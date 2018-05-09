Ifes abre mais de mil vagas em cursos técnicos

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para duas seleções de estudantes de cursos técnicos concomitantes e subsequentes (PS 33/2018) e de cursos técnicos integrados e de qualificação profissional, na modalidade de educação de jovens e adultos (PS 34/2018).
A oferta é de 1.172 vagas, distribuídas em 32 cursos, e em 12 campi da instituição. Todos os cursos do Ifes são gratuitos.As aulas estão prevista para começar no segundo semestre.
Metade das vagas são reservadas para ações afirmativas e serão preenchidas por candidatos que cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. O processo de seleção para os dois editais inclui provas objetivas, que serão aplicadas no dia 24 de junho. Os candidatos também devem ficar atentos à documentação necessária para inscrição e para fazer as provas.
Para se inscrever nos cursos técnicos concomitantes do PS 33/2018, é preciso estar cursando o Ensino Médio em outras instituições ou que já tenham concluído. Já para os os cursos subsequentes, é exigido que o candidato já tenha concluído o Ensino Médio. As vagas são em 23 cursos nos campi Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.
No edital PS 34/2018, as exigências são ter mais de 18 anos, ter o Ensino Fundamental completo, mas que ainda não terminou o Ensino Médio. Nesse caso, são quatro cursos técnicos integrados ao Ensino Médio e dois de qualificação profissional nos campi Santa Teresa, Serra e Vitória.
Informações: pelo telefone (27) 3323-4170 ou pelo e-mail [email protected].
Cursos e Vagas
PS 33/2018 Cursos Técnicos Concomitantes e Subsequentes
Inscrições: até 1° de junho, pela internet
Taxa de inscrição: R$ 68.
Solicitação de isenção de taxa: até 25 de maio. Podem solicitar a isenção do pagamento de taxa:
- No caso dos cursos concomitantes: candidatos que tenham feito as duas últimas séries do Ensino Fundamental em escolas públicas.
- No caso dos cursos subsequentes: candidatos que tenham feito as duas últimas séries do Ensino Médio em escolas públicas.
Nos dois casos, alunos bolsistas de escolas particulares, em função de carência socioeconômica, também podem solicitar.
Campus Aracruz
Técnico em Mecânica Concomitante (40 vagas noturno)
Campus Barra de São Francisco
Técnico em Administração Concomitante (40 vagas noturno)
Campus Cachoeiro de Itapemirim
Técnico em Eletromecânica Concomitante (36 vagas noturno)
Técnico em Informática Concomitantes (36 vagas noturno)
Técnico em Mineração Concomitante (36 vagas noturno)
Campus Cariacica
Técnico em Logística Concomitante (72 vagas noturno)
Técnico em Portos Concomitante (36 vagas noturno)
Campus Colatina
Técnico em Edificações Concomitante (32 vagas noturno)
Campus Guarapari
Técnico em Administração Concomitante (36 vagas noturno)
Técnico em Eletrotécnica Concomitante (36 vagas noturno)
Campus Linhares
Técnico em Administração Concomitante (36 vagas noturno)
Campus São Mateus
Técnico em Eletrotécnica Concomitante (32 vagas noturno)
Técnico em Mecânica Concomitante (32 vagas noturno)
Campus Serra
Técnico em Informática Concomitante (40 vagas noturno)
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (32 vagas noturno)
Técnico em Automação Industrial Concomitante (32 vagas noturno)
Campus Vila Velha
Técnico em Química Concomitante (40 vagas noturno)
Técnico em Química Concomitante (40 vagas vespertino)
Campus Vitória
Técnico em Eletrotécnica Concomitante (32 vagas noturno)
Técnico em Estradas Concomitante Noturno (24 vagas noturno)
Técnico em Mecânica Concomitante Vespertino (36 vagas vespertino)
Técnico em Mecânica Concomitante Noturno (36 vagas noturno)
Técnico em Metalurgia Concomitante Vespertino (32 vagas vespertino)
Técnico em Geoprocessamento Subsequente Noturno (40 vagas noturno)
Técnico em Segurança do Trabalho Subsequente Noturno (40 vagas noturno)
Técnico em Edificações Subsequente Matutino (36 vagas matutino)
PS 34/2018 Cursos Técnicos Integrados e Qualificação Profissional Proeja
Inscrições gratuitas: até 30 de maio, presencialmente, no campus do curso de interesse.
Cursos e Vagas:
Campus Santa Teresa
Técnico em Agroindústria (32 vagas noturno)
Campus Serra
Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (40 vagas noturno)
Campus Vitória
Técnico em Guia de Turismo (40 vagas noturno)
Técnico em Metalurgia (40 vagas noturno)
Técnico em Segurança do Trabalho (40 vagas vespertino)
Qualificação Profissional em Cadista para a Construção Civil (20 vagas noturno)