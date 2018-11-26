Ibiraçu e Iúna abrem seleções para contratar temporários

Oportunidades temporárias em dois municípios do interior Crédito: Reprodução internet

As prefeitura de Ibiraçu e Iúna vão abrir seleção para contratar profissionais temporários em vários níveis de escolaridade. Nos dois municípios, o objetivo é preencher cadastro de reserva.

A Prefeitura de Ibiraçu divulgou nesta segunda-feira (26) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para contratar profissionais temporários de vários níveis de escolaridade.

As chances são para os cargos de Médico, Farmacêutico, Cirurgião Dentista, Enfermeiro ESF, Auxiliar de Saúde Bucal e Técnico de Enfermagem. A remuneração varia de R$ 954 a R$ 3.619,08.

As inscrições serão realizadas na Secretaria de Saúde, que fica na Rua Martins Pescador, s/n, Bairro Ericina, Ibiraçu. O atendimento será no dia 30 de novembro de 2018, das 8h às 14h30.

O Edital poderá ser acessado através do site www.ibiracu.es.gov.br

IÚNA

A Prefeitura de Iúna abriu dois processos seletivos, um para professor e outro para cuidador infantil. A seleção vai formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município.

As inscrições poderão ser feitas de 28 de novembro a 3 de dezembro de 2018. Mais informações no site www.iuna.es.gov.br