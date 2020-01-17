Concurso da Prefeitura de Linhares tem 38 candidatos por vaga

O cargo mais bem procurado é o de monitor de Educação Infantil, que oferta 80 vagas e tem uma média de 64 inscritos por vaga; seguido pelo cargo de agente administrativo, com uma concorrência de 170 pessoas por vaga. O terceiro cargo com mais inscrições é o de Professor de Educação Básica I (PEB-I), com 3.467 concorrentes para 300 vagas.