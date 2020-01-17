Confira os concursos para professores abertos no ES

Ufes modifica abre inscrições dos concursos públicos para os cargos de professores. Crédito: Universidade Federal do Espírito Santo/ Divulgação

Com o fim das férias escolares se aproximando muitas oportunidades começam a surgir para quem atua na área da Educação . São mais de 430 chances entre as instituições educacionais para professores de ensino fundamental, médio e superior.

Todas as chances são para professores em diferentes áreas do conhecimento, e requerem, no mínimo, ensino superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de janeiro de 2020, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade)

VAGAS NA PREFEITURA DE VILA VELHA

PB - Música

PB - Professor de artes

PB - Professor ciências

PB - Professor educação física

PB - Professor geografia

PB - Professor história

PB - Professor língua inglesa

PB - Professor língua portuguesa

PB - Professor matemática

PB - Professor tecnologias educacionais

PB - Professor ensino religioso

PC - Professor coordenador

PE - Professor bilíngue

PE - professor educação especial - deficiência intelectual e deficiência múltiplas

PE - Professor educação especial na área de deficiência visual

PE - Professor tradutor e intérprete - língua portuguesa - libras

PE - Professor libras

PI - Professor educação infantil

PP - Professor pedagogo

OUTRAS VAGAS

No total são quatro vagas, uma para cada departamento, nas áreas de Administração Financeira, Contabilidade e Finanças Públicas; Medicina ou Clínica Médica; Medicina ou Cirurgia; e Física ou Física Geral. Para se candidatar, é necessário que os profissionais tenham graduação, licenciatura e mestrado nas áreas exigidas. As inscrições devem ser feitas no departamento do setor de interesse.

Os candidatos para os setores de administração e física podem se inscrever até o dia 31 de janeiro de 2020. Os interessados nas oportunidades da Clínica Médica têm do dia 3 ao 17 de fevereiro de 2020 para se candidatar. Já as inscrições para quem deseja atuar no departamento de Clínica Cirúrgica, podem ser feitas entre os dias 11 a 27 de fevereiro de 2020.

Para participar, é necessário que os candidatos tenham Graduação, Licenciatura, Especialização nas áreas exigidas. O salário varia de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21, de acordo com a titulação, mais R$ 458,00 de auxílio-alimentação.