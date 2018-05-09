Ifes abre mais de mil vagas em cursos técnicos

Vagas para cursos estão disponíveis nas unidades de todo o Estado Crédito: Divulgação - Jornal A Gazeta - EDUCAÇÃO

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para duas seleções de estudantes de cursos técnicos concomitantes e subsequentes (PS 33/2018) e de cursos técnicos integrados e de qualificação profissional, na modalidade de educação de jovens e adultos (PS 34/2018).

A oferta é de 1.172 vagas, distribuídas em 32 cursos, e em 12 campi da instituição. Todos os cursos do Ifes são gratuitos.As aulas estão prevista para começar no segundo semestre.

Metade das vagas são reservadas para ações afirmativas e serão preenchidas por candidatos que cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. O processo de seleção para os dois editais inclui provas objetivas, que serão aplicadas no dia 24 de junho. Os candidatos também devem ficar atentos à documentação necessária para inscrição e para fazer as provas.

Para se inscrever nos cursos técnicos concomitantes do PS 33/2018, é preciso estar cursando o Ensino Médio em outras instituições ou que já tenham concluído. Já para os os cursos subsequentes, é exigido que o candidato já tenha concluído o Ensino Médio. As vagas são em 23 cursos nos campi Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

No edital PS 34/2018, as exigências são ter mais de 18 anos, ter o Ensino Fundamental completo, mas que ainda não terminou o Ensino Médio. Nesse caso, são quatro cursos técnicos integrados ao Ensino Médio e dois de qualificação profissional nos campi Santa Teresa, Serra e Vitória.

Cursos e Vagas

PS 33/2018  Cursos Técnicos Concomitantes e Subsequentes

Taxa de inscrição: R$ 68.

Solicitação de isenção de taxa: até 25 de maio. Podem solicitar a isenção do pagamento de taxa:

- No caso dos cursos concomitantes: candidatos que tenham feito as duas últimas séries do Ensino Fundamental em escolas públicas.

- No caso dos cursos subsequentes: candidatos que tenham feito as duas últimas séries do Ensino Médio em escolas públicas.

Nos dois casos, alunos bolsistas de escolas particulares, em função de carência socioeconômica, também podem solicitar.

Campus Aracruz

Técnico em Mecânica  Concomitante (40 vagas  noturno)

Campus Barra de São Francisco

Técnico em Administração  Concomitante (40 vagas  noturno)

Campus Cachoeiro de Itapemirim

Técnico em Eletromecânica  Concomitante (36 vagas  noturno)

Técnico em Informática  Concomitantes (36 vagas  noturno)

Técnico em Mineração  Concomitante (36 vagas  noturno)

Campus Cariacica

Técnico em Logística  Concomitante (72 vagas  noturno)

Técnico em Portos  Concomitante (36 vagas  noturno)

Campus Colatina

Técnico em Edificações  Concomitante (32 vagas  noturno)

Campus Guarapari

Técnico em Administração  Concomitante (36 vagas  noturno)

Técnico em Eletrotécnica  Concomitante (36 vagas  noturno)

Campus Linhares

Técnico em Administração  Concomitante (36 vagas  noturno)

Campus São Mateus

Técnico em Eletrotécnica  Concomitante (32 vagas  noturno)

Técnico em Mecânica  Concomitante (32 vagas  noturno)

Campus Serra

Técnico em Informática  Concomitante (40 vagas  noturno)

Técnico em Manutenção e Suporte em Informática  (32 vagas  noturno)

Técnico em Automação Industrial  Concomitante (32 vagas  noturno)

Campus Vila Velha

Técnico em Química  Concomitante (40 vagas  noturno)

Técnico em Química  Concomitante (40 vagas  vespertino)

Campus Vitória

Técnico em Eletrotécnica  Concomitante (32 vagas  noturno)

Técnico em Estradas  Concomitante Noturno (24 vagas  noturno)

Técnico em Mecânica  Concomitante Vespertino (36 vagas  vespertino)

Técnico em Mecânica  Concomitante Noturno (36 vagas  noturno)

Técnico em Metalurgia  Concomitante Vespertino (32 vagas  vespertino)

Técnico em Geoprocessamento  Subsequente Noturno (40 vagas  noturno)

Técnico em Segurança do Trabalho  Subsequente Noturno (40 vagas  noturno)

Técnico em Edificações  Subsequente Matutino (36 vagas  matutino)





PS 34/2018  Cursos Técnicos Integrados e Qualificação Profissional  Proeja

Inscrições gratuitas: até 30 de maio, presencialmente, no campus do curso de interesse.

Cursos e Vagas:

Campus Santa Teresa

Técnico em Agroindústria (32 vagas  noturno)

Campus Serra

Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (40 vagas  noturno)

Campus Vitória

Técnico em Guia de Turismo (40 vagas  noturno)

Técnico em Metalurgia (40 vagas  noturno)

Técnico em Segurança do Trabalho (40 vagas  vespertino)

Qualificação Profissional em Cadista para a Construção Civil (20 vagas  noturno)