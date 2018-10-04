Confira as oportunidades de estágios com bolsas de até R$ 1,3 mil

Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho não podem deixar de aproveitar as oportunidades do estágio abertas nesta semana. Há chances em órgãos públicos e também no IEL.
A bolsa pode chegar a R$ 1,3 mil. Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição.
CONFIRA AS VAGAS
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
A oferta é de 784 oportunidades destinadas ao cadastro reserva, 225 são para nível médio e 559 para estudantes de nível superior. Os interessados podem se inscrever até 10 de outubro de 2018, pelo endereço eletrônico www.ciee.org.br. A jornada de trabalho para candidatos contratados é de 4h a 6h diárias sendo 20h ou 30h semanais, com bolsa-auxílio de R$ 203,00 a R$ 520,00, correspondente ao nível de escolaridade.
PROCURADORIA GERAL DO ESPÍRITO SANTO
São 30 vagas destinadas aos estudantes do 2º semestre do curso de graduação em Direito para o cargo de estagiário. Os interessados podem se inscrever até 23 de outubro de 2018. É preciso preencher o formulário de inscrição que se encontra disponível no site www.pge.es.gov.br e enviá-lo ao e-mail [email protected]. Os contratados devem atuar em jornadas de 20h semanais, com Bolsa de complementação educacional no valor de R$ 1.145,41, além de auxílio transporte e cobertura de acidentes pessoais.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
Haverá formação de cadastro de reserva para estagiários de Direito. A bolsa é de R$ 800, além de auxílio-transporte de R$ 100,00 e a cobertura de seguro de acidentes pessoais. A carga horária é de 20 horas semanais. Para participar, é preciso que os estudantes que estejam a partir do 5º período do curso. As inscrições podem ser feitas até 7 de outubro de 2018, pelo endereço eletrônico www.mpes.mp.br.
IEL-ES
A oferta é de 12 vagas de estágio para os níveis médio, técnico e superior. As vagas são destinadas a empresas da Grande Vitória. Os benefícios variam de R$ 465 a R$ 1.375, com vale transporte e possibilidade de auxílio alimentação. Há chances para técnico em meio ambiente, técnico em edificações, técnico em informática, ciências contábeis, marketing/ publicidade e propaganda/ desenho industrial/ design de produtos, ciência da computação/ sistema da informação/ análise e desenvolvimento de sistema, administração, ciências econômicas e ensino médio. Inscrições no site sne.iel.org.br/es.