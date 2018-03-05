Concurso do Banestes: veja dicas preciosas para começar a estudar

Crédito: Divulgação | Banestes

www.fgv.br O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai realizar concurso público para formação de cadastro de reserva em diversos cargos de níveis médio e superior. Além de vagas para o próprio Banco, também haverá opções para trabalhar na Banestes Seguros e Banestes Corretora, empresas controladas pela instituição financeira. As inscrições podem ser feitas de 9 de março a 5 de abril, no site

As provas do concurso público do Banestes serão aplicadas no dia 6 de maio, em cidades da Grande Vitória e interior. Os candidatos de nível médio farão exames de conhecimentos básicos contarão com questões de Língua Portuguesa, Matemática Financeira e Raciocínio Lógico, além de conhecimentos específicos de conhecimentos bancários.

Para ser aprovado, o candidato precisa acertar, no mínimo, 40% das questões de conhecimentos básicos (20), 50% das de conhecimentos específicos (15), 50% do total das questões da prova objetiva (40) e não obter zero em qualquer disciplina.

CONCURSO COM VÁRIAS OPORTUNIDADES

A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, lembra que o concurso do Banestes é uma excelente oportunidade, com cadastro de reserva previsto para todo o Estado, tanto para nível médio quanto para algumas áreas do nível superior.

"Embora o edital preveja apenas a formação de cadastro de reserva, o Banco poderá nomear um número significativo de candidatos, uma vez que há grande déficit de empregados. Os salários tornam-se atrativos quando somados aos benefícios que são concedidos, sendo também atrativa a carga horária semanal de 30 horas, própria dos bancários", afirma.

Segundo ela, os candidatos ao cargo de técnico bancário, que ofertará mais oportunidades, devem investir com afinco nos estudos dos conhecimentos bancários, disciplina que sempre representa a parte mais complexa do exame. Já os candidatos ao cargo de técnico de segurança e aos cargos de nível superior, o maior investimento deverá ser quanto às matérias específicas que serão exigidas.

"Para todos os cargos, deverão os estudantes investir muito, ainda, na Língua Portuguesa e no Raciocínio Lógico, com conteúdo igual para todos os cargos, tanto de nível médio quanto de nível superior. Todos os candidatos devem observar que é possível fazer uma prova para nível médio e outra para nível superior, pois, embora no mesmo dia, as provas serão aplicadas em horários diferentes, sendo que as matérias básicas dos cargos de nível superior estão contidas nas matérias do cargo técnico bancário. Outra observação importante é que o candidato que zerar qualquer disciplina estará eliminado do certame, de forma que é necessário ter domínio de todo o conteúdo programático exigido", afirma.

LÍNGUA PORTUGUESA

O professor de Língua Portuguesa Luiz Almeida ressalta que a FGV é uma banca inteligente e que não costuma fazer questões boba. Essa prova costuma ter um nível bem puxado. O aluno terá que estudar, ir para sala de aula porque essa banca costuma ter questões confundem o candidato. Acredito que 50% das questões de língua portuguesa sejam de interpretação de textos, incluindo itens gramaticais, aponta. O professor diz ainda que a FGV exige interpretação com coesão e coerência, pontuação com conjunções subordinativas e pontuação com pronome relativo. Ele ainda ressalta a regência nominal e verbal com pronomes relativos e, pelo menos, uma pergunta sobre crase.

DICAS GERAIS