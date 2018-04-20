Iema vai abrir concurso público com salário de até R$ 4,9 mil

Sede do Iema que fica em Jardim América, Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Para dar mais agilidade aos processos de licenças ambientais, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema) terá reforço no quadro de servidores. Será realizado um concurso público para preencher 23 vagas em cargos de níveis médio e superior, com remuneração varia de R$ 1.738,88 a R$ 4.984,18.

O certame já está autorizado e se encontra em fase de contratação da empresa que vai elaborar o edital. Este ano, temos o período eleitoral, que pode atrasar um pouco, ponderou nesta quinta-feira (19) o secretário estadual de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira, no evento de assinatura da licença de instalação do porto da Imetame.

O titular da pasta observou que está em andamento um processo seletivo para a contratação de 20 profissionais temporários, que vão atuar enquanto o concurso não é realizado. A expectativa é de que as contratações ocorram em um mês.

A necessidade por destravar licenciamentos ambientais é uma demanda recorrente e antiga do setor empresarial, que critica o excesso de burocracia e a demora para a liberação das autorizações.

No mesmo evento, o governador Paulo Hartung reconheceu que é preciso dar mais velocidade aos processos. Preservar o meio ambiente é um desafio do planeta. O mundo precisa olhar para essa questão, mas a gente precisa aprender que não é com burocracia e com embargo de gaveta que a gente preserva o meio ambiente.

Your browser does not support the audio element. Iema vai abir concurso público com salário de até 4 mil e 900 reais