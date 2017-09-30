Concursos: veja onde vale à pena investir seu estudo

Letícia Souza Campagnaro estuda para concursos e prioriza nas seleções de tribunais Crédito: Fernando Madeira

A crise econômica atingiu em cheio os cofres públicos, provocando cortes no orçamento e, por consequência, a redução da contratação de novos servidores. Com isso, a realização de concursos passou a acontecer com menos frequência, provocando uma queda no número de vagas. No entanto, especialistas garantem que esses não são motivos para desanimar os concurseiros, pois ainda vale a pena investir nos estudos para os certames mais visados e que têm expectativa de abrir novas oportunidades nos próximos meses.

Um deles é o concurso público para soldados da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), que não é realizado há cinco anos e já está confirmado para o próximo ano. Esta é uma seleção que é aguardada há muito tempo pelos candidatos. Depois desse longo período, a preparação deve ser imediata, diz o diretor do Curso França Junior, Luiz França Junior.

Com a crise, o governo federal reduziu, e muito, a abertura de novas vagas. Só para se ter uma ideia, em 2010, a União previa a criação de 77.782 vagas, das quais 57.901 no Poder Executivo. Para 2018, a realidade é bem diferente: a estimativa é de preencher 10.968 cargos nos três poderes. No governo estadual, a situação é bem parecida. Em janeiro deste ano, foi publicado um pacote de cortes para diminuição dos gastos e isso incluiu a suspensão de novos certames. Mas, com a retomada da economia ensaiada nos últimos meses, o Estado já anunciou que pretende abrir, em 2018, concursos para PMES, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Secretaria da Educação (Sedu).

O diretor da Academia do Concurso, Paulo Estrella, garante que os concursos públicos continuarão existindo, em grande número, e oferecendo oportunidades para quem está disposto a estudar e se preparar para o alto nível da concorrência. Por isso, vale a pena investir nos estudos.

Além da quantidade de candidatos inscritos, haverá uma qualidade de quem se prepara. Lógico que, em tempos de crise, a oferta de vagas reduz, mas nunca deixará de existir, além de criar uma demanda reprimida, um represamento que será aliviado assim que nossa economia voltar aos trilhos e nossa crise fiscal ganhar algum equilíbrio, destaca.

Ele lembra que o serviço público continuará existindo e necessitando de um grande número de servidores para manter as engrenagens do país rodando.

O emprego público não é para todos, mas depende somente do candidato interessado a se preparar. Não tem indicação, não tem currículo bem montado, não tem carreira de sucesso que lhe contrate e muito menos que lhe demita. O esforço é pessoal, é grande, mas só depende de você. Basta estudar, incentiva Estrella.

Para a esfera federal, os especialistas apostam nas seleções para Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federa, Ministério Público da União, entre outros. Há, ainda, a expectativa de que os Correios divulguem, nos próximos dias, edital para contratação de novos servidores. Também estão em alta a abertura de concursos em tribunais como Justiça Federal e do Trabalho de todo o país.

Há um ano e meio, Letícia Souza Campagnaro está focada para processo seletivo de tribunais. Ela agora se prepara para fazer as provas do certame do Tribunal de Contas de São Paulo. Estudo seis horas por dia em casa e aos sábados vou ao cursinho. Dedico tudo que tenho para minha preparação, incluindo viajar para outros Estados para fazer as provas. Não tenho medo da concorrência, pois sei que estou bem preparada, diz a jovem.

Preparação física junto com o estudo teórico

Pablo Sabino Longue, 26 anos, estuda há dois meses para o concurso da Polícia Rodoviária Federal Crédito: Edson Chagas

Formado em Administração, Pablo Sabino Longue, 26 anos, estuda há dois meses para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Para o jovem, o salário, a carreira e a estabilidade são os principais atrativos do certame

Trabalho durante o dia e, à noite, estudo em casa. Tenho bastante facilidade de matemática, então me preocupo mais com as outras matérias, principalmente de Direito. Além disso, já penso no Teste de Aptidão Física (TAF) e pratico corrida e ciclismo, comenta.

É bom lembrar que os concursos para área policial têm como uma das etapas a Avaliação Física. Por isso, os interessados nesses certames devem começar a preparação com uma boa antecedência, conforme afirma o profissional de Educação Física, Luciano Teixeira.

Ele lembra que o exame conta com corrida, abdominal e barra fixa. A seleção da Polícia Federal também inclui natação.

Um erro muito comum dos candidatos é esperar o resultado das provas objetivas para se preparar para o teste físico. O ideal

é procurar uma academia que tenha um profissional qualificado para dar este tipo de treinamento. A musculação vai ajudar o fortalecimento necessário para os testes físicos, como o abdominal, por exemplo. Outra dica é ter um acompanhamento de um nutricionista, aconselha Teixeira.

O profissional orienta ainda que os candidatos devem observar o horário que os testes costumam ser aplicados para haver uma adaptação do corpo.

Concurseiros devem ter foco e disciplina

Quem quer passar em um concurso público precisa de muito estudo e dedicação. O candidato que começa a se preparar antes da publicação do edital tem mais chance de se dar bem nas provas. Especialistas orientam que o primeiro passo é conferir as regras do último certame do órgão pretendido, pois, via de regra, os conteúdos se repetem de um exame para outro.

A primeira orientação do juiz federal e especialistas em concursos, William Douglas, é selecionar aqueles concursos que estão com previsão de realização de provas.

Se puder ser concurso para cargo com vagas imediatas é melhor do que para cadastro de reserva, mas nada impede que o candidato faça esses também. A verdade é que temos muitos concursos acontecendo: Tribunais, conselhos, fundações, secretarias, Câmaras, prefeituras... Se pararmos para analisar os certames em andamento, e os que estão por vir, veremos que continuam com boas oportunidades. Porém, a dica é ter foco. Não adianta atirar em todas as direções. O ideal é que o concurseiro selecione um tipo de concurso - para área tributária, judiciária ou policial, por exemplo - e se prepare para ele, antes mesmo de o edital ser divulgado, ressalta o juiz.

Ele lembra que alguns concursos oferecem vagas para cargos de nível superior e médio, como é o caso dos tribunais. Você pode fazer provas para as duas escolaridades, se o edital permitir. Mas se tiver que optar, que o faça com preferência pelo concurso para o qual se sente mais preparado, pontua.

O presidente da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos Públicos (Anpac), Marco Antônio Araújo Júnior, ressalta que a preparação é um projeto de médio a longo prazo e quem começar a estudar agora vai estar pronto quando os exames foram realizados.

A primeira dica é estudar o edital. Esse deve ser o plano de voo do candidato. Faça um planejamento de estudos, conforme as disciplinas e os temas que serão cobrados nos testes. A partir disso, faça uma varredura do que é preciso estudar e quantas horas você poderá se dedicar aos livros. Aliado à teoria, é preciso fazer exercícios, principalmente de provas anteriores, para conferir como está a sua preparação. Há um número alto de aposentadorias e, por isso, a oferta de vagas será grande. Então, este é o momento de ser preparar, orienta o presidente da Anpac.

Alguns concursos com inscrições abertas, autorizados e previstos

Abertos

Ministério da Agricultura

São 300 vagas para o cargo de auditor fiscal federal agropecuário - médico veterinário. A remuneração inicial é de R$ 14.584,71, para carga horária de 40 horas semanais. As inscrições vão de 2 a 16 de outubro, no site www.esaf.fazenda.gov.br.

Tribunal de Contas de SP

São 133 vagas para cargos de nível superior. A remuneração é de R$ 12.984,88. Inscrições no site www.vunesp.com.br, até 31 de outubro.

Autorizados

Abin

O órgão tem até janeiro de 2018 para publicar o edital com 300 vagas. As chances serão para cargos de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 17 mil.

MPU

A contratação de novos servidores já está prevista para o ano que vem. Já está confirmado que essa seleção contará com vagas imediatas, cujo quantitativo ainda não foi divulgado. As oportunidades serão para cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 7,2 mil a R$ 11,3 mil.

Secretaria de Segurança Pública

O governo do Espírito Santo anunciou concurso público para as polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros. Ainda não há informações de quantas vagas serão oferecidas nem quando os ediais serão divulgados. Os certames devem ser feitos no ano que vem.

Sedu

A Secretaria da Educação já tem dois concursos autorizados. O primeiro deverá preencher em torno de mil vagas para cargos de professor e deve ter o edital publicado ainda este ano. Há ainda autorização para abertura de outras oportunidades para professores no decorrer de 2018.

Correios

O edital de abertura do concurso está previsto para ser divulgado nos próximos dias. A estatal ainda não divulgou o total de vagas que serão oferecidas. No entanto, já está confirmada a oferta de oportunidades para os cargos de auxiliar de enfermagem do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho.

Previstos

Banco Central

Foram pedidas 990 vagas, sendo 800 para analista, 40 para procurador e 150 para técnico. A remuneração varia de R$ 6.882,57 a R$ 19.655,67.

Ministério da Fazenda

Foram solicitadas 4.341 vagas, distribuídas entre o seu próprio quadro de pessoal e outros órgãos vinculados, como a Receita Federal. Pedidas 2.083 vagas, das quais 630 são para auditor fiscal e 1.453 para analista tributário. A remuneração é de R$ 19.669,01 para auditor e R$ 11.132,21 para analista. Serão ainda 1.161 vagas, sendo 904 para assistente técnico-administrativo (nível médio), com remuneração de R$ 4.137,97, e 257 chances para analista técnico-administrativo (nível superior), com salário de R$ 5.490,09.

Polícia Federal

A ideia é abrir 1.758 vagas, sendo 600 para o cargo de escrivão, 600 para agente, 491 para delegado e 67 para peritos. A remuneração para agente e escrivão é de R$ 11.897,86, enquanto que para perito e delegado, de R$ 22.102,37. Vale lembrar que, com o decreto 8.326, de 10 de outubro de 2014, a Polícia Federal não precisa mais de autorização do Ministério do Planejamento para realizar novos concursos, necessitando apenas de um parecer do órgão sobre as condições financeiras para o preenchimento dos cargos.

PRF

O pedido é de 1,3 mil para policial rodoviário. O candidato precisa ter nível superior. Os iniciais da carreira chegam a R$ 10.357,88, já acrescido de R$ 458 referente ao auxílio-alimentação, e R$ 205 de auxílio-saúde.

Ministério do Trabalho

O pedido é para o preenchimento de 2.595 vagas. Desse total, 1.163 são somente para agente administrativo, que exige ensino médio, com remuneração inicial de R$ 3.881,97. Das 1.432 vagas de nível superior, 1.190 são para o já aguardado cargo de auditor-fiscal do trabalho. Neste caso, é necessário ter nível superior em qualquer área de atuação, com inicial de R$ 16.201,64. Já as 242 vagas restantes de nível superior são para as carreiras de administrador (85), arquivista (34), contador (54), engenheiro (5), estatístico (5), sociólogo (3), psicólogo (26), técnico em assuntos educacionais (10), técnico em comunicação social (10) e economista (12).

DNIT