ao dia 5 de novembro, presencialmente no campus de interesse, nos horários indicados no edital. As inscrições são gratuitas. O processo seletivo acontecerá por meio de palestra informativa e análise socioeducacional, nos campi Vitória e Santa Teresa; e por meio de provas objetivas, no Campus Serra. O resultado final também será divulgado em 21 de dezembro.

De acordo com informações do Ifes, metade das oportunidades é destinada a ações afirmativas, conhecidas popularmente como cotas. Para os cursos integrados, podem concorrer os estudantes que estejam concluindo o ensino fundamental este ano. Nessa modalidade, o estudante cursa tanto o ensino médio como o técnico no Ifes, não sendo possível obter o diploma de um sem completar o outro.

Os cursos técnicos concomitantes são voltados a quem já está no ensino médio em outra escola e pretende fazer a formação técnica no Ifes. A série da concomitância varia de acordo com o curso. Já para os cursos subsequentes, as são voltadas a quem já concluiu o ensino médio. No caso dos cursos do Proeja, o currículo é integrado, mas podem concorrer apenas jovens e adultos com 18 anos ou mais, que não tenham concluído o ensino médio.

NOVOS CURSOS

O processo seletivo deste ano conta com quatro novos cursos: Técnico em Agricultura (integrado), no Campus Centro-Serrano; Técnico em Química (integrado), no Campus Vila Velha; e Técnico em Mecânica (concomitante), no Campus Guarapari. Outra novidade deste processo seletivo é a inclusão de um curso a distância, o Técnico em Multimeios Didáticos (subsequente), ofertado pelo Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância (Cefor).

O Ifes tem 22 campi em funcionamento e está presente em todas as microrregiões capixabas.

CONFIRA OS CURSOS

CAMPUS ALEGRE

Técnico em Agroindústria (integrado)  36 vagas

Técnico em Agropecuária (integrado)  120 vagas

Técnico em Informática (integrado)  36 vagas

CAMPUS ARACRUZ

Técnico em Mecânica (integrado)  40 vagas

Técnico em Mecânica (concomitante)  40 vagas

Técnico em Química (integrado)  80 vagas

CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO

Técnico em Administração (concomitante)  40 vagas

CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Técnico em Informática (integrado)  40 vagas

Técnico em Eletromecânica (integrado)  40 vagas

Técnico em Informática (concomitante)  36 vagas

Técnico em Eletromecânica (concomitante)  36 vagas

Técnico em Mineração (concomitante)  36 vagas

CAMPUS CARIACICA

Técnico em Administração (integrado)  36 vagas

Técnico em Portos (integrado)  36 vagas

Técnico em Manutenção de Sistemas Metroferroviários (integrado)  36 vagas

Técnico em Portos (concomitante)  36 vagas

Técnico em Logística (concomitante)  72 vagas

CEFOR

Técnico em Multimeios Didáticos (subsequente)  40 vagas

CAMPUS CENTRO-SERRANO

Técnico em Administração (integrado)  40 vagas

Técnico em Agricultura (integrado)  40 vagas

CAMPUS COLATINA

Técnico em Administração (integrado)  36 vagas

Técnico em Edificações (integrado)  36 vagas

Técnico em Informática para Internet (integrado)  36 vagas

Técnico em Meio Ambiente (integrado)  36 vagas

Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (concomitante)  36 vagas

CAMPUS GUARAPARI

Técnico em Administração (integrado)  36 vagas

Técnico em Mecânica (integrado)  36 vagas

Técnico em Eletrotécnica (integrado)  32 vagas

Técnico em Eletrotécnica (concomitante)  36 vagas

Técnico em Administração (concomitante)  36 vagas

Técnico em Mecânica (concomitante)  36 vagas

CAMPUS IBATIBA

Técnico em Florestas (integrado)  70 vagas

Técnico em Meio Ambiente (integrado)  70 vagas

CAMPUS ITAPINA

Técnico em Agropecuária (integrado)  120 vagas

Técnico em Zootecnia (integrado)  60 vagas

Técnico em Agropecuária (subsequente)  40 vagas

CAMPUS LINHARES

Técnico em Administração (integrado)  36 vagas

Técnico em Administração (integrado)  36 vagas

Técnico em Automação Industrial (integrado)  36 vagas

Técnico em Automação Industrial (integrado)  36 vagas

Técnico em Administração (concomitante)  36 vagas

CAMPUS MONTANHA

Técnico em Administração (integrado)  75 vagas

Técnico em Agropecuária (integrado)  65 vagas

CAMPUS NOVA VENÉCIA

Técnico em Mineração (integrado)  36 vagas

Técnico em Edificações (integrado)  72 vagas

Técnico em Mineração (concomitante)  40 vagas

Técnico em Edificações (concomitante)  40 vagas

CAMPUS PIÚMA





Técnico em Aquicultura (integrado)  36 vagas

Técnico em Aquicultura (integrado)  36 vagas

Técnico em Pesca (integrado)  72 vagas

CAMPUS SANTA TERESA

Técnico em Agropecuária (integrado)  120 vagas

Técnico em Meio Ambiente (integrado)  40 vagas

Técnico em Agroindústria (proeja)  32 vagas

CAMPUS SÃO MATEUS

Técnico em Eletrotécnica (integrado)  32 vagas

Técnico em Mecânica (integrado)  32 vagas

Técnico em Eletrotécnica (concomitante)  32 vagas

Técnico em Mecânica (concomitante)  32 vagas

CAMPUS SERRA

Técnico em Informática para Internet (integrado)  36 vagas

Técnico em Mecatrônica (integrado)  36 vagas

Técnico em Automação Industrial (concomitante)  32 vagas

Técnico em Informática (concomitante)  40 vagas

Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (concomitante)  32 vagas

CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Técnico em Agroindústria (integrado)  72 vagas

Técnico em Administração (integrado)  72 vagas

CAMPUS VIANA

Técnico em Logística (integrado)  70 vagas

CAMPUS VILA VELHA

Técnico em Biotecnologia (integrado)  80 vagas

Técnico em Química (integrado)  40 vagas

Técnico em Química (concomitante)  40 vagas

CAMPUS VITÓRIA

Técnico em Eletrotécnica (integrado)  64 vagas

Técnico em Edificações (integrado)  36 vagas

Técnico em Estradas (integrado)  36 vagas

Técnico em Meio Ambiente (integrado)  36 vagas

Técnico em Mecânica (integrado)  36 vagas

Técnico em Eletrotécnica (concomitante)  32 vagas

Técnico em Metalurgia (concomitante)  36 vagas

Técnico em Estradas (concomitante)  24 vagas

Técnico em Mecânica (concomitante)  80 vagas

Técnico em Edificações (subsequente)  36 vagas

Técnico em Geoprocessamento (subsequente)  40 vagas

Técnico em Segurança do Trabalho (subsequente)  40 vagas

Técnico em Guia de Turismo (proeja)  40 vagas

Técnico em Metalurgia (proeja)  40 vagas