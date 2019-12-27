Ufes anuncia nova data de inscrições para o concurso de professores

*Viviane Maciel
A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) alterou o período das inscrições do concurso público para a contratação de professores do magistério superior. As oportunidades são para cargos fixos dentro da instituição.
No total são quatro vagas, uma para cada departamento, com salários que podem chegar a R$ 9.616,18 dependendo da titulação do candidato. As chances são para profissionais das áreas de Administração Financeira, Contabilidade e Finanças Públicas; Medicina ou Clínica Médica; Medicina ou Cirurgia; e Física ou Física Geral
Os candidatos para os setores de administração e física podem se inscrever do dia 2 a 31 de janeiro de 2020. Os interessados nas oportunidades da Clínica Médica têm do dia 3 ao 17 de fevereiro de 2020 para se candidatar. Já as inscrições para quem deseja atuar no departamento de Clínica Cirúrgica, não mudam de data, podendo ser feitas entre os dias 11 a 27 de fevereiro de 2020.
Para se candidatar, é necessário que os profissionais tenham graduação, licenciatura e mestrado nas áreas exigidas. As inscrições devem ser feitas no departamento do setor de interesse.
O candidato precisa apresentar toda a documentação em envelope lacrado e pagar a taxa no valor de R$ 250,00. Também serão aceitas inscrições enviadas pelo correio, desde que previamente avisadas.
A etapa das provas para a classificação e seleção dos inscritos estão previstas para serem aplicadas entre os dias 6 a 8 de maio de 2020.
CONFIRA AS VAGAS
- Área: Física
- Requisitos: Graduação em Física (Licenciatura ou Bacharelado) e Doutorado em Física
- Área: Administração / Contabilidade / Finanças Públicas
- Requisitos: Graduação ou Mestrado em Ciências Contábeis e Doutorado em Ciências Contábeis, ou Administração, ou Economia, ou Engenharia de Produção, ou Educação; ou Graduação ou Mestrado em Administração, ou Economia, ou Engenharia de Produção, ou Educação e Doutorado em Ciências Contábeis
- Área: Medicina / Clínica Médica
- Requisitos: Graduação em Medicina, Residência Médica em Geriatria (reconhecida pelo MEC) e Doutorado em Ciências da Saúde (reconhecido pelo MEC)
- Área: Medicina / Cirurgia
- Requisitos: Graduação em Medicina, Residência Médica em Cirurgia Vascular (reconhecida pelo MEC) e Doutorado em Ciências Aplicadas à Cirurgia (reconhecido pelo MEC)
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene