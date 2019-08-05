Home
Feirão oferece 800 vagas de emprego no ES

Mais de 15 empresas apresentam vagas de estágios e empregos para alunos e público em geral

Gazeta Online

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 14:16

 - Atualizado há 6 anos

Mais de 15 empresas estarão com chances abertas durante a Feira de Carreiras Crédito: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

Boa oportunidade para quem está à procura de emprego. A Universidade Vila Velha (UVV) realiza nos dias 5 e 6 de agosto a 1ª Feira de Carreiras. A expectativa é que sejam oferecidas cerca de 800 vagas de estágio e emprego em diversas áreas como humanas, saúde e tecnologia serão disponibilizadas.

Entre as oportunidades estão: coordenador de faturamento, analista fiscal, gerente de loja, supervisor de vendas, farmacêutico, enfermeiro, advogado, assistente contábil, analista de desenvolvimento de sistema, desenvolvedor sênior e muitas outras.

O evento ocorre no Centro de Vivências da UVV, de 8h às 12h e 17h às 21h. De acordo com os organizadores, estarão presentes mais de 15 empresas de diversos segmentos, entre elas Sine, Super Estágios, Autoglass, Wine, Center RH, Prospere e CIEE.

Informações no site: uvv.br

