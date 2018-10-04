Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Confira as oportunidades de estágios com bolsas de até R$ 1,3 mil
Jovens talentos

Confira as oportunidades de estágios com bolsas de até R$ 1,3 mil

Há oportunidades para estudantes de níveis médio, técnico e superior; inscrições abertas em órgãos públicos e no IEL
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 14:09

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 14:09

Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO
Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho não podem deixar de aproveitar as oportunidades do estágio abertas nesta semana. Há chances em órgãos públicos e também no IEL.
A bolsa pode chegar a R$ 1,3 mil. Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição.
CONFIRA AS VAGAS
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
A oferta é de 784 oportunidades destinadas ao cadastro reserva, 225 são para nível médio e 559 para estudantes de nível superior. Os interessados podem se inscrever até 10 de outubro de 2018, pelo endereço eletrônico www.ciee.org.br. A jornada de trabalho para candidatos contratados é de 4h a 6h diárias sendo 20h ou 30h semanais, com bolsa-auxílio de R$ 203,00 a R$ 520,00, correspondente ao nível de escolaridade.
PROCURADORIA GERAL DO ESPÍRITO SANTO
São 30 vagas destinadas aos estudantes do 2º semestre do curso de graduação em Direito para o cargo de estagiário. Os interessados podem se inscrever até 23 de outubro de 2018. É preciso preencher o formulário de inscrição que se encontra disponível no site www.pge.es.gov.br e enviá-lo ao e-mail [email protected]. Os contratados devem atuar em jornadas de 20h semanais, com Bolsa de complementação educacional no valor de R$ 1.145,41, além de auxílio transporte e cobertura de acidentes pessoais.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
Haverá formação de cadastro de reserva para estagiários de Direito. A bolsa é de R$ 800, além de auxílio-transporte de R$ 100,00 e a cobertura de seguro de acidentes pessoais. A carga horária é de 20 horas semanais. Para participar, é preciso que os estudantes que estejam a partir do 5º período do curso. As inscrições podem ser feitas até 7 de outubro de 2018, pelo endereço eletrônico www.mpes.mp.br.
IEL-ES
A oferta é de 12 vagas de estágio para os níveis médio, técnico e superior. As vagas são destinadas a empresas da Grande Vitória. Os benefícios variam de R$ 465 a R$ 1.375, com vale transporte e possibilidade de auxílio alimentação. Há chances para técnico em meio ambiente, técnico em edificações, técnico em informática, ciências contábeis, marketing/ publicidade e propaganda/ desenho industrial/ design de produtos, ciência da computação/ sistema da informação/ análise e desenvolvimento de sistema, administração, ciências econômicas e ensino médio. Inscrições no site sne.iel.org.br/es
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados
Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados