Ufes anuncia nova data de inscrições para o concurso de professores

*Viviane Maciel

Ufes modifica os prazos de inscrições dos concursos públicos para os cargos de professores. Crédito: Universidade Federal do Espírito Santo/ Divulgação

No total são quatro vagas , uma para cada departamento, com salários que podem chegar a R$ 9.616,18 dependendo da titulação do candidato. As chances são para profissionais das áreas de Administração Financeira, Contabilidade e Finanças Públicas; Medicina ou Clínica Médica; Medicina ou Cirurgia; e Física ou Física Geral

Os candidatos para os setores de administração e física podem se inscrever do dia 2 a 31 de janeiro de 2020. Os interessados nas oportunidades da Clínica Médica têm do dia 3 ao 17 de fevereiro de 2020 para se candidatar. Já as inscrições para quem deseja atuar no departamento de Clínica Cirúrgica, não mudam de data, podendo ser feitas entre os dias 11 a 27 de fevereiro de 2020.

Para se candidatar, é necessário que os profissionais tenham graduação, licenciatura e mestrado nas áreas exigidas. As inscrições devem ser feitas no departamento do setor de interesse.

O candidato precisa apresentar toda a documentação em envelope lacrado e pagar a taxa no valor de R$ 250,00. Também serão aceitas inscrições enviadas pelo correio, desde que previamente avisadas.

A etapa das provas para a classificação e seleção dos inscritos estão previstas para serem aplicadas entre os dias 6 a 8 de maio de 2020.

CONFIRA AS VAGAS

Área: Física

Física Requisitos: Graduação em Física (Licenciatura ou Bacharelado) e Doutorado em Física

Área: Administração / Contabilidade / Finanças Públicas

Administração / Contabilidade / Finanças Públicas Requisitos: Graduação ou Mestrado em Ciências Contábeis e Doutorado em Ciências Contábeis, ou Administração, ou Economia, ou Engenharia de Produção, ou Educação; ou Graduação ou Mestrado em Administração, ou Economia, ou Engenharia de Produção, ou Educação e Doutorado em Ciências Contábeis

Área: Medicina / Clínica Médica

Medicina / Clínica Médica Requisitos: Graduação em Medicina, Residência Médica em Geriatria (reconhecida pelo MEC) e Doutorado em Ciências da Saúde (reconhecido pelo MEC)

Área: Medicina / Cirurgia

Medicina / Cirurgia Requisitos: Graduação em Medicina, Residência Médica em Cirurgia Vascular (reconhecida pelo MEC) e Doutorado em Ciências Aplicadas à Cirurgia (reconhecido pelo MEC)