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Níveis médio e superior

Defensoria Pública do Rio de Janeiro abre concurso

Remuneração pode chagar a R$ 4,8 mil; inscrições poderão ser feitas de 10 de janeiro a 6 de março de 2019

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 13:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 13:49
Os exames serão aplicados no dia 14 de abril de 2019. Crédito: Komsomolec / Pixabay
A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro publicou nesta sexta-feira (21) o edital de abertura de concurso público para cargos de níveis médio e superior. A oferta é de 27 oportunidades, além da formação de cadastro de reserva.
A remuneração é de R$ 4.093,47 para técnico médio e R$ 4.835,37 para os de técnico superior, já somando os benefícios.
As inscrições poderão ser feitas de 10 de janeiro e 6 de março de 2019, no site fgvprojetos.fgv.br. A taxa é de R$ 65,00 e R$ 85,00.
Para se candidatar ao cargo de Técnico Médio da Defensoria, é preciso ter nível médio completo. Para o cargo de Técnico Superior Jurídico é preciso apresentar o diploma de curso superior completo de bacharel em Direito.
Já para o cargo de Técnico Superior Especializado é preciso ter formação superior nas seguintes áreas: Engenharia Elétrica, Ciências Contábeis, Economia, Psicologia, Serviço Social, Administração de Empresas, Tecnologia da Informação, Biblioteconomia e Estatística
Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetiva de caráter classificatório e eliminatório.Os exames serão aplicados no dia 14 de abril de 2019. 
 

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