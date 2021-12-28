IBGE encerra inscrições para 206 mil vagas temporárias nesta quarta

Os interessados em trabalhar no Censo Demográfico 2022 têm até esta quarta-feira, dia 29 de dezembro de 2021, para inscrever no processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A oferta é de 206.891 vagas temporárias. As oportunidades foram distribuídas por dois editais e por municípios de todo o país.
Os postos são para:
- Recenseador: 183.021 vagas;
- Agente censitário supervisor: 18.420 vagas;
- Agente censitário municipal: 5.450 vagas.
O requisito para o cargo de recenseador é ter o ensino fundamental. A jornada de trabalho mínima é de 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento. A remuneração será de acordo com a produtividade. No site do instituto, é possível fazer uma simulação de quanto o profissional pode receber. Para isso, basta informar o município e a quantidade de horas que pretende dedicar ao trabalho.
A previsão de duração do contrato é de até 3 meses, podendo ser prorrogado. Clique aqui para ver a distribuição de vagas pelo país.
Os candidatos aos cargos de agente censitário supervisor e agente censitário municipal precisam ter o ensino médio. O salário é de R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente, com jornada de 40 horas semanais. Os profissionais também vão receber auxílio-alimentação de R$ 458. A duração dos contratos é de 5 meses, podendo ser prorrogado. Clique aqui para ver a distribuição de vagas pelo país.
As inscrições podem ser feitas, somente pela internet, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora da seleção. O atendimento vai até as 16 horas do dia 29 de dezembro.
As taxas são de R$ 57,70 para recenseador e R$ 60,50 para agente censitário supervisor e agente censitário municipal.
Os candidatos serão submetidos à prova objetiva, que será aplicada no dia 27 de março de 2022.
Esta é a terceira vez que o IBGE divulga editais para a contratação de profissionais temporários. Entretanto, nas duas outras ocasiões os documentos foram cancelados por falta de verba para a realização da pesquisa. É bom lembrar que as inscrições nos processos seletivos de 2020 e 2021 não são válidas para o novo do Censo 2022. Os interessados deverão fazer nova inscrição e pagar a taxa para participar desse novo processo seletivo
MAIS OPORTUNIDADES
Na última terça-feira (14), o IBGE lançou outros dois editais, totalizando 1.812 vagas. Do total de oportunidades, 26 foram destinadas ao Espírito Santo. Os selecionados também vão atuar no Censo Demográfico 2022.
São 1.781 postos para agente censitário de administração de informática (25 para o ES) e 31 chances para coordenador censitário de área (1 para o ES). A remuneração é de R$ 1.700 e R$ 3.677,27, respectivamente. Os selecionados receberão ainda auxílio-alimentação, transporte e pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.
O requisito para concorrer é ter o ensino médio completo. Porém, os candidatos ao cargo de coordenador censitário de área precisam ter também carteira de habilitação na categoria B.
As inscrições podem ser feitas até 10 de janeiro de 2022, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). As taxas serão de R$ 44 (agente) e R$ 66 (coordenador).