Empresa suíça Zurich abre vagas de emprego no Aeroporto de Vitória

A empresa suíça Zurich, que venceu o leilão para administrar o Aeroporto de Vitória, abriu quatro vagas de emprego. As oportunidades são para operações aeroportuárias, para atuar na pista e no terminal aéreo.
As vagas são para Coordenador de Airside (pátio e pista), Coordenador de Avsec, Coordenador de CCO, e Coordenador de terminal de passageiros. Todas elas exigem Ensino Superior, inglês e experiência no mercado de aviação nacional e internacional. Os salários não foram divulgados pela empresa.
A descrição das vagas, assim como os requisitos podem ser encontrados no site da empresa. Os interessados também devem encaminhar o currículo por meio do site.
A Zurich Airport Latin America venceu o leilão da concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé (RJ) em março deste ano para assumir a administração do Aeroporto Eurico Salles. O contrato deve ser assinado nas próximas semanas.