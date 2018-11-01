Ifes abre concurso com 25 vagas com salário de até R$ 4,6 mil

Sede do Ifes em Vitória Crédito: Divulgação

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 25 vagas em cargos da carreira de Técnico-Administrativos em Educação (TAE). As remunerações variam de R$ 2.403,07 a R$ 4.638,66.

As oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever até 2 de dezembro . Os candidatos aprovados poderão exercer suas atividades em qualquer unidade da instituição, ficando condicionado à classificação no certame.

A taxa é de R$ 60, para os cargos de nível C; R$ 90, para os cargos de nível D; e de R$ 130, para os cargos de nível E. O prazo para pedir isenção do valor vai até 6 de novembro.

Há oportunidades para Assistente de Aluno; Assistente em Administração, Técnico em Agropecuária, Técnico em Audiovisual, Técnico em Contabilidade, Técnico em Eletroeletrônica; Administrador, Arquivista, Assistente Social, Enfermeiro, Engenheiro, Médico, Pedagogo, Técnico em Assuntos Educacionais, Tecnólogo-Formação: Redes de Computadores, e Tecnólogo-Formação: Processos Gerenciais.

Além da remuneração, o servidor recebe auxílio-transporte, assistência pré-escolar, assistência à saúde suplementar, incentivo à qualificação e outros, de acordo com a legislação em vigor. A carga horária para todos os cargos é de 40 horas semanais.

A seleção contará com prova objetiva, com 50 questões divididas entre Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa, Matemática, Legislação e Informática) e Conhecimentos Específicos. Os exames serão aplicados no dia 27 de janeiro, na Grande Vitória.

Veja abaixo os cargos e vagas do concurso:

Nível de Classificação C (Nível médio)

Assistente de Aluno  1 vaga

Nível de Classificação D (Nível médio/Técnico)

Assistente em Administração  2 vagas

Técnico em Agropecuária  1 vaga

Técnico em Audiovisual  1 vaga

Técnico em Contabilidade  1 vaga

Técnico em Eletroeletrônica  1 vagas

Nível de Classificação E (Nível superior)

Administrador  4 vagas

Arquivista  1 vaga

Assistente Social  1 vaga

Enfermeiro  2 vagas

Engenheiro  2 vagas

Médico  1 vaga

Pedagogo  1 vaga

Técnico em Assuntos Educacionais  4 vagas

Tecnólogo-Formação: Redes de Computadores  1 vaga

Tecnólogo-Formação: Processos Gerenciais  1 vaga