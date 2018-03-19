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Confira 10 concursos com salários de até R$ 27 mil no Sudeste

No ES, o destaque é o concurso do Banestes , com salário de até R$ 3,8 mil. O prazo se encerra no dia 5 de abril

Publicado em 19 de Março de 2018 às 11:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 11:52
No ES, o destaque é o concurso do Banestes , com salário de até R$ 3,8 mil. O prazo se encerra no dia 5 de abril Crédito: Divulgação | Banestes
Na Região Sudeste, estão abertas inscrições para 58 concursos nesta segunda-feira (19). O destaque é para 10 seleções, com mais de 1.192 vagas abertas e salários de até R$ 27 mil.
No Espírito Santo, o único concurso com inscrições abertas é o do Banestes, com salário de até R$ 3,8 mil. O prazo se encerra no dia 5 de abril.
Nesta segunda, também foi publicado o edital do concurso para o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. As inscrições já foram abertas e vão até o dia 19 de abril.
DESTAQUES
1 - Banco do Estado do Espírito Santo  Banestes
Inscrições: até 5 de abril
Vagas: cadastro de reserva
Nível: médio, técnico e superior
Salário: até R$ 3.849,59
O edital está disponível no site da FGV projetos, onde também é realizada a inscrição.
2 - Ministério Público do Rio de Janeiro
Inscrições: até 6 de abril
Vagas: 35
Nível: superior
Salário: até R$ 27.500,16
Todas as informações estão disponíveis no site do MPRJ
3 - Viva Rio
Inscrições: até 25 de março
Vagas: 198
Nível: fundamental, médio e superior
Salário: até R$ 3.638,63
As informações estão disponível no site do Ibade.
4 - Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro
Inscrições: até 19 de abril
Vagas: 13 vagas e cadastro de reserva
Nível: médio e superior
Salário: até R$ 15,5 mil
O edital está disponível no site do Instituto AOCP
5 - Ministério Público de Minas Gerais
Inscrições: até 2 de abril
Vagas: 40
Nível: superior
Salário: até R$ 26.125,17
As informações estão disponíveis no site do MPMG.
6 - Prefeitura de Fátima do Sul (MG)
Inscrições: até 3 de maio
Vagas: 140
Nível: fundamental, médio e superior
Salário: até R$ 13.335,40
O edital e outras informações estão no site da Fapec.
7 - Prefeitura de Cabeceira Grande (MG)
Inscrições: até 20 de março
Vagas: 64
Nível: fundamental, médio e superior
Salário: até R$ 12.629,95
As informações estão no site da Fundação Guimarães Rosa.
8 - Tribunal Regional do Trabalho de Campinas (SP)
Inscrições: até 4 de abril
Vagas: 2 e cadastro de reserva
Nível: médio e superior
Salário: até R$ 12.742,14
O edital e outras informações estão no site da Fundação Carlos Chagas.
9 - Sabesp (SP)
Inscrições: até 26 de março
Vagas: 661
Nível: fundamental, médio e superior
Salário: até R$ 7.964,50
O edital e outras informações estão no site da Fundação Carlos Chagas.
10 - Prefeitura de Praia Grande (SP)
Inscrições: até 20 de abril
Vagas: 39
Nível: fundamental, técnico e superior
Salário: até R$ 15 mil
As informações estão disponíveis no site da prefeitura.

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