Confira 10 concursos com salários de até R$ 27 mil no Sudeste

No ES, o destaque é o concurso do Banestes , com salário de até R$ 3,8 mil. O prazo se encerra no dia 5 de abril Crédito: Divulgação | Banestes

Na Região Sudeste, estão abertas inscrições para 58 concursos nesta segunda-feira (19). O destaque é para 10 seleções, com mais de 1.192 vagas abertas e salários de até R$ 27 mil.

No Espírito Santo, o único concurso com inscrições abertas é o do Banestes, com salário de até R$ 3,8 mil. O prazo se encerra no dia 5 de abril.

Nesta segunda, também foi publicado o edital do concurso para o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. As inscrições já foram abertas e vão até o dia 19 de abril.

DESTAQUES

1 - Banco do Estado do Espírito Santo  Banestes

Inscrições: até 5 de abril

Vagas: cadastro de reserva

Nível: médio, técnico e superior

Salário: até R$ 3.849,59

O edital está disponível no site da FGV projetos , onde também é realizada a inscrição.

2 - Ministério Público do Rio de Janeiro

Inscrições: até 6 de abril

Vagas: 35

Nível: superior

Salário: até R$ 27.500,16

3 - Viva Rio

Inscrições: até 25 de março

Vagas: 198

Nível: fundamental, médio e superior

Salário: até R$ 3.638,63

4 - Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro

Inscrições: até 19 de abril

Vagas: 13 vagas e cadastro de reserva

Nível: médio e superior

Salário: até R$ 15,5 mil

5 - Ministério Público de Minas Gerais

Inscrições: até 2 de abril

Vagas: 40

Nível: superior

Salário: até R$ 26.125,17

6 - Prefeitura de Fátima do Sul (MG)

Inscrições: até 3 de maio

Vagas: 140

Nível: fundamental, médio e superior

Salário: até R$ 13.335,40

7 - Prefeitura de Cabeceira Grande (MG)

Inscrições: até 20 de março

Vagas: 64

Nível: fundamental, médio e superior

Salário: até R$ 12.629,95

8 - Tribunal Regional do Trabalho de Campinas (SP)

Inscrições: até 4 de abril

Vagas: 2 e cadastro de reserva

Nível: médio e superior

Salário: até R$ 12.742,14

9 - Sabesp (SP)

Inscrições: até 26 de março

Vagas: 661

Nível: fundamental, médio e superior

Salário: até R$ 7.964,50

10 - Prefeitura de Praia Grande (SP)

Inscrições: até 20 de abril

Vagas: 39

Nível: fundamental, técnico e superior