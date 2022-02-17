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Veja cargos e salários

Concurso da Sedu no ES: inscrições para 1.500 vagas terminam nesta sexta

Candidatos podem se inscrever até as 14 horas desta sexta-feira (18); oferta é de 800 postos para professores, 100 para pedagogos e 600 para agentes de suporte educacional; veja salários

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 10:32

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 fev 2022 às 10:32
Sedu
Sedu contará com novos profissionais em breve Crédito: Carlos Alberto Silva
Os interessados em trabalhar na Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) têm até as 14 horas desta sexta-feira (18) para se inscrever no concurso público com 1.500 vagas. A oferta é  de 800 postos para professores, 100 para pedagogos e 600 para agentes de suporte educacional. O salário pode chegar a R$ 4.975,43. Clique aqui para ler o edital
O atendimento aos candidatos ocorre no site da Fundação Carlos Chagas, empresa organizadora do certame. A taxa de participação dos professores e pedagogos é de R$ 81,25 e para os agentes é de R$ 66,25.

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Para concorrer ao cargo de agente de suporte educacional, é necessário ter o ensino médio, enquanto que para professores e pedagogos a exigência é ter nível superior. 
As oportunidades foram distribuídas da seguinte maneira:
  • Professor B -  Arte (65)
  • Professor B - Biologia/Ciências (83)
  • Professor B - Educação Física (25)
  • Professor B - Filosofia (5)
  • Professor B - Física (25)
  • Professor B - Geografia (60)
  • Professor B - História (50)
  • Professor B - Língua Inglesa  (26)
  • Professor B - Língua Portuguesa (206)
  • Professor B - Matemática (232)
  • Professor B - Química (18)
  • Professor B – Sociologia (5)
  • Professor P - Pedagogo (100)
  • Agente de suporte educacional (600)
O subsídio para os professores é de R$ 2.700 para portador de curso de licenciatura plena ou Programa Especial de Formação Pedagógica; R$ 2.835 para quem tem pós-graduação; R$ 3.685,50 para os profissionais que tenham mestrado; e R$ 4.975,43 para os com doutorado. Já a remuneração do agente de suporte educacional é de R$ 1.889,72.
A carga horária dos docentes é de 25 horas semanais, mas mediante complementação pode chegar a 35 ou 40 horas, conforme necessidade da Sedu. Os agentes terão jornada de trabalho de 40 horas semanais.

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A seleção será composta por duas fase. Na primeira, haverá exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas e de prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. Já a segunda etapa contará com avaliação de títulos, de caráter classificatório, exclusivamente para os cargos de professor P (pedagogo) e professor B.
As provas objetivas e discursiva serão realizadas nas cidades de Vitória, Afonso Cláudio, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Cariacica, Guaçuí, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra e Vila Velha, conforme opção de município indicado pelo candidato no momento da inscrição. 
Os testes estão previstos para serem aplicados no dia 27 de março. No período da manhã, farão as provas os candidatos ao cargo de agente de suporte educacional e a tarde será a vez dos inscritos para as funções de professores e pedagogos.
O concurso público da Sedu terá validade de seis meses a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

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