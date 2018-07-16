Empresas abrem programa de trainee com salário de até R$ 6 mil

Trainee Crédito: Reprodução internet





Jovens recém formados estão na mira de grande empresas. Sete companhias estão com inscrições abertas para seus programas de trainee, que são destinados a jovens com até três anos de formados. A remuneração pode chegar a R$ 6,3 mil mensais.

É o caso da Votorantim Cimentos. Os interessados têm até o dia 24 de agosto para se inscrever pelo site Eureca . São 10 vagas e os selecionados começam a trabalhar e janeiro. O salário é de R$ 6.300 e os trainees participam de programa de incentivo de Curto Prazo, recebendo bônus de 2,5 a 3,75 salários. Podem participar da seleção estudantes formados há até três anos no ensino superior com inglês intermediário.

CONFIRA OUTRAS SELEÇÕES

HSM

São três vagas para jovens que finalizaram a graduação entre junho/2015 e junho/2018 nas áreas de Conteúdo, Marketing e Tecnologia. Os candidatos precisam ter disponibilidade para trabalhar em Alphaville, Barueri (SP). Também é pré-requisito o domínio da língua inglesa.

O salário não foi informado. Os benefícios incluem Home Office, Vale Refeição, Vale Transporte ou estacionamento, Convênio Médico e Odontológico, Bolsa de estudos nas instituições de ensino do Grupo Anima.

site do programa As inscrições podem ser feitas até até 20 de julho pelo

GRUPO NC

O programa é para quem tem graduação completa no nível de bacharelado em qualquer área e tem até três de formado. Disponibilidade para trabalhar em Hortolândia (SP) é um requisito.

O salário não foi informado. As inscrições podem ser feitas até 22 de julho pelo site da 99 jobs

ATAKAREJO

O programa é para estudantes de todas as áreas, com conclusão entre julho de 2016 a julho de 2019. O salário não foi informado. As inscrições podem ser feitas até 22 de julho pela página do do programa

VLI

O programa visa a selecionar jovens formados em qualquer engenharia entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018. É necessário disponibilidade para mudanças e conhecimentos avançados em inglês e informática.

A remuneração é compatível com mercado e benefícios, como vale-refeição, vale-alimentação, participação nos lucros, assistência-médica e odontológica, seguro de vida e previdência privada. O prazo de inscrição vai até 31 de julho pelo site do programa

MAZARS

As vagas são para Campinas, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo Podem participar: estudantes a partir do quarto semestre em ciências contábeis; no último ano de administração, economia, engenharia de produção e direito; ou recém-formados com até dois anos de formação e com inglês em nível intermediário.

O salário não foi informado. As inscrições podem ser feitas até 31 de julho pelo site da Mazars

CREMER

A seleção é destinada a candidatos matriculados no último semestre da faculdade ou que concluíram a formação universitária há, no máximo, três anos, e com disponibilidade para viagens e mudança para qualquer cidade do Brasil.

O salário não foi informado e o prazo para se inscrever vai até 2 de setembro, pelo site Trainee Cremer