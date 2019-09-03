Governo do ES vai abrir concursos para áreas da saúde e segurança

O governo do Estado do Espírito Santo vai abrir concursos públicos para preencher vagas nas áreas da saúde e da segurança pública. As oportunidades serão para agentes comunitários de saúde e para as polícias civil e militar, além do Corpo de Bombeiros.
Ainda este ano deverão ser abertas mil vagas para agentes comunitários de saúde, cargo que, pela nova legislação, vai exigir o ensino médio dos candidatos. A informação é do secretários de Saúde, Nésio Medeiros.
Governo do ES vai abrir concursos para áreas saúde e segurança
“O Ministério da Saúde autorizou recentemente a ampliação de mais de mil equipes de agentes comunitários e 389 equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). Os municípios têm até janeiro para se adequar”, informou Medeiros.
O salário desses profissionais é de R$ 1.250. O valor é pago pelo governo federal (95%) e municípios. “A lei federal determina que a contratação desses agentes seja feita por meio de processo seletivo. A exigência era o ensino fundamental, mas, com as novas regras, o requisito passou a ser o ensino médio”, comentou.
As contratações deverão ocorrer em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), por meio da fundação.
SEGURANÇA PÚBLICA
O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, disse que a intenção é fazer concurso público anualmente para Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar para suprir as vagas das pessoas que se aposentaram. No entanto, ele não detalhou quantas seriam.
“Já temos concursos públicos em andamento. A intenção não é ampliar o número de vagas, mas repor aquelas que forem surgindo com as aposentadorias” , disse.