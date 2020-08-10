Concurso do IBGE: prazo para resgatar taxa termina nesta segunda

Pesquisa do Censo 2020 precisou ser cancelada por causa da Covid-19 Crédito: Divulgação

Os candidatos que se inscreveram no processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) têm até esta segunda-feira (10) para pedir o ressarcimento da taxa de inscrição. Os profissionais selecionados iriam atuar no Censo 2020, que foi cancelado por conta do novo coronavírus

Os pedidos de resgate do valor deve ser feito via aplicativo. De acordo com a fundação, cerca de 60 mil candidatos já resgataram os valores por meio da carteira digital do Banco do Brasil. O IBGE vai divulgar no dia 17 de agosto uma nova forma de devolução para os que ainda não retiraram o dinheiro. Ao todo, cerca de 40 mil pessoas ainda não fizeram o pedido.

A seleção para as funções de agente censitário municipal, agente censitário supervisor e recenseador foi cancelado em março. A taxa cobrada foram de R$ 35,80 para agente e R$ 23,61 para recenseador. A devolução dos valores é feita desde o dia 12 de maio. O IBGE informou que, ao todo, serão devolvidos R$ 2.823.775,95 referentes a 100.735 inscrições pagas.

Para evitar que essas pessoas tivessem que se dirigir a uma agência bancária no período de confinamento, foi disponibilizado o procedimento de devolução da taxa de inscrição através do aplicativo carteira digital do Banco do Brasil, explica o coordenador de Orçamento e Finanças do IBGE, Antonio Carlos Mantuano,

O órgão enviou e-mails para todos os beneficiários informando sobre a disponibilidade dos recursos para ressarcimento. Desde quando a devolução começou, há três meses, cerca de 60% dos candidatos que faziam jus à restituição já resgataram seus valores.

Quem não fizer o pedido até esta segunda-feira (10) deverá aguardar novas orientações do IBGE.

COMO RESGATAR A TAXA DE INSCRIÇÃO

Após baixar a Carteira Digital bB na loja de aplicativos do celular, o candidato deve selecionar criar carteira bB e em seguida preencher o cadastro com CPF, nome completo, data de nascimento e número do celular.

O beneficiário deverá selecionar a opção receber na tela inicial do aplicativo e responder às perguntas de segurança baseadas nas informações fornecidas quando se inscreveu no processo seletivo. Em seguida, é só clicar em confirmar e o dinheiro já estará disponível na conta da Carteira Digital bB.

Com o valor liberado no aplicativo, o beneficiário poderá:

Sacar a quantia em qualquer caixa eletrônico do Banco do Brasil;



Transferir para outra conta (TED);



Transferir para um contato que também tenha a Carteira Digital bB ativa;



Realizar pagamentos com código de barras ou em estabelecimentos credenciados.

