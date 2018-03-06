Concursos com salários de até R$ 4,5 mil para quem tem nível técnico

Concursos vão selecionar profissionais para atuar em cargos efetivos Crédito: Reprodução internet

Estabilidade e um salário que pode chegar a R$ 4,5 mil mensais. Esses são os principais atrativos de concursos públicos que oferecem vagas para cargos de níveis técnicos e médios. São três seleções: Banestes, Transpetro e Cesan. Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição.

A maior remuneração é paga pela Petrobras Transporte (Transpetro), que encerra o prazo de inscrição nesta quarta-feira (7 de março). Ao todo, são 1.806 vagas, sendo 156 imediatas e 1.650 para cadastro reserva. As oportunidades são para cargos de níveis médio/técnico e superior.

Os cargos de técnico de administração e controle e técnico de suprimento de bens e serviços têm remuneração de R$ 3.745,32.

Já para o salário para técnico ambiental; técnico de faixa de dutos; técnico de inspeção de equipamentos e instalações; técnico de manutenção - automação, elétrica e mecânica, técnico de operação é de R$ 4.513,13.

Os profissionais podem atuar nos seguintes Estados: Amazonas, Bahia, Brasília, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Concursos do estado

O governo do Estado está com dois concursos em aberto e o salário pode chegar a R$ 3,7 mil.

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) abre nesta sexta-feira (9 de março) as inscrições para o concurso público que vai formar cadastro de reserva em diversos cargos de níveis médio e superior. Além de vagas para o próprio Banco, também haverá opções para trabalhar na Banestes Seguros e Banestes Corretora. As inscrições começam amanhã e seguem até o dia 5 de abril.

A remuneração do técnico bancário é de R$ 2.741,10, já incluída a gratificação de 25% prevista em acordo coletivo, com carga horária semanal de 30 horas. Para analista econômico financeiro, assistente social e analista de comunicação, o valor é de R$ 2.972,34, também para carga horária de 30h.

Já a remuneração de analista de tecnologia da informação é de R$ 3.849,59, para 30h semanais; e o de técnico de segurança do trabalho é de R$ 3.746,04, para 40h semanais. O salário para assistente securitário, que exige o nível médio, da Banestes Seguros e da Banestes Corretora é de R$ 2.741,10.

Outro concurso em âmbito estadual é o da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). O prazo de inscrição termina nesta terça-feira (6 de março). A remuneração varia de R$ 1.692,65 a R$ 3.156,58.

Três seleções estão abertas no estado: Banestes, Transpetro e Cesan Divulgação / Banestes Banestes abre amanhã inscrições para o concurso público que vai formar cadastro de reserva em vários cargos

SAIBA MAIS

CESAN

Cargos e remuneração

O cargo de operador de saneamento, na função de operador de estação de tratamento, conta com duas vagas. O candidato precisa ter o ensino médio completo. A remuneração é de R$ 1.692,65. Já para técnico de saneamento e gestão são duas chances, sendo uma para técnico em mecânica ou eletrotécnica ou eletromecânica e uma vaga para técnico em química. A exigência para estes cargos é ter o nível técnico. O salário é de R$ 2.419,27. Há ainda vagas para técnico de saneamento e gestão, com uma oportunidade para técnico de segurança do trabalho e uma para técnico em química ou meio ambiente. A remuneração é de R$ 3.156,58 e os candidatos precisam ter o ensino técnico e carteira de habilitação na categoria B. Os aprovados receberão ainda vale-alimentação no valor de R$ 1.019,87.

Inscrições

Seguem até as 16 horas desta terça-feira (6 de março), no site www.eplconcursos.com.br

TRANSPETRO

Cargos e remuneração

Os cargos de técnico de administração e controle e técnico de suprimento de bens e serviços têm remuneração de R$ 3.745,32. Já para o salário para técnico ambiental; técnico de faixa de dutos; técnico de inspeção de equipamentos e instalações; técnico de manutenção - automação, elétrica e mecânica, técnico de operação é de R$ 4.513,13.

Inscrição

Até as 23h59 desta quarta-feira (7 de março), no site www.cesgranrio.org.br

BANESTES

Cargos e remuneração

A remuneração do técnico bancário é de R$ 2.741,10, já incluída a gratificação de 25% prevista em acordo coletivo. Para técnico de segurança do trabalho o salário é de R$ 3.746,04. O salário para assistente securitário, que exige o nível médio, da Banestes Seguros e da Banestes Corretora é de R$ 2.741,10.

Inscrição

De 9 de março a 5 de abril, no site www.fgv.br/fgvprojetos/concursos