Ifes oferta 3.856 vagas em cursos técnicos no ES

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai abrir 3.856 vagas em cursos técnicos para ingresso no primeiro semestre letivo de 2019. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 1º de outubro. As oportunidades, que são gratuitas para os alunos, foram distribuídas por dois editais.
O documento PS 01/2019 prevê preencher 3.654 vagas em cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes ao Ensino Médio. Já o edital 02/2019 é destinado a cursos da modalidade de jovens e adultos (Proeja), com a oferta de 202 vagas.
Para o processo seletivo 01/2019, as inscrições começam nesta segunda-feira, 1º de outubro, e seguem até 4 de novembro, pelo site do Ifes (www.ifes.edu.br). A taxa de inscrição é de R$ 68. Os candidatos podem pedir isenção até o dia 26 de outubro, desde que atendam os requisitos exigidos no edital. A seleção será feita por meio de provas objetivas, que serão aplicadas no dia 2 de dezembro. O resultado final está previsto para ser publicado no dia 21 de dezembro.
Já para os interessados nas vagas do PS 02/2019, as inscrições vão de 1º de outubro ao dia 5 de novembro, presencialmente no campus de interesse, nos horários indicados no edital. As inscrições são gratuitas. O processo seletivo acontecerá por meio de palestra informativa e análise socioeducacional, nos campi Vitória e Santa Teresa; e por meio de provas objetivas, no Campus Serra. O resultado final também será divulgado em 21 de dezembro.
De acordo com informações do Ifes, metade das oportunidades é destinada a ações afirmativas, conhecidas popularmente como cotas. Para os cursos integrados, podem concorrer os estudantes que estejam concluindo o ensino fundamental este ano. Nessa modalidade, o estudante cursa tanto o ensino médio como o técnico no Ifes, não sendo possível obter o diploma de um sem completar o outro.
Os cursos técnicos concomitantes são voltados a quem já está no ensino médio em outra escola e pretende fazer a formação técnica no Ifes. A série da concomitância varia de acordo com o curso. Já para os cursos subsequentes, as são voltadas a quem já concluiu o ensino médio. No caso dos cursos do Proeja, o currículo é integrado, mas podem concorrer apenas jovens e adultos com 18 anos ou mais, que não tenham concluído o ensino médio.
NOVOS CURSOS
O processo seletivo deste ano conta com quatro novos cursos: Técnico em Agricultura (integrado), no Campus Centro-Serrano; Técnico em Química (integrado), no Campus Vila Velha; e Técnico em Mecânica (concomitante), no Campus Guarapari. Outra novidade deste processo seletivo é a inclusão de um curso a distância, o Técnico em Multimeios Didáticos (subsequente), ofertado pelo Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância (Cefor).
O Ifes tem 22 campi em funcionamento e está presente em todas as microrregiões capixabas.
CONFIRA OS CURSOS
CAMPUS ALEGRE
Técnico em Agroindústria (integrado) 36 vagas
Técnico em Agropecuária (integrado) 120 vagas
Técnico em Informática (integrado) 36 vagas
CAMPUS ARACRUZ
Técnico em Mecânica (integrado) 40 vagas
Técnico em Mecânica (concomitante) 40 vagas
Técnico em Química (integrado) 80 vagas
CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO
Técnico em Administração (concomitante) 40 vagas
CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Técnico em Informática (integrado) 40 vagas
Técnico em Eletromecânica (integrado) 40 vagas
Técnico em Informática (concomitante) 36 vagas
Técnico em Eletromecânica (concomitante) 36 vagas
Técnico em Mineração (concomitante) 36 vagas
CAMPUS CARIACICA
Técnico em Administração (integrado) 36 vagas
Técnico em Portos (integrado) 36 vagas
Técnico em Manutenção de Sistemas Metroferroviários (integrado) 36 vagas
Técnico em Portos (concomitante) 36 vagas
Técnico em Logística (concomitante) 72 vagas
CEFOR
Técnico em Multimeios Didáticos (subsequente) 40 vagas
CAMPUS CENTRO-SERRANO
Técnico em Administração (integrado) 40 vagas
Técnico em Agricultura (integrado) 40 vagas
CAMPUS COLATINA
Técnico em Administração (integrado) 36 vagas
Técnico em Edificações (integrado) 36 vagas
Técnico em Informática para Internet (integrado) 36 vagas
Técnico em Meio Ambiente (integrado) 36 vagas
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (concomitante) 36 vagas
CAMPUS GUARAPARI
Técnico em Administração (integrado) 36 vagas
Técnico em Mecânica (integrado) 36 vagas
Técnico em Eletrotécnica (integrado) 32 vagas
Técnico em Eletrotécnica (concomitante) 36 vagas
Técnico em Administração (concomitante) 36 vagas
Técnico em Mecânica (concomitante) 36 vagas
CAMPUS IBATIBA
Técnico em Florestas (integrado) 70 vagas
Técnico em Meio Ambiente (integrado) 70 vagas
CAMPUS ITAPINA
Técnico em Agropecuária (integrado) 120 vagas
Técnico em Zootecnia (integrado) 60 vagas
Técnico em Agropecuária (subsequente) 40 vagas
CAMPUS LINHARES
Técnico em Administração (integrado) 36 vagas
Técnico em Administração (integrado) 36 vagas
Técnico em Automação Industrial (integrado) 36 vagas
Técnico em Automação Industrial (integrado) 36 vagas
Técnico em Administração (concomitante) 36 vagas
CAMPUS MONTANHA
Técnico em Administração (integrado) 75 vagas
Técnico em Agropecuária (integrado) 65 vagas
CAMPUS NOVA VENÉCIA
Técnico em Mineração (integrado) 36 vagas
Técnico em Edificações (integrado) 72 vagas
Técnico em Mineração (concomitante) 40 vagas
Técnico em Edificações (concomitante) 40 vagas
CAMPUS PIÚMA
Técnico em Aquicultura (integrado) 36 vagas
Técnico em Aquicultura (integrado) 36 vagas
Técnico em Pesca (integrado) 72 vagas
CAMPUS SANTA TERESA
Técnico em Agropecuária (integrado) 120 vagas
Técnico em Meio Ambiente (integrado) 40 vagas
Técnico em Agroindústria (proeja) 32 vagas
CAMPUS SÃO MATEUS
Técnico em Eletrotécnica (integrado) 32 vagas
Técnico em Mecânica (integrado) 32 vagas
Técnico em Eletrotécnica (concomitante) 32 vagas
Técnico em Mecânica (concomitante) 32 vagas
CAMPUS SERRA
Técnico em Informática para Internet (integrado) 36 vagas
Técnico em Mecatrônica (integrado) 36 vagas
Técnico em Automação Industrial (concomitante) 32 vagas
Técnico em Informática (concomitante) 40 vagas
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (concomitante) 32 vagas
CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Técnico em Agroindústria (integrado) 72 vagas
Técnico em Administração (integrado) 72 vagas
CAMPUS VIANA
Técnico em Logística (integrado) 70 vagas
CAMPUS VILA VELHA
Técnico em Biotecnologia (integrado) 80 vagas
Técnico em Química (integrado) 40 vagas
Técnico em Química (concomitante) 40 vagas
CAMPUS VITÓRIA
Técnico em Eletrotécnica (integrado) 64 vagas
Técnico em Edificações (integrado) 36 vagas
Técnico em Estradas (integrado) 36 vagas
Técnico em Meio Ambiente (integrado) 36 vagas
Técnico em Mecânica (integrado) 36 vagas
Técnico em Eletrotécnica (concomitante) 32 vagas
Técnico em Metalurgia (concomitante) 36 vagas
Técnico em Estradas (concomitante) 24 vagas
Técnico em Mecânica (concomitante) 80 vagas
Técnico em Edificações (subsequente) 36 vagas
Técnico em Geoprocessamento (subsequente) 40 vagas
Técnico em Segurança do Trabalho (subsequente) 40 vagas
Técnico em Guia de Turismo (proeja) 40 vagas
Técnico em Metalurgia (proeja) 40 vagas
Técnico em Segurança do Trabalho (proeja) 40 vagas