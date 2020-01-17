Confira os concursos para professores abertos no ES

Com o fim das férias escolares se aproximando muitas oportunidades começam a surgir para quem atua na área da Educação. São mais de 430 chances entre as instituições educacionais para professores de ensino fundamental, médio e superior.
Em Vila Velha, a prefeitura abre o concurso com 428 chances para cargos nas redes de ensino público do município. Do total de oportunidades, 20% serão reservadas para candidatos negros e 10% para candidatos com deficiência.
Todas as chances são para professores em diferentes áreas do conhecimento, e requerem, no mínimo, ensino superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de janeiro de 2020, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).
VAGAS NA PREFEITURA DE VILA VELHA
- PB - Música
- PB - Professor de artes
- PB - Professor ciências
- PB - Professor educação física
- PB - Professor geografia
- PB - Professor história
- PB - Professor língua inglesa
- PB - Professor língua portuguesa
- PB - Professor matemática
- PB - Professor tecnologias educacionais
- PB - Professor ensino religioso
- PC - Professor coordenador
- PE - Professor bilíngue
- PE - professor educação especial - deficiência intelectual e deficiência múltiplas
- PE - Professor educação especial na área de deficiência visual
- PE - Professor tradutor e intérprete - língua portuguesa - libras
- PE - Professor libras
- PI - Professor educação infantil
- PP - Professor pedagogo
OUTRAS VAGAS
A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) também abriu as inscrições do concurso público para a contratação de professores do magistério superior. As oportunidades são para cargos efetivos dentro da instituição, com salários que podem chegar a R$ 9.616,18 dependendo da titulação do candidato.
No total são quatro vagas, uma para cada departamento, nas áreas de Administração Financeira, Contabilidade e Finanças Públicas; Medicina ou Clínica Médica; Medicina ou Cirurgia; e Física ou Física Geral. Para se candidatar, é necessário que os profissionais tenham graduação, licenciatura e mestrado nas áreas exigidas. As inscrições devem ser feitas no departamento do setor de interesse.
Os candidatos para os setores de administração e física podem se inscrever até o dia 31 de janeiro de 2020. Os interessados nas oportunidades da Clínica Médica têm do dia 3 ao 17 de fevereiro de 2020 para se candidatar. Já as inscrições para quem deseja atuar no departamento de Clínica Cirúrgica, podem ser feitas entre os dias 11 a 27 de fevereiro de 2020.
No Sul do Espírito Santo, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) de Alegre anunciou o processo seletivo para a contratação de dois Professores Substitutos nas áreas de Informática e Filosofia.
Para participar, é necessário que os candidatos tenham Graduação, Licenciatura, Especialização nas áreas exigidas. O salário varia de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21, de acordo com a titulação, mais R$ 458,00 de auxílio-alimentação.
Os interessados podem se inscrever durante até o dia 24 de janeiro de 2020, das 8h às 16h, presencialmente, na Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas do Campus de Alegre - IFES, situada na Rodovia BR-482, Km 47, Distrito de Rive, em Alegre.