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Oportunidade

Empresa suíça Zurich abre vagas de emprego no Aeroporto de Vitória

A empresa que já opera sete terminais no mundo, arrematou o Aeroporto de Vitória em leilão. A previsão é de que nas próximas semanas ela assine o contrato para assumir o terminal capixaba

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 17:15

Aramylle Bastos Locatelli

Aramylle Bastos Locatelli

Publicado em 

16 ago 2019 às 17:15
Fachada do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019
A empresa suíça Zurich, que venceu o leilão para administrar o Aeroporto de Vitória, abriu quatro vagas de emprego. As oportunidades são para operações aeroportuárias, para atuar na pista e no terminal aéreo.
As vagas são para Coordenador de Airside (pátio e pista), Coordenador de Avsec, Coordenador de CCO, e Coordenador de terminal de passageiros. Todas elas exigem Ensino Superior, inglês e experiência no mercado de aviação nacional e internacional. Os salários não foram divulgados pela empresa. 
> Empresa suíça assumirá Aeroporto de Vitória
A descrição das vagas, assim como os requisitos podem ser encontrados no site da empresa. Os interessados também devem encaminhar o currículo por meio do site. 
A Zurich Airport Latin America venceu o leilão da concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé (RJ) em março deste ano para assumir a administração do Aeroporto Eurico Salles. O contrato deve ser assinado nas próximas semanas. 
> Empresa suíça vai investir R$ 302 milhões no Aeroporto de Vitória

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