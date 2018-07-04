Concursos na área de segurança oferecem 3,6 mil vagas

Quem quer trabalhar na área de segurança pública tem que ficar atento. Isso porque estão abertas as inscrições para seis concursos que juntos somam 3.687 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 24,1 mil, para os cargos de delegado e perito da Polícia Federal.
No Espírito Santo, estão abertas 417 oportunidades para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. As chances são destinadas a quem tem o nível médio. Há ainda 30 vagas para inspetor penitenciário temporário na Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
Os Estados de Pernambuco, Alagoas e Minas Gerais estão com concursos abertos na Polícia Militar, enquanto que em Goiás o certame é para delegado da Polícia Civil.
Confira as informações de cada certame de acordo com a data de encerramento das inscrições.
POLÍCIA FEDERAL
A Polícia Federal vai abrir concurso público para preencher 500 vagas. São 150 oportunidades para o cargo de delegado, 60 para perito criminal, 80 para escrivão, 30 para papiloscopista e 180 para agente. Todas as carreiras exigem que o candidato tenha nível superior. Para os cargos de agente, papiloscopista e escrivão, a remuneração atual é de R$ 12.441,26, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. Além disso, as categorias contarão com reajuste em janeiro de 2019, subindo para R$ 12.980,50. O salário inicial para perito e delegado é de R$ 23.130,48, mas contará com reajuste em janeiro de 2019, quando passará para R$ 24.150,74. A carga horária para todos os cargos é de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 7 de julho de 2018, pela internet, no site www.cespe.unb.br. As taxas são de R$ 180 para os cargos de perito, escrivão, papiloscopista e agente e R$ 250 para delegado.
SECRETARIA DE JUSTIÇA
A Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de inspetor penitenciário. A oferta é de 30 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os interessados precisam ter o ensino médio. O subsídio é no valor de R$ 2.776,04, mas vale refeição de R$ 300,00. A jornada de trabalho será em regime de plantão, escala 12x36 ou em horário de expediente de oito diárias totalizando 40 horas semanais, de acordo com a necessidade da Administração. As inscrições seguem até as 23h59 do dia 8 de julho, no site www.selecao.es.gov.br. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.
POLÍCIA CIVIL DE GOIÁS
O governo de Goiás divulgou o edital do concurso para delegado da Polícia Civil de Goiás (PC/GO). Serão preenchidas 100 vagas, sendo cinco reservadas a pessoas com deficiência. A remuneração é de R$ 19.242,52 e os interessados devem ter curso superior em direito. Os contratados atuarão em delegacias no interior do Estado e terão jornada semanal de 40 horas. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 11 de julho, no site www.nucleodeselecao.ueg.br. O valor da taxa é de R$ 200.
POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO
A Polícia Militar do Estado de Pernambuco (PM/PE) vai abrir concurso público com 580 vagas. As oportunidades estão disponíveis em dois editais. No primeiro, são 500 chances ao cargo de soldado, 60 para oficial da PM e de 20 para oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Para ingressar na carreira de soldado é necessário ter ensino médio completo, carteira de habilitação na categoria B, altura mínima de 1,60m para as mulheres e 1,65 para os homens e idade entre 18 e 28 anos. O salário inicial é de R$ 2.819,88. Para oficial da PM a exigência é de nível superior em direito, enquanto que oficial bombeiro militar requer curso superior em qualquer área de conhecimento. Ambas as funções ainda demandam carteira de habilitação na categoria B, altura mínima de 1,60m para as mulheres e 1,65m para os homens e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração do segundo-tenente PM/bombeiro militar é de R$ 9.007,56. As inscrições podem ser feitas no site www.upenet.com.br. Os prazos se encerram nos dias 8 de julho para os cargos de oficiais e 16 de julho para soldado.
POLÍCIA MILITAR DE ALAGOAS
Estão abertas as inscrições do concurso da Polícia Militar de Alagoas (PM AL) destinado a preencher 500 vagas de soldado para reforçar o efetivo da corporação. Os candidatos devem possuir ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B" ou superior e altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,65 para homens. Durante o período de formação, os recrutas terão vencimentos de R$ 1.453,14. Após a conclusão do curso, já na condição de soldado, o salário subirá para R$ 3.744,47. As inscrições vão até as 18 horas de 24 de julho, no site www.cespe.unb.br. O valor da taxa é de R$ 95.
POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS DO ES
Começam nesta segunda-feira (25) as inscrições para os concursos públicos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. A oferta é de 417 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 5,8 mil. Para a PM, são 290 vagas, sendo 250 para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Já para o Corpo de Bombeiros, a oferta é de 127 chances, das quais 120 são para soldados e 7 oficiais. O subsídio bruto dos soldados é de R$ 2.778,43 e o de oficiais é de R$ 5.823,07. Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 26 de julho, pela internet, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. A taxa de participação dos oficiais é de R$ 120, enquanto que para os soldados é R$ 60.
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
A Polícia Militar Minas Gerais (PM - MG) divulgou edital para a contratação de 1.560 vagas para o cargo de Soldado 2ª Classe para o Curso de Formação de Soldados, sendo 1.404 destinadas a homens e 156 para mulheres, tendo como requisitos possuir altura mínima de 1,60m, ter entre 18 e 30 anos de idade na data da inclusão. É preciso ainda ter nível superior. A remuneração básica inicial para soldado é de R$ 3.278,74. As inscrições podem ser realizadas no endereço eletrônico www.policiamilitar.mg.gov.br, até o dia 30 de julho de 2018.