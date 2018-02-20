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Cadastro de reserva

Iases abre seleção para agente socioeducativo em Cachoeiro de Itapemirim

As vagas, para nível médio, são para designação temporária. O salário é de R$ 2.350
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 13:31

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 13:31

Iases abriu seleção para formação de cadastro reserva de Agente Socioeducativo da Unidade Regional Sul, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Iases
O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES)  - vinculado à Secretaria de Direitos Humanos (SEDH) - abriu seleção para formação de cadastro reserva de Agente Socioeducativo da Unidade Regional Sul, em Cachoeiro de Itapemirim.
As vagas, para nível médio, são para designação temporária. mas quem quiser concorrer a uma dessas ao cargo precisa ter ensino médio completo, Carteira de Nacional de Habilitação (CNH) tipo "B", ter mais de 18 anos e atestado de bons antecedentes. O salário será de R$ 2.350,09 mais auxílio alimentação de R$ 220,00.
As inscrições para o processo seletivo deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site
www.selecao.es.gov.br
, das 10 horas do dia 23 de fevereiro de 2018 até às 17 horas do dia 05 de março de 2018.
O contrato tem duração de 12 meses, mas pode ser prorrogado por mais 12 meses. A jornada de trabalho será definida de acordo com a unidade do IASES, respeitando o limite máximo de 192 horas mensais.
 
 

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