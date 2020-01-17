Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Educação

Confira os concursos para professores abertos no ES

As oportunidades estão abertas através do Ifes, Ufes e da Prefeitura de Vila Velha, com chances professores de ensino fundamental, médio e superior; Os salários podem chegar até R$ 9,6 mil

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 12:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 12:46
Ufes modifica abre inscrições dos concursos públicos para os cargos de professores. Crédito: Universidade Federal do Espírito Santo/ Divulgação
Com o fim das férias escolares se aproximando muitas oportunidades começam a surgir para quem atua na área da Educação. São mais de 430 chances entre as instituições educacionais para professores de ensino fundamental, médio e superior.
Em Vila Velha, a prefeitura abre o concurso com 428 chances para cargos nas redes de ensino público do município. Do total de oportunidades, 20% serão reservadas para candidatos negros e 10% para candidatos com deficiência.
Todas as chances são para professores em diferentes áreas do conhecimento, e requerem, no mínimo, ensino superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de janeiro de 2020, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade)

Veja Também

Últimos dias para se inscrever no concurso da Prefeitura de Vila Velha

10 concursos abertos no ES com salários de até R$ 9,6 mil

VAGAS NA PREFEITURA DE VILA VELHA

  • PB - Música
  • PB - Professor de artes
  • PB - Professor ciências
  • PB - Professor educação física
  • PB - Professor geografia
  • PB - Professor história
  • PB - Professor língua inglesa
  • PB - Professor língua portuguesa
  • PB - Professor matemática 
  • PB - Professor tecnologias educacionais
  • PB - Professor ensino religioso
  • PC - Professor coordenador
  • PE - Professor bilíngue
  • PE - professor educação especial - deficiência intelectual e deficiência múltiplas
  • PE - Professor educação especial na área de deficiência visual 
  • PE - Professor tradutor e intérprete - língua portuguesa - libras 
  • PE - Professor libras 
  • PI - Professor educação infantil
  • PP - Professor pedagogo

OUTRAS VAGAS

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) também abriu as inscrições do concurso público para a contratação de professores do magistério superior. As oportunidades são para cargos efetivos dentro da instituição, com salários que podem chegar a R$ 9.616,18 dependendo da titulação do candidato.
No total são quatro vagas, uma para cada departamento, nas áreas de Administração Financeira, Contabilidade e Finanças Públicas; Medicina ou Clínica Médica; Medicina ou Cirurgia; e Física ou Física Geral. Para se candidatar, é necessário que os profissionais tenham graduação, licenciatura e mestrado nas áreas exigidas. As inscrições devem ser feitas no departamento do setor de interesse.
Os candidatos para os setores de administração e física podem se inscrever até o dia 31 de janeiro de 2020. Os interessados nas oportunidades da Clínica Médica têm do dia 3 ao 17 de fevereiro de 2020 para se candidatar. Já as inscrições para quem deseja atuar no departamento de Clínica Cirúrgica, podem ser feitas entre os dias 11 a 27 de fevereiro de 2020.

Veja Também

Ifes e Ufes vão oferecer 4.614 vagas pelo Sisu. Veja quais são os cursos

No Sul do Espírito Santo, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) de Alegre anunciou o processo seletivo para a contratação de dois Professores Substitutos nas áreas de Informática e Filosofia.
Para participar, é necessário que os candidatos tenham Graduação, Licenciatura, Especialização nas áreas exigidas. O salário varia de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21, de acordo com a titulação, mais R$ 458,00 de auxílio-alimentação.
Os interessados podem se inscrever durante até o dia 24 de janeiro de 2020, das 8h às 16h, presencialmente, na Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas do Campus de Alegre - IFES, situada na Rodovia BR-482, Km 47, Distrito de Rive, em Alegre.
>Leia mais sobre Concursos & Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados