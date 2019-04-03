Home
Concurso da PM: 726 aprovados após revisão de teste psicológico

Secretaria de Segurança Pública informou que a adoção de requisitos de supervalorização do teste psicológico foi incoerente e fora dos padrões de concursos anteriores