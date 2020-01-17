Concurso da Prefeitura de Linhares tem 38 candidatos por vaga

O concurso público da Prefeitura de Linhares tem 38 candidatos por vaga. De acordo com informações do município, quase 23 mil pessoas se inscreveram na seleção que oferece 605 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial varia entre R$ 1.003,60 e R$ 2.236,00.
O cargo mais bem procurado é o de monitor de Educação Infantil, que oferta 80 vagas e tem uma média de 64 inscritos por vaga; seguido pelo cargo de agente administrativo, com uma concorrência de 170 pessoas por vaga. O terceiro cargo com mais inscrições é o de Professor de Educação Básica I (PEB-I), com 3.467 concorrentes para 300 vagas.
As provas objetivas serão aplicadas nos dias 26 de janeiro e 2 de fevereiro, e terão duração de 3h30, para os cargos somente com prova objetiva; e de 4h30 para os cargos que também terão exame discursivo. A empresa organizadora do certame é o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).
Ao todo são dois editais. No Edital nº 001/2019 são 595 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade, das quais 511 são para a contratação de profissionais da área da Educação, dentre eles Professor de Educação Básica, Monitor Infantil, Monitor Educacional e Técnico Pedagógico. Já o Edital nº 002/2019 prevê preencher 10 vagas para o cargo de condutor de veículo.