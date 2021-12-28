IBGE encerra inscrições para 206 mil vagas temporárias nesta quarta

IBGE faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os interessados em trabalhar no Censo Demográfico 2022 têm até esta quarta-feira, dia 29 de dezembro de 2021, para inscrever no processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ). A oferta é de 206.891 vagas temporárias. As oportunidades foram distribuídas por dois editais e por municípios de todo o país.

Os postos são para:

Recenseador : 183.021 vagas;

: 183.021 vagas; Agente censitário supervisor: 18.420 vagas;

18.420 vagas; Agente censitário municipal: 5.450 vagas.

ensino fundamental. A jornada de trabalho mínima é de 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento. A remuneração será de acordo com a produtividade. No O requisito para o cargo de recenseador é ter oA jornada de trabalho mínima é de 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento. A remuneração será de acordo com a produtividade. No site do instituto , é possível fazer uma simulação de quanto o profissional pode receber. Para isso, basta informar o município e a quantidade de horas que pretende dedicar ao trabalho.

ensino médio. O salário é de R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente, com jornada de 40 horas semanais. Os profissionais também vão receber auxílio-alimentação de R$ 458. A duração dos contratos é de 5 meses, podendo ser prorrogado. Os candidatos aos cargos de agente censitário supervisor e agente censitário municipal precisam ter oO salário é de R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente, com jornada de 40 horas semanais. Os profissionais também vão receber auxílio-alimentação de R$ 458. A duração dos contratos é de 5 meses, podendo ser prorrogado. Clique aqui para ver a distribuição de vagas pelo país.

As inscrições podem ser feitas, somente pela internet, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) , organizadora da seleção. O atendimento vai até as 16 horas do dia 29 de dezembro.

As taxas são de R$ 57,70 para recenseador e R$ 60,50 para agente censitário supervisor e agente censitário municipal.

Os candidatos serão submetidos à prova objetiva, que será aplicada no dia 27 de março de 2022.

Esta é a terceira vez que o IBGE divulga editais para a contratação de profissionais temporários. Entretanto, nas duas outras ocasiões os documentos foram cancelados por falta de verba para a realização da pesquisa. É bom lembrar que as inscrições nos processos seletivos de 2020 e 2021 não são válidas para o novo do Censo 2022. Os interessados deverão fazer nova inscrição e pagar a taxa para participar desse novo processo seletivo

MAIS OPORTUNIDADES

São 1.781 postos para agente censitário de administração de informática (25 para o ES) e 31 chances para coordenador censitário de área (1 para o ES). A remuneração é de R$ 1.700 e R$ 3.677,27, respectivamente. Os selecionados receberão ainda auxílio-alimentação, transporte e pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.