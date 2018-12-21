Defensoria Pública do Rio de Janeiro abre concurso

Os exames serão aplicados no dia 14 de abril de 2019. Crédito: Komsomolec / Pixabay

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro publicou nesta sexta-feira (21) o edital de abertura de concurso público para cargos de níveis médio e superior. A oferta é de 27 oportunidades, além da formação de cadastro de reserva.

A remuneração é de R$ 4.093,47 para técnico médio e R$ 4.835,37 para os de técnico superior, já somando os benefícios.

As inscrições poderão ser feitas de 10 de janeiro e 6 de março de 2019, no site fgvprojetos.fgv.br . A taxa é de R$ 65,00 e R$ 85,00.

Para se candidatar ao cargo de Técnico Médio da Defensoria, é preciso ter nível médio completo. Para o cargo de Técnico Superior Jurídico é preciso apresentar o diploma de curso superior completo de bacharel em Direito.

Já para o cargo de Técnico Superior Especializado é preciso ter formação superior nas seguintes áreas: Engenharia Elétrica, Ciências Contábeis, Economia, Psicologia, Serviço Social, Administração de Empresas, Tecnologia da Informação, Biblioteconomia e Estatística

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetiva de caráter classificatório e eliminatório.Os exames serão aplicados no dia 14 de abril de 2019.