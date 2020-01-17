Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Concurso da Prefeitura de Linhares tem 38 candidatos por vaga
605 vagas

Concurso da Prefeitura de Linhares tem 38 candidatos por vaga

Ao todo, seleção atraiu quase 23 mil inscritos; provas objetivas serão aplicadas nos dias 26 de janeiro e 2 de fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 15:04

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 15:04

Prefeitura de Linhares vai ganhar o reforço de 605 novos servidores  Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Linhares
concurso público da Prefeitura de Linhares tem 38 candidatos por vaga. De acordo com informações do município, quase 23 mil pessoas se inscreveram na seleção que oferece 605 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial varia entre R$ 1.003,60 e R$ 2.236,00.
O cargo mais bem procurado é o de monitor de Educação Infantil, que oferta 80 vagas e tem uma média de 64 inscritos por vaga; seguido pelo cargo de agente administrativo, com uma concorrência de 170 pessoas por vaga. O terceiro cargo com mais inscrições é o de Professor de Educação Básica I (PEB-I), com 3.467 concorrentes para 300 vagas.

Veja Também

Confira os concursos para professores abertos no ES

Concursos: 75 vagas abertas em Ibitirama com salários até R$ 3,7 mil

As provas objetivas serão aplicadas nos dias 26 de janeiro e 2 de fevereiro, e terão duração de 3h30, para os cargos somente com prova objetiva; e de 4h30 para os cargos que também terão exame discursivo. A empresa organizadora do certame é o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

Veja Também

Confira os concursos para professores abertos no ES

10 concursos abertos no ES com salários de até R$ 9,6 mil

Ao todo são dois editais. No Edital nº 001/2019 são 595 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade, das quais 511 são para a contratação de profissionais da área da Educação, dentre eles Professor de Educação Básica, Monitor Infantil, Monitor Educacional e Técnico Pedagógico. Já o Edital nº 002/2019 prevê preencher 10 vagas para o cargo de condutor de veículo.
> Leia mais sobre Concursos & Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados