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Em todo o Estado

Ifes oferta 3.856 vagas em cursos técnicos no ES

Oportunidades estão disponíveis em todo o Estado; inscrições começam no dia 1º de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 21:28

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 21:28

Ifes Vitória oferece vagas para diversos cursos Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai abrir 3.856 vagas em cursos técnicos para ingresso no primeiro semestre letivo de 2019. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 1º de outubro. As oportunidades, que são gratuitas para os alunos, foram distribuídas por dois editais.
Confira os editais
O documento PS 01/2019 prevê preencher 3.654 vagas em cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes ao Ensino Médio. Já o edital 02/2019 é destinado a cursos da modalidade de jovens e adultos (Proeja), com a oferta de 202 vagas.
Para o processo seletivo 01/2019, as inscrições começam nesta segunda-feira, 1º de outubro, e seguem até 4 de novembro, pelo site do Ifes (www.ifes.edu.br). A taxa de inscrição é de R$ 68. Os candidatos podem pedir isenção até o dia 26 de outubro, desde que atendam os requisitos exigidos no edital. A seleção será feita por meio de provas objetivas, que serão aplicadas no dia 2 de dezembro. O resultado final está previsto para ser publicado no dia 21 de dezembro.
Já para os interessados nas vagas do PS 02/2019, as inscrições vão de 1º de outubro ao dia 5 de novembro, presencialmente no campus de interesse, nos horários indicados no edital. As inscrições são gratuitas. O processo seletivo acontecerá por meio de palestra informativa e análise socioeducacional, nos campi Vitória e Santa Teresa; e por meio de provas objetivas, no Campus Serra. O resultado final também será divulgado em 21 de dezembro.
De acordo com informações do Ifes, metade das oportunidades é destinada a ações afirmativas, conhecidas popularmente como cotas. Para os cursos integrados, podem concorrer os estudantes que estejam concluindo o ensino fundamental este ano. Nessa modalidade, o estudante cursa tanto o ensino médio como o técnico no Ifes, não sendo possível obter o diploma de um sem completar o outro.
Os cursos técnicos concomitantes são voltados a quem já está no ensino médio em outra escola e pretende fazer a formação técnica no Ifes. A série da concomitância varia de acordo com o curso. Já para os cursos subsequentes, as são voltadas a quem já concluiu o ensino médio. No caso dos cursos do Proeja, o currículo é integrado, mas podem concorrer apenas jovens e adultos com 18 anos ou mais, que não tenham concluído o ensino médio.
NOVOS CURSOS
O processo seletivo deste ano conta com quatro novos cursos: Técnico em Agricultura (integrado), no Campus Centro-Serrano; Técnico em Química (integrado), no Campus Vila Velha; e Técnico em Mecânica (concomitante), no Campus Guarapari. Outra novidade deste processo seletivo é a inclusão de um curso a distância, o Técnico em Multimeios Didáticos (subsequente), ofertado pelo Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância (Cefor).
O Ifes tem 22 campi em funcionamento e está presente em todas as microrregiões capixabas.
CONFIRA OS CURSOS
CAMPUS ALEGRE
Técnico em Agroindústria (integrado)  36 vagas
Técnico em Agropecuária (integrado)  120 vagas
Técnico em Informática (integrado)  36 vagas
CAMPUS ARACRUZ
Técnico em Mecânica (integrado)  40 vagas
Técnico em Mecânica (concomitante)  40 vagas
Técnico em Química (integrado)  80 vagas
CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO
Técnico em Administração (concomitante)  40 vagas
CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Técnico em Informática (integrado)  40 vagas
Técnico em Eletromecânica (integrado)  40 vagas
Técnico em Informática (concomitante)  36 vagas
Técnico em Eletromecânica (concomitante)  36 vagas
Técnico em Mineração (concomitante)  36 vagas
CAMPUS CARIACICA
Técnico em Administração (integrado)  36 vagas
Técnico em Portos (integrado)  36 vagas
Técnico em Manutenção de Sistemas Metroferroviários (integrado)  36 vagas
Técnico em Portos (concomitante)  36 vagas
Técnico em Logística (concomitante)  72 vagas
CEFOR
Técnico em Multimeios Didáticos (subsequente)  40 vagas
CAMPUS CENTRO-SERRANO
Técnico em Administração (integrado)  40 vagas
Técnico em Agricultura (integrado)  40 vagas
CAMPUS COLATINA
Técnico em Administração (integrado)  36 vagas
Técnico em Edificações (integrado)  36 vagas
Técnico em Informática para Internet (integrado)  36 vagas
Técnico em Meio Ambiente (integrado)  36 vagas
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (concomitante)  36 vagas
CAMPUS GUARAPARI
Técnico em Administração (integrado)  36 vagas
Técnico em Mecânica (integrado)  36 vagas
Técnico em Eletrotécnica (integrado)  32 vagas
Técnico em Eletrotécnica (concomitante)  36 vagas
Técnico em Administração (concomitante)  36 vagas
Técnico em Mecânica (concomitante)  36 vagas
CAMPUS IBATIBA
Técnico em Florestas (integrado)  70 vagas
Técnico em Meio Ambiente (integrado)  70 vagas
CAMPUS ITAPINA
Técnico em Agropecuária (integrado)  120 vagas
Técnico em Zootecnia (integrado)  60 vagas
Técnico em Agropecuária (subsequente)  40 vagas
CAMPUS LINHARES
Técnico em Administração (integrado)  36 vagas
Técnico em Administração (integrado)  36 vagas
Técnico em Automação Industrial (integrado)  36 vagas
Técnico em Automação Industrial (integrado)  36 vagas
Técnico em Administração (concomitante)  36 vagas
CAMPUS MONTANHA
Técnico em Administração (integrado)  75 vagas
Técnico em Agropecuária (integrado)  65 vagas
CAMPUS NOVA VENÉCIA
Técnico em Mineração (integrado)  36 vagas
Técnico em Edificações (integrado)  72 vagas
Técnico em Mineração (concomitante)  40 vagas
Técnico em Edificações (concomitante)  40 vagas
CAMPUS PIÚMA
 
Técnico em Aquicultura (integrado)  36 vagas
Técnico em Aquicultura (integrado)  36 vagas
Técnico em Pesca (integrado)  72 vagas
CAMPUS SANTA TERESA
Técnico em Agropecuária (integrado)  120 vagas
Técnico em Meio Ambiente (integrado)  40 vagas
Técnico em Agroindústria (proeja)  32 vagas
CAMPUS SÃO MATEUS
Técnico em Eletrotécnica (integrado)  32 vagas
Técnico em Mecânica (integrado)  32 vagas
Técnico em Eletrotécnica (concomitante)  32 vagas
Técnico em Mecânica (concomitante)  32 vagas
CAMPUS SERRA 
Técnico em Informática para Internet (integrado)  36 vagas
Técnico em Mecatrônica (integrado)  36 vagas
Técnico em Automação Industrial (concomitante)  32 vagas
Técnico em Informática (concomitante)  40 vagas
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (concomitante)  32 vagas
CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE 
Técnico em Agroindústria (integrado)  72 vagas
Técnico em Administração (integrado)  72 vagas
CAMPUS VIANA 
Técnico em Logística (integrado)  70 vagas
CAMPUS VILA VELHA
Técnico em Biotecnologia (integrado)  80 vagas
Técnico em Química (integrado)  40 vagas
Técnico em Química (concomitante)  40 vagas
CAMPUS VITÓRIA
Técnico em Eletrotécnica (integrado)  64 vagas
Técnico em Edificações (integrado)  36 vagas
Técnico em Estradas (integrado)  36 vagas
Técnico em Meio Ambiente (integrado)  36 vagas
Técnico em Mecânica (integrado)  36 vagas
Técnico em Eletrotécnica (concomitante)  32 vagas
Técnico em Metalurgia (concomitante)  36 vagas
Técnico em Estradas (concomitante)  24 vagas
Técnico em Mecânica (concomitante)  80 vagas
Técnico em Edificações (subsequente)  36 vagas
Técnico em Geoprocessamento (subsequente)  40 vagas
Técnico em Segurança do Trabalho (subsequente)  40 vagas
Técnico em Guia de Turismo (proeja)  40 vagas
Técnico em Metalurgia (proeja)  40 vagas
Técnico em Segurança do Trabalho (proeja)  40 vagas

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