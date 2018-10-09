IEL-ES abre 16 vagas de estágio na Grande Vitória

Crédito: DPE RO

Grande Vitória. Os benefícios variam de R$ 550,00 a R$ 725,00, com vale transporte e possibilidade de auxílio alimentação. O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) abriu nesta segunda-feira (8), 16 vagas de estágio para os níveis técnicos e superior, destinadas a empresas da. Os benefícios variam de R$ 550,00 a R$ 725,00, com vale transporte e possibilidade de auxílio alimentação.

site do instituto, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. As vagas são limitadas. Os interessados devem fazer o cadastro no, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. As vagas são limitadas.

CONFIRA AS VAGAS

Parque Botânico da Vale

Formação: técnico em meio ambiente

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo e concluintes (estudantes que precisam do estágio obrigatório)

Horário: terça a sexta, das 13 às 17h

Benefícios: Estágio obrigatório  período de 3 meses

Local: Jardim Camburi - Vitória

Parque Botânico da Vale

Formação: técnico em meio ambiente

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo e concluintes (estudantes que precisam do estágio obrigatório)

Horário: terça a sexta, das 08 às 12h

Benefícios: estágio obrigatório  período de 3 meses

Local: Jardim Camburi - Vitória

Empresa do ramo de mármore e granitos

Formação: técnico em edificações

Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 4º módulo

Horário: segunda a sexta, das 10h às 17h (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + R$ 156,00 Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação

Local: Boa Vista II - Serra

Empresa distribuidora de alimentos

Formação: técnico em informática

Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 4º período

Horário: segunda a sexta, das 07h às 14h (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte/ dia + Alimentação na Empresa

Local: Dom Bosco  Cariacica

Empresa distribuidora de alimentos

Formação: ciências contábeis

Pré-requisitos: estudantes do 4° ao 7º período

Horário: segunda a sexta, das 08h às 15h (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte/ dia + Alimentação na Empresa

Local: Dom Bosco  Cariacica

Empresa do ramo de manutenção

Formação: marketing/ publicidade e propaganda/ desenho industrial/ design de produtos

Pré-requisitos: estudantes do 4° ao 6º período

Horário: segunda a sexta, das 13h às 17h

Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte/ dia

Local: São Diogo I - Serra

Empresa distribuidora de alimentos

Formação: ciência da computação/ sistema da informação/ análise e desenvolvimento de sistema

Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 6º período

Horário: segunda a sexta, 07h às 14h (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Dom Bosco  Cariacica

Câmara de Dirigentes

Formação: administração

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 5º período

Horário: segunda a sexta, das 12h às 18h

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Praia da Costa  Vila Velha

Empresa de soluções em telefônica e internet

Formação: técnico em administração

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 2º módulo

Horário: segunda a sexta, das 13h às 18h

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte/ Dia

Local: Praia do Suá  Vitória

SEBRAE

Formação: administração

Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 5º período

Horário: segunda a sexta, das 11h às 17h (com 1h de intervalo)

Benefícios: R$ 725,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + R$ 500,06 Auxílio Alimentação

Local: Enseada do Suá - Vitória

Observação: o agendamento do processo é até a próxima terça-feira (9)

CESAN

Formação: engenharia da produção

Pré-requisitos: estudantes do 4° e 6ª período

Horário: segunda a sexta, das 08h às 12h

Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Gurigica - Vitória

Observação: o agendamento do processo é até nesta segunda-feira (8)

CESAN

Formação: técnico em edificações

Pré-requisitos: estudantes do 2° e 4ª período

Horário: segunda a sexta, das 08h às 12h

Benefícios: R$ 500,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Jardim Limoeiro - Serra

Observação: o agendamento do processo é até nesta segunda-feira (8)

SESI

Formação: pedagogia

Pré-requisitos: estudantes do 2° e 6ª período

Horário: segunda a sexta, das 06h45 às 11h45

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte

Local: Campo Grande - Cariacica

Observação: o agendamento do processo é até nesta terça-feira (9)

SESI

Formação: pedagogia

Pré-requisitos: estudantes do 2° e 6ª ano

Horário: segunda a sexta, das 07h às 12h

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte

Local: Campo Grande - Cariacica

Observação: o agendamento do processo é até nesta terça-feira (9)

SESI

Formação: pedagogia

Pré-requisitos: estudantes do 2° e 6ª ano

Horário: segunda a sexta, das 12h50 às 17h50

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte

Local: Jardim da Penha - Vitória

Observação: o agendamento do processo é até nesta terça-feira (9)

SEBRAE

Formação: administração/ ciências contábeis/ ciências econômicas

Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 5º período

Horário: segunda a sexta, das 11h à 17h (com 1h de intervalo)

Benefícios: R$ 725,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + R$ 500,06 Auxílio Alimentação

Local: Av. Beira Rio  Cachoeiro de Itapemirim