Feirão oferece 800 vagas de emprego no ES

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 14:16
- Atualizado há 6 anos
Boa oportunidade para quem está à procura de emprego. A Universidade Vila Velha (UVV) realiza nos dias 5 e 6 de agosto a 1ª Feira de Carreiras. A expectativa é que sejam oferecidas cerca de 800 vagas de estágio e emprego em diversas áreas como humanas, saúde e tecnologia serão disponibilizadas.
Entre as oportunidades estão: coordenador de faturamento, analista fiscal, gerente de loja, supervisor de vendas, farmacêutico, enfermeiro, advogado, assistente contábil, analista de desenvolvimento de sistema, desenvolvedor sênior e muitas outras.
O evento ocorre no Centro de Vivências da UVV, de 8h às 12h e 17h às 21h. De acordo com os organizadores, estarão presentes mais de 15 empresas de diversos segmentos, entre elas Sine, Super Estágios, Autoglass, Wine, Center RH, Prospere e CIEE.
Informações no site: uvv.br
