Ifes e Ufes abrem concursos com salários que chegam a R$ 9,6 mil

Fachada do Ifes Vitória Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) estão com concursos públicos abertos com remunerações que podem chegar a R$ 9,6 mil. As inscrições já estão abertas.

No Ifes, são 21 oportunidades para Professores do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. A remuneração varia de

R$ 4.463,93 a R$ 9.600,92 ao mês, de acordo com a titulação do candidato.

A taxa de inscrição é de R$ 150,00. Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de outubro de 2018, no endereço eletrônico www.ifes.edu.br

A seleção contará com provas objetiva, objetiva de legislação específica, de desempenho didático e de títulos. A previsão é de que os exames sejam aplicados no dia 25 de novembro de 2018.

UFES

Na Ufes, são dois concursos públicos: para professor, na classe adjunto, e servidor. A data de inscrição é diferente para cada certame. A remuneração varia de R$ 2.446,96 a R$ 9.600,92.

Para o cargo de professor, o prazo para se inscrever na área de conhecimento de Enfermagem/ Enfermagem de Saúde Pública Enfermagem de Doenças Infecciosas (1) vai de 1º até 22 de outubro de 2018.

Há ainda vagas para Docentes que devem atuar na área/ subárea de Zoologia/ Fisiologia dos Grupos Recentes (1), Educação/ Métodos e Técnicas de Ensino (1), Farmácia/ Farmácia Clínica, Assistência e Atenção Farmacêuticas (1), Educação/ Tópicos em Educação/ Educação Rural (1) e Física/ Física Atômica e Molecular (1). Neste caso, as inscrições podem ser feitas de 1º a dia 30 de outubro de 2018..

A taxa de participação é de R$ 250 e o atendimento ocorre nas nas secretarias dos departamentos onde são oferecidas as vagas.

Os profissionais contratados devem receber remuneração de R$ 9.600,92, no regime de trabalho de dedicação exclusiva.

A seleção contará com Prova Escrita, Aptidão Didática, Prova Títulos e Plano de Trabalho. A primeira etapa tem duração de quatro horas

UFES II

A Ufes também está com inscrições abertas para o concurso público que vai contratar Técnico-Administrativos nos municípios de Vitória e Alegre.

A oferta é de 15 vagas: Economista (1), Técnico de Laboratório - Análises Clinicas (1), Técnico em Mecânica (2), Técnico em Instrumentação (1), Técnico em Radiologia (1), Técnico de Tecnologia da Informação (2), Técnico em Equipamentos Médico - Odontológicos (1), Músico (1), Biólogo (1), Produtor Cultural (1), Médico - Clínico Geral (1), Diretor de Artes Cênicas (1) e Fisioterapeuta (1).

Com jornadas de 20 a 40 horas semanais, os profissionais selecionados de níveis Médio/ Técnico e Superior devem receber remunerações entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66, além de Auxílio-Alimentação de R$ 458,00.

Os interessados podem se inscrever até 7 de outubro de 2018, pelo endereço eletrônico www.progep.ufes.br . As taxas variam de R$ 90,00 a R$ 130,00.