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  • Ifes abre concurso com 25 vagas com salário de até R$ 4,6 mil
Até 2 de dezembro

Ifes abre concurso com 25 vagas com salário de até R$ 4,6 mil

Inscrições vão até 2 de dezembro; Oportunidades são para cargos de níveis médio e superior

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 13:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 13:02
Sede do Ifes em Vitória Crédito: Divulgação
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 25 vagas em cargos da carreira de Técnico-Administrativos em Educação (TAE). As remunerações variam de R$ 2.403,07 a R$ 4.638,66.
Clique aqui para conferir o edital 
As oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever até 2 de dezembro. Os candidatos aprovados poderão exercer suas atividades em qualquer unidade da instituição, ficando condicionado à classificação no certame.
A taxa é de R$ 60, para os cargos de nível C; R$ 90, para os cargos de nível D; e de R$ 130, para os cargos de nível E. O prazo para pedir isenção do valor vai até 6 de novembro.
Há oportunidades para Assistente de Aluno; Assistente em Administração, Técnico em Agropecuária, Técnico em Audiovisual, Técnico em Contabilidade, Técnico em Eletroeletrônica; Administrador, Arquivista, Assistente Social, Enfermeiro, Engenheiro, Médico, Pedagogo, Técnico em Assuntos Educacionais, Tecnólogo-Formação: Redes de Computadores, e Tecnólogo-Formação: Processos Gerenciais.
Além da remuneração, o servidor recebe auxílio-transporte, assistência pré-escolar, assistência à saúde suplementar, incentivo à qualificação e outros, de acordo com a legislação em vigor. A carga horária para todos os cargos é de 40 horas semanais.
A seleção contará com prova objetiva, com 50 questões divididas entre Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa, Matemática, Legislação e Informática) e Conhecimentos Específicos. Os exames serão aplicados no dia 27 de janeiro, na Grande Vitória.
Veja abaixo os cargos e vagas do concurso:
Nível de Classificação C (Nível médio)
Assistente de Aluno  1 vaga
Nível de Classificação D (Nível médio/Técnico)
Assistente em Administração  2 vagas
Técnico em Agropecuária  1 vaga
Técnico em Audiovisual  1 vaga
Técnico em Contabilidade  1 vaga
Técnico em Eletroeletrônica  1 vagas
Nível de Classificação E (Nível superior)
Administrador  4 vagas
Arquivista  1 vaga
Assistente Social  1 vaga
Enfermeiro  2 vagas
Engenheiro  2 vagas
Médico  1 vaga
Pedagogo  1 vaga
Técnico em Assuntos Educacionais  4 vagas
Tecnólogo-Formação: Redes de Computadores  1 vaga
Tecnólogo-Formação: Processos Gerenciais  1 vaga
 

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