IBGE: sai autorização para preencher mais de 234 mil vagas

IBGE contará com vagas de trabalho em todo o país Crédito: Reprodução

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai contratar mais de 234 mil profissionais temporários para trabalharem no Censo Demográfico 2020. A autorização foi publicada nesta segunda-feira (6) pelo secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel. Haverá chances para todo o país, inclusive para o Espírito Santo.

As oportunidades serão para cargos de níveis fundamental, médio e superior. De acordo com a portaria, os selecionados poderão ser contratados a partir de janeiro de 2020. O prazo de duração dos contratos será de até um ano, podendo ser prorrogado por mais um. As contratações somente serão formalizadas mediante a disponibilidade orçamentária.

Cabe agora ao IBGE definir a remuneração dos cargos e contratar a empresa organizadora do processo seletivo. A portaria que autoriza as contratações determina que o edital seja publicado em um prazo de seis meses, ou seja, até 6 de novembro.

O IBGE informou que a distribuição das vagas será conhecida após a publicação do edital.

A última seleção para o Censo Demográfico foi realizada em 2010. Na ocasião, a remuneração foi de R$ 2.058 para os agentes censitários e supervisores, R$ 2.358 para agentes municipais, R$ 2.158 para agentes de informática, R$ 1.958 para agentes administrativos e R$ 2.958 para agentes regionais.

Na última seleção, o cargo de recenseador ofereceu mais de 191 mil vagas e atraiu 1.051.582 inscritos. O Espírito Santo, na época, contou com 3,3 mil oportunidades, com mais de 18 mil inscrições.

CONFIRA AS VAGAS

Coordenador Censitário de Subárea 1: 600 vagas

Coordenador Censitário de Subárea 2: 850 vagas

Agente Censitário Operacional: 1.760 vagas

Supervisor (call center): 4 vagas

Agente Censitário Municipal: 6.100 vagas

Agente Censitário Supervisor: 23.578 vagas

Codificador Censitário: 120 vagas

Recenseador: 196.000 vagas

Supervisor PA: 1.304 vagas

Recenseador PA: 4.100 vagas

Total: 234.416 vagas

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