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Ensino fundamental

Correios abrem quase 90 vagas para Jovem Aprendiz no ES

Em todo o país, são mais de 5 mil chances. Contratos terão a duração de 12 meses

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 12:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 12:38
Correios contratam Menor Aprendiz em todo o Estado Crédito: Elza Fiuza | Agência Brasil
Os Correios estão com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a preencher 4.983 vagas do Programa Jovem Aprendiz. Além disso, será formado cadastro de reserva. Para o Espírito Santo, são 88 vagas.
De acordo com a empresa pública, no Estado são 69 oportunidades presenciais nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim (5), Cariacica (7), Colatina (5), Linhares (2), Serra (11), Viana (14), Vila Velha (10) e Vitória (15).
Há ainda no Espírito Santo 19 oportunidades na modalidade EAD: Afonso Cláudio (1), Alegre (1), Anchieta (1), Barra de São Francisco (1), Castelo (1), Conceição da Barra (1), Domingos Martins (1), Guaçuí (1), Guarapari (1), Jaguaré (1), João Neiva (1), Marataízes (1), Mimoso do Sul (1), Montanha (1), Nova Venécia (1), Pedro Canário (1), Piúma (1), São Gabriel da Palha (1) e Venda Nova do Imigrante (1)
O salário é de R$ 448,46, além de vale transporte e vale refeição ou alimentação. A carga horária será de 20 horas.
As inscrições para o Programa Jovem Aprendiz dos Correios 2018 podem ser feitas até 29 de maio, no site dos Correios
Para participar da seleção, é necessário ter entre 14 e 22 anos completos  exceto se pessoa com deficiência, que não tem limite de idade -, estar matriculado e cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental.
A seleção será simplificada, realizada por meio da comprovação de requisitos referentes à renda familiar, aprovação escolar, série atual e participação em projetos sociais, a partir de uma pontuação detalhada no edital.
O Jovem Aprendiz terá um contrato de 12 meses e será conciliado com a fase teórica do curso de aprendizagem de Assistente Administrativo no Senai e a fase prática nos Correios.
 

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