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Ensino médio

Exército abre concurso com 450 vagas para cadetes

Seleção é aberta a homens e mulheres; interessados poderão se inscrever de 7 de maio a 6 de junho

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 15:19

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 abr 2019 às 15:19
Exército abre seleção para 450 cadetes Crédito: Divulgação
Boa oportunidade para quem quer ingressar nas Forças Armadas. O Exército divulgou mais um edital para concurso de admissão. Desta vez, a oferta é de 450 vagas para a Escola Preparatória de Cadetes (EsPCEx).
Do total de oportunidades, 400 são para homens e 50 para mulheres. Para participar da seleção, é necessário ter o ensino médio, idade de 17 a 22 anos até o dia 31 de dezembro do ano da matrícula e altura de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.
O curso tem a duração de cinco anos, em regime de internato. No primeiro ano, os matriculados terão aulas na EsPCEX, que fica no município de Campinas (SP) e vão receber um soldo de R$ 1.044. Do segundo ao quinto ano, as aulas serão realizadas na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), que fica na cidade de Resende-RJ. Os ganhos serão de R$ 1.066.
Após a conclusão do curso, o aprovado é nomeado aspirante a oficial (Asp) do Exército Brasileiro, com graduação em Ciências Militares. Eles receberão remuneração de R$ 6.993.
Os interessados poderão se inscrever no período de 7 de maio a 6 de junho, no site www.espcex.eb.mil.br. A taxa é de R$ 90.
O concurso contará com duas etapas. Na primeira, haverá exame intelectual, enquanto que a segunda terá inspeção de saúde, exame de aptidão física, avaliação psicológica e curso de formação.
Exército abre concurso com 450 vagas para cadetes
 

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