Ifes abre mais de 1,1 mil vagas em cursos técnicos de graça

Interessados podem se inscrever de 13 de maio a 6 de junho; são 31 opções de cursos para quem quer aprender uma profissão