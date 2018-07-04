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Inscrições abertas

Concursos na área de segurança oferecem 3,6 mil vagas

Oportunidades são para cargos de níveis médio e superior. Remuneração pode chegar a R$ 24,1 mil na Polícia Federal

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 12:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 12:48
A remuneração pode chegar a R$ 24,1 mil, para os cargos de delegado e perito da Polícia Federal Crédito: Arquivo - GZ
Quem quer trabalhar na área de segurança pública tem que ficar atento. Isso porque estão abertas as inscrições para seis concursos que juntos somam 3.687 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 24,1 mil, para os cargos de delegado e perito da Polícia Federal.
No Espírito Santo, estão abertas 417 oportunidades para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. As chances são destinadas a quem tem o nível médio. Há ainda 30 vagas para inspetor penitenciário temporário na Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
Os Estados de Pernambuco, Alagoas e Minas Gerais estão com concursos abertos na Polícia Militar, enquanto que em Goiás o certame é para delegado da Polícia Civil.
Confira as informações de cada certame de acordo com a data de encerramento das inscrições. 
POLÍCIA FEDERAL
A Polícia Federal vai abrir concurso público para preencher 500 vagas. São 150 oportunidades para o cargo de delegado, 60 para perito criminal, 80 para escrivão, 30 para papiloscopista e 180 para agente. Todas as carreiras exigem que o candidato tenha nível superior. Para os cargos de agente, papiloscopista e escrivão, a remuneração atual é de R$ 12.441,26, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. Além disso, as categorias contarão com reajuste em janeiro de 2019, subindo para R$ 12.980,50. O salário inicial para perito e delegado é de R$ 23.130,48, mas contará com reajuste em janeiro de 2019, quando passará para R$ 24.150,74. A carga horária para todos os cargos é de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 7 de julho de 2018, pela internet, no site www.cespe.unb.br. As taxas são de R$ 180 para os cargos de perito, escrivão, papiloscopista e agente e R$ 250 para delegado.
SECRETARIA DE JUSTIÇA
A Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de inspetor penitenciário. A oferta é de 30 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os interessados precisam ter o ensino médio. O subsídio é no valor de R$ 2.776,04, mas vale refeição de R$ 300,00. A jornada de trabalho será em regime de plantão, escala 12x36 ou em horário de expediente de oito diárias totalizando 40 horas semanais, de acordo com a necessidade da Administração. As inscrições seguem até as 23h59 do dia 8 de julho, no site www.selecao.es.gov.br. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.
POLÍCIA CIVIL DE GOIÁS
O governo de Goiás divulgou o edital do concurso para delegado da Polícia Civil de Goiás (PC/GO). Serão preenchidas 100 vagas, sendo cinco reservadas a pessoas com deficiência. A remuneração é de R$ 19.242,52 e os interessados devem ter curso superior em direito. Os contratados atuarão em delegacias no interior do Estado e terão jornada semanal de 40 horas. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 11 de julho, no site www.nucleodeselecao.ueg.br. O valor da taxa é de R$ 200.
POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO
A Polícia Militar do Estado de Pernambuco (PM/PE) vai abrir concurso público com 580 vagas. As oportunidades estão disponíveis em dois editais. No primeiro, são 500 chances ao cargo de soldado, 60 para oficial da PM e de 20 para oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Para ingressar na carreira de soldado é necessário ter ensino médio completo, carteira de habilitação na categoria B, altura mínima de 1,60m para as mulheres e 1,65 para os homens e idade entre 18 e 28 anos. O salário inicial é de R$ 2.819,88. Para oficial da PM a exigência é de nível superior em direito, enquanto que oficial bombeiro militar requer curso superior em qualquer área de conhecimento. Ambas as funções ainda demandam carteira de habilitação na categoria B, altura mínima de 1,60m para as mulheres e 1,65m para os homens e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração do segundo-tenente PM/bombeiro militar é de R$ 9.007,56. As inscrições podem ser feitas no site www.upenet.com.br. Os prazos se encerram nos dias 8 de julho para os cargos de oficiais e 16 de julho para soldado.
POLÍCIA MILITAR DE ALAGOAS
Estão abertas as inscrições do concurso da Polícia Militar de Alagoas (PM AL) destinado a preencher 500 vagas de soldado para reforçar o efetivo da corporação. Os candidatos devem possuir ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B" ou superior e altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,65 para homens. Durante o período de formação, os recrutas terão vencimentos de R$ 1.453,14. Após a conclusão do curso, já na condição de soldado, o salário subirá para R$ 3.744,47. As inscrições vão até as 18 horas de 24 de julho, no site www.cespe.unb.br. O valor da taxa é de R$ 95.
POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS DO ES
Começam nesta segunda-feira (25) as inscrições para os concursos públicos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. A oferta é de 417 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 5,8 mil. Para a PM, são 290 vagas, sendo 250 para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Já para o Corpo de Bombeiros, a oferta é de 127 chances, das quais 120 são para soldados e 7 oficiais. O subsídio bruto dos soldados é de R$ 2.778,43 e o de oficiais é de R$ 5.823,07. Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 26 de julho, pela internet, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. A taxa de participação dos oficiais é de R$ 120, enquanto que para os soldados é R$ 60.
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
A Polícia Militar Minas Gerais (PM - MG) divulgou edital para a contratação de 1.560 vagas para o cargo de Soldado 2ª Classe para o Curso de Formação de Soldados, sendo 1.404 destinadas a homens e 156 para mulheres, tendo como requisitos possuir altura mínima de 1,60m, ter entre 18 e 30 anos de idade na data da inclusão. É preciso ainda ter nível superior. A remuneração básica inicial para soldado é de R$ 3.278,74. As inscrições podem ser realizadas no endereço eletrônico www.policiamilitar.mg.gov.br, até o dia 30 de julho de 2018.

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