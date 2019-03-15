Empresas abrem vagas para trainee com salários de até R$ 6,4 mil

Salário bom, vários benefícios e muito aprendizado! Veja as oportunidades Crédito: Divulgação

Uma das maiores aflições dos recém-formados é não conseguir um trabalho na área. E as vagas que pedem experiência? Outra preocupação. Pensando nisso, listamos oito empresas que estão com vagas abertas para programas de trainee. Há oportunidades para recém-formados em publicidade, engenharia, administração... salário que ultrapassa R$ 6 mil, além de benefícios como auxílio-moradia, auxílio alimentação, e assistência médica.

A LISTA

Ambev

Remuneração: Inicialmente, R$ 6.400,00

Cursos: todas as áreas de formação

Pré-requisitos: formados entre julho de 2017 e julho de 2019, inglês avançado e residentes de qualquer estado do país

Período de duração: 4 meses

Áreas: O candidato tem contato com três delas, sendo supply, business e tech

Inscrições: Até o dia 7 de abril, no site. : Até o dia 7 de abril, no

Le Biscuit

Remuneração: R$ 5.000,00

Cursos: Todas as áreas

Pré-requisitos: Graduação concluída entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2018

Local de atuação: Salvador; quem não reside lá, recebe auxílio-moradia

Inscrições: Até o dia 21 de março, no site Até o dia 21 de março, no

Locaweb

Duração: 1 ano

Remuneração: não informada

Benefícios: Vale-transporte, restaurante na empresa, participação nos lucros da empresa, assistência médica e odontológica, seguro de vida em grupo, serviço gratuito de vans no terminal João Dias para a

Pré-requisitos: Engenharia, Administração, Economia, Marketing e as vinculadas a negócios; inglês intermediário; formados entre julho de 2017 e julho de 2019

Inscrições: Até o dia 19 de março, no site Até o dia 19 de março, no

Programa de Gestão Pública - Vetor Brasil

Duração: 1 ano

Remuneração: Não informada

Pré-requisitos: Recém-formados ou que concluam até setembro; qualquer área

Benefícios: Vale-transporte; restaurante na empresa; participação nos lucros; assistência médica, etc

Inscrições: Até o dia 29 de abril, no site. Até o dia 29 de abril, no

Recruta Stone

Remuneração: não informada

Pré-requisitos: ser maior de 18 anos

Inscrições: Até o dia 25 de março, no site Até o dia 25 de março, no

Cyrela Comercial Properties

Remuneração: R$ 4.500,00

Pré-requisitos: Formados entre 2015 e 2018, nas áreas de Administração de Empresas, Marketing, Publicidade e Propaganda, Ciências Econômicas, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia de Produção; excel e inglês avançados

Inscrição: Até o dia 25 de março, no site Até o dia 25 de março, no

Riachuelo

Duração: 18 meses

Remuneração: não informada

Benefícios: assistência média e odontológica; seguro de vida; refeição; participação nos lucros da empresa

Pré-requisitos: Formação superior em qualquer área

Inscrições: Até o dia 31 de março, no site Até o dia 31 de março, no

Nova Geração PwC

Remuneração: Não informada

Cidades: 10 cidades

Pré-requisitos: Ter concluído a formação até dois anos e formandos (consultar as diversas áreas no edital Ter concluído a formação até dois anos e formandos (consultar as diversas áreas no