Empresas abrem vagas para trainee com salários de até R$ 6,4 mil

Uma das maiores aflições dos recém-formados é não conseguir um trabalho na área. E as vagas que pedem experiência? Outra preocupação. Pensando nisso, listamos oito empresas que estão com vagas abertas para programas de trainee. Há oportunidades para recém-formados em publicidade, engenharia, administração... salário que ultrapassa R$ 6 mil, além de benefícios como auxílio-moradia, auxílio alimentação, e assistência médica.
A LISTA
Ambev
Remuneração: Inicialmente, R$ 6.400,00
Cursos: todas as áreas de formação
Pré-requisitos: formados entre julho de 2017 e julho de 2019, inglês avançado e residentes de qualquer estado do país
Período de duração: 4 meses
Áreas: O candidato tem contato com três delas, sendo supply, business e tech
Inscrições: Até o dia 7 de abril, no site.
Le Biscuit
Remuneração: R$ 5.000,00
Cursos: Todas as áreas
Pré-requisitos: Graduação concluída entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2018
Local de atuação: Salvador; quem não reside lá, recebe auxílio-moradia
Inscrições: Até o dia 21 de março, no site.
Locaweb
Duração: 1 ano
Remuneração: não informada
Benefícios: Vale-transporte, restaurante na empresa, participação nos lucros da empresa, assistência médica e odontológica, seguro de vida em grupo, serviço gratuito de vans no terminal João Dias para a
Pré-requisitos: Engenharia, Administração, Economia, Marketing e as vinculadas a negócios; inglês intermediário; formados entre julho de 2017 e julho de 2019
Inscrições: Até o dia 19 de março, no site.
Programa de Gestão Pública - Vetor Brasil
Duração: 1 ano
Remuneração: Não informada
Pré-requisitos: Recém-formados ou que concluam até setembro; qualquer área
Benefícios: Vale-transporte; restaurante na empresa; participação nos lucros; assistência médica, etc
Inscrições: Até o dia 29 de abril, no site.
Recruta Stone
Remuneração: não informada
Pré-requisitos: ser maior de 18 anos
Inscrições: Até o dia 25 de março, no site.
Cyrela Comercial Properties
Remuneração: R$ 4.500,00
Pré-requisitos: Formados entre 2015 e 2018, nas áreas de Administração de Empresas, Marketing, Publicidade e Propaganda, Ciências Econômicas, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia de Produção; excel e inglês avançados
Inscrição: Até o dia 25 de março, no site
Riachuelo
Duração: 18 meses
Remuneração: não informada
Benefícios: assistência média e odontológica; seguro de vida; refeição; participação nos lucros da empresa
Pré-requisitos: Formação superior em qualquer área
Inscrições: Até o dia 31 de março, no site
Nova Geração PwC
Remuneração: Não informada
Cidades: 10 cidades
Pré-requisitos: Ter concluído a formação até dois anos e formandos (consultar as diversas áreas no edital
Inscrição: Até o dia 15 de abril, no site