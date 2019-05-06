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Temporárias

IBGE: sai autorização para preencher mais de 234 mil vagas

Oportunidades serão para todos os níveis de escolaridade; edital deve ser publicado até novembro de 2019

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 13:39

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 mai 2019 às 13:39
IBGE contará com vagas de trabalho em todo o país Crédito: Reprodução
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai contratar mais de 234 mil profissionais temporários para trabalharem no Censo Demográfico 2020. A autorização foi publicada nesta segunda-feira (6) pelo secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel. Haverá chances para todo o país, inclusive para o Espírito Santo. 
As oportunidades serão para cargos de níveis fundamental, médio e superior. De acordo com a portaria, os selecionados poderão ser contratados a partir de janeiro de 2020. O prazo de duração dos contratos será de até um ano, podendo ser prorrogado por mais um. As contratações somente serão formalizadas mediante a disponibilidade orçamentária.
Cabe agora ao IBGE definir a remuneração dos cargos e contratar a empresa organizadora do processo seletivo. A portaria que autoriza as contratações determina que o edital seja publicado em um prazo de seis meses, ou seja, até 6 de novembro.
O IBGE informou que a distribuição das vagas será conhecida após a publicação do edital. 
A última seleção para o Censo Demográfico foi realizada em 2010. Na ocasião, a remuneração foi de R$ 2.058 para os agentes censitários e supervisores, R$ 2.358 para agentes municipais, R$ 2.158 para agentes de informática, R$ 1.958 para agentes administrativos e R$ 2.958 para agentes regionais.
Na última seleção, o cargo de recenseador ofereceu mais de 191 mil vagas e atraiu 1.051.582 inscritos. O Espírito Santo, na época, contou com 3,3 mil oportunidades, com mais de 18 mil inscrições. 
CONFIRA AS VAGAS
Coordenador Censitário de Subárea 1: 600 vagas
Coordenador Censitário de Subárea 2: 850 vagas
Agente Censitário Operacional: 1.760 vagas
Supervisor (call center): 4 vagas
Agente Censitário Municipal: 6.100 vagas
Agente Censitário Supervisor: 23.578 vagas
Codificador Censitário: 120 vagas
Recenseador: 196.000 vagas
Supervisor PA: 1.304 vagas
Recenseador PA: 4.100 vagas
Total: 234.416 vagas
Sai autorização para preencher mais de 234 mil vagas no IBGE
 

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