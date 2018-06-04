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Inscrições até 11 de junho

Correios prorrogam inscrições para o Programa Jovem Aprendiz

Em todo o país, são quase 5 mil vagas, das quais 89 para o Espírito Santo

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 14:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 14:41
Correios vão contratar jovens com idade entre 14 e 22 anos de idade Crédito: Elza Fiuza | Agência Brasil
 
As inscrições para o Programa Jovem Aprendiz nos Correios foram prorrogadas até o dia 11 de junho, no site. Em todo o país, a oferta é de 4.983 vagas, mais formação de cadastro reserva. Para o Espírito Santo, são 88 vagas.
O salário é de R$ 448,46, além de vale transporte e vale refeição ou alimentação. A carga horária será de 20 horas.
A seleção é aberta ao candidato que tem entre 14 e 22 anos completos, exceto se pessoa com deficiência, que não tem limite de idade e estar matriculado na escola e cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental.
O processo seletivo será feito por meio da comprovação de requisitos referentes à renda familiar, aprovação escolar, série atual e participação em projetos sociais, a partir de pontuação detalhada no edital.
Todas as informações sobre o Programa Jovem Aprendiz, como o edital de abertura e o link para as inscrição, estão disponíveis no site dos Correios.
De acordo com a empresa pública, no Espírito Santo são 69 oportunidades presenciais nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim (5), Cariacica (7), Colatina (5), Linhares (2), Serra (11), Viana (14), Vila Velha (10) e Vitória (15).
Há ainda no Espírito Santo 19 oportunidades na modalidade EAD: Afonso Cláudio (1), Alegre (1), Anchieta (1), Barra de São Francisco (1), Castelo (1), Conceição da Barra (1), Domingos Martins (1), Guaçuí (1), Guarapari (1), Jaguaré (1), João Neiva (1), Marataízes (1), Mimoso do Sul (1), Montanha (1), Nova Venécia (1), Pedro Canário (1), Piúma (1), São Gabriel da Palha (1) e Venda Nova do Imigrante (1).
 

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