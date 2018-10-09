IEL-ES abre 16 vagas de estágio na Grande Vitória

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) abriu nesta segunda-feira (8), 16 vagas de estágio para os níveis técnicos e superior, destinadas a empresas da Grande Vitória. Os benefícios variam de R$ 550,00 a R$ 725,00, com vale transporte e possibilidade de auxílio alimentação.
Os interessados devem fazer o cadastro no site do instituto, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. As vagas são limitadas.
CONFIRA AS VAGAS
Parque Botânico da Vale
Formação: técnico em meio ambiente
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo e concluintes (estudantes que precisam do estágio obrigatório)
Horário: terça a sexta, das 13 às 17h
Benefícios: Estágio obrigatório período de 3 meses
Local: Jardim Camburi - Vitória
Parque Botânico da Vale
Formação: técnico em meio ambiente
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo e concluintes (estudantes que precisam do estágio obrigatório)
Horário: terça a sexta, das 08 às 12h
Benefícios: estágio obrigatório período de 3 meses
Local: Jardim Camburi - Vitória
Empresa do ramo de mármore e granitos
Formação: técnico em edificações
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 4º módulo
Horário: segunda a sexta, das 10h às 17h (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + R$ 156,00 Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação
Local: Boa Vista II - Serra
Empresa distribuidora de alimentos
Formação: técnico em informática
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 4º período
Horário: segunda a sexta, das 07h às 14h (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte/ dia + Alimentação na Empresa
Local: Dom Bosco Cariacica
Empresa distribuidora de alimentos
Formação: ciências contábeis
Pré-requisitos: estudantes do 4° ao 7º período
Horário: segunda a sexta, das 08h às 15h (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte/ dia + Alimentação na Empresa
Local: Dom Bosco Cariacica
Empresa do ramo de manutenção
Formação: marketing/ publicidade e propaganda/ desenho industrial/ design de produtos
Pré-requisitos: estudantes do 4° ao 6º período
Horário: segunda a sexta, das 13h às 17h
Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte/ dia
Local: São Diogo I - Serra
Empresa distribuidora de alimentos
Formação: ciência da computação/ sistema da informação/ análise e desenvolvimento de sistema
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 6º período
Horário: segunda a sexta, 07h às 14h (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Dom Bosco Cariacica
Câmara de Dirigentes
Formação: administração
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 5º período
Horário: segunda a sexta, das 12h às 18h
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Praia da Costa Vila Velha
Empresa de soluções em telefônica e internet
Formação: técnico em administração
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 2º módulo
Horário: segunda a sexta, das 13h às 18h
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte/ Dia
Local: Praia do Suá Vitória
SEBRAE
Formação: administração
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 5º período
Horário: segunda a sexta, das 11h às 17h (com 1h de intervalo)
Benefícios: R$ 725,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + R$ 500,06 Auxílio Alimentação
Local: Enseada do Suá - Vitória
Observação: o agendamento do processo é até a próxima terça-feira (9)
CESAN
Formação: engenharia da produção
Pré-requisitos: estudantes do 4° e 6ª período
Horário: segunda a sexta, das 08h às 12h
Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Gurigica - Vitória
Observação: o agendamento do processo é até nesta segunda-feira (8)
CESAN
Formação: técnico em edificações
Pré-requisitos: estudantes do 2° e 4ª período
Horário: segunda a sexta, das 08h às 12h
Benefícios: R$ 500,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Jardim Limoeiro - Serra
Observação: o agendamento do processo é até nesta segunda-feira (8)
SESI
Formação: pedagogia
Pré-requisitos: estudantes do 2° e 6ª período
Horário: segunda a sexta, das 06h45 às 11h45
Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte
Local: Campo Grande - Cariacica
Observação: o agendamento do processo é até nesta terça-feira (9)
SESI
Formação: pedagogia
Pré-requisitos: estudantes do 2° e 6ª ano
Horário: segunda a sexta, das 07h às 12h
Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte
Local: Campo Grande - Cariacica
Observação: o agendamento do processo é até nesta terça-feira (9)
SESI
Formação: pedagogia
Pré-requisitos: estudantes do 2° e 6ª ano
Horário: segunda a sexta, das 12h50 às 17h50
Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte
Local: Jardim da Penha - Vitória
Observação: o agendamento do processo é até nesta terça-feira (9)
SEBRAE
Formação: administração/ ciências contábeis/ ciências econômicas
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 5º período
Horário: segunda a sexta, das 11h à 17h (com 1h de intervalo)
Benefícios: R$ 725,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + R$ 500,06 Auxílio Alimentação
Local: Av. Beira Rio Cachoeiro de Itapemirim