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Jovens talentos

Empresas abrem programa de trainee com salário de até R$ 6 mil

Seleções visam contratar jovens que tenham até três anos de formados; há chances para várias áreas de formação

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 16:38
Trainee Crédito: Reprodução internet
 
Jovens recém formados estão na mira de grande empresas. Sete companhias estão com inscrições abertas para seus programas de trainee, que são destinados a jovens com até três anos de formados. A remuneração pode chegar a R$ 6,3 mil mensais.
É o caso da Votorantim Cimentos. Os interessados têm até o dia 24 de agosto para se inscrever pelo site Eureca. São 10 vagas e os selecionados começam a trabalhar e janeiro. O salário é de R$ 6.300 e os trainees participam de programa de incentivo de Curto Prazo, recebendo bônus de 2,5 a 3,75 salários. Podem participar da seleção estudantes formados há até três anos no ensino superior com inglês intermediário.
CONFIRA OUTRAS SELEÇÕES
HSM
São três vagas para jovens que finalizaram a graduação entre junho/2015 e junho/2018 nas áreas de Conteúdo, Marketing e Tecnologia. Os candidatos precisam ter disponibilidade para trabalhar em Alphaville, Barueri (SP). Também é pré-requisito o domínio da língua inglesa.
O salário não foi informado. Os benefícios incluem Home Office, Vale Refeição, Vale Transporte ou estacionamento, Convênio Médico e Odontológico, Bolsa de estudos nas instituições de ensino do Grupo Anima.
As inscrições podem ser feitas até até 20 de julho pelo site do programa
GRUPO NC
O programa é para quem tem graduação completa no nível de bacharelado em qualquer área e tem até três de formado. Disponibilidade para trabalhar em Hortolândia (SP) é um requisito.
O salário não foi informado. As inscrições podem ser feitas até 22 de julho pelo site da 99 jobs
ATAKAREJO
O programa é para estudantes de todas as áreas, com conclusão entre julho de 2016 a julho de 2019. O salário não foi informado. As inscrições podem ser feitas até 22 de julho pela página do do programa
VLI
O programa visa a selecionar jovens formados em qualquer engenharia entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018. É necessário disponibilidade para mudanças e conhecimentos avançados em inglês e informática.
A remuneração é compatível com mercado e benefícios, como vale-refeição, vale-alimentação, participação nos lucros, assistência-médica e odontológica, seguro de vida e previdência privada. O prazo de inscrição vai até 31 de julho pelo site do programa
MAZARS
As vagas são para Campinas, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo Podem participar: estudantes a partir do quarto semestre em ciências contábeis; no último ano de administração, economia, engenharia de produção e direito; ou recém-formados com até dois anos de formação e com inglês em nível intermediário.
O salário não foi informado. As inscrições podem ser feitas até 31 de julho pelo site da Mazars
CREMER
A seleção é destinada a candidatos matriculados no último semestre da faculdade ou que concluíram a formação universitária há, no máximo, três anos, e com disponibilidade para viagens e mudança para qualquer cidade do Brasil.
O salário não foi informado e o prazo para se inscrever vai até 2 de setembro, pelo site Trainee Cremer
 

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