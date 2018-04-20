Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Iema vai abrir concurso público com salário de até R$ 4,9 mil
23 vagas

Iema vai abrir concurso público com salário de até R$ 4,9 mil

Seleção contará com oportunidades para cargos de níveis médio e superior

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 13:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 13:10
Sede do Iema que fica em Jardim América, Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Para dar mais agilidade aos processos de licenças ambientais, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema) terá reforço no quadro de servidores. Será realizado um concurso público para preencher 23 vagas em cargos de níveis médio e superior, com remuneração varia de R$ 1.738,88 a R$ 4.984,18.
> Obras em portos vão abrir 5 mil vagas de emprego no ES
O certame já está autorizado e se encontra em fase de contratação da empresa que vai elaborar o edital. Este ano, temos o período eleitoral, que pode atrasar um pouco, ponderou nesta quinta-feira (19) o secretário estadual de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira, no evento de assinatura da licença de instalação do porto da Imetame.
O titular da pasta observou que está em andamento um processo seletivo para a contratação de 20 profissionais temporários, que vão atuar enquanto o concurso não é realizado. A expectativa é de que as contratações ocorram em um mês.
A necessidade por destravar licenciamentos ambientais é uma demanda recorrente e antiga do setor empresarial, que critica o excesso de burocracia e a demora para a liberação das autorizações.
No mesmo evento, o governador Paulo Hartung reconheceu que é preciso dar mais velocidade aos processos. Preservar o meio ambiente é um desafio do planeta. O mundo precisa olhar para essa questão, mas a gente precisa aprender que não é com burocracia e com embargo de gaveta que a gente preserva o meio ambiente.
Iema vai abir concurso público com salário de até 4 mil e 900 reais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho urbano da BR-101, que cruza a Serra do bairro Belvedere até as imediações do Viaduto de Carapina, foi municipalizado
Radares da Avenida Mestre Álvaro seguem sem prazo para começar a operar na Serra
Imagem de destaque
Copa do Mundo 2026: 10 mitos e verdades sobre vistos para os EUA
Imagem de destaque
Sobrancelhas falhadas: 6 fatores que podem causar a queda dos fios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados