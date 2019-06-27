Com os cortes de Bolsonaro, concurso público vai acabar?

Concursos públicos atraem milhares de candidatos em todo o país Crédito: Jeshoots / Pixabay

O ministro da Economia Paulo Guedes , já declarou que não vai abrir novos concursos públicos e o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto que altera regras para lançar processos seletivos. Além disso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias não contempla a previsão de abertura de novas vagas, sem contar a informatização e terceirização dos serviços públicos. Diante deste cenário, fica a dúvida: será que os concursos públicos vão acabar?

Especialistas garantem que não! Segundo eles, não haverá paralisação nos certames, pois a máquina pública precisa renovar seus servidores para manter suas funções e cumprir seus deveres constitucionais.

O coordenador pedagógico do AlfaCon, Daniel Lustosa, lembra que o Poder Executivo federal é responsável por cerca de 8% dos cargos públicos disponíveis no país, restando oportunidades em outras áreas.

“Para acabar com concursos, segundo ele, é necessário voltar em 1988 e refazer a Constituição. Se formos analisar os fatos, veremos que tudo está sendo feito para aprovar a reforma da Previdência. Enquanto o texto não for aprovado, não vai sair nada. O candidato deve lembrar que há muitos cargos disponíveis nos Poderes Legislativos, Judiciário, além de Estados e municípios”, destaca Lustosa.

O coordenador lembra que algumas áreas não podem parar, como é o caso do INSS , que tem um quadro de pessoal defasado e muitas aposentadorias previstas.

“Acredito que muitos serviços serão informatizados, mas o atendimento às pessoas não tem como digitalizar. O governo afirma que precisa aumentar a arrecadação, mas para isso precisa contratar mais fiscais. Para aumentar a segurança, que foi uma promessa de campanha, é necessário ter mais policiais. Esses dois pontos reforçam a necessidade da abertura de novos concursos”, destaca Lustosa.

O especialista em concursos Fernando Bentes acredita que o discurso do governo em não realizar novos certames é apenas para dar respostas ao mercado.

O presidente apenas reforça que está fazendo ajustes fiscais, ressaltando a capacidade de cumprir compromissos. A máquina precisa funcionar e os certames vão acontecer, caso contrário, entra em colapso. Se o INSS não contratar novos servidores, não vai conceder benefícios. É bom lembrar que sem pessoal não é possível conseguir cumprir políticas públicas Fernando Bentes, especialista em concursos

Ele lembra que outros presidentes também anunciaram que não haveria concursos em outras ocasiões.

Em nota, a Associação de Apoio aos Concursos e Exames (Aconexa) informou que, atualmente, mais de 80% dos concursos abertos são para órgãos como Tribunais, Ministério Público, Polícia Civil, prefeituras, Defensorias, Câmaras e Assembleias Legislativas, entre outros.

DICAS PARA PASSAR EM CONCURSO PÚBLICO

Meta

Candidatos que querem fazer concursos públicos devem ter foco na área: judiciário, legislativo, policial e fiscal. Os estudos são diferenciados para cada carreira.

Órgãos

No Poder Judiciário, há grande expectativa em abertura de concursos no Tribunal Regional Federal da 3ª região (que abrange os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul), além do Tribunal de Justiça do Pará, TJ do Paraná e TJ de São Paulo.

Na área policial, haverá abertura de vagas nos Estados do Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo e Distrito Federal. A remuneração pode chegar a R$ 18,7 mil. Ao todo, serão mais de 6,4 mil vagas.

Estudo

O candidato deve estudar sempre baseado em editais anteriores e também focar nas bancas organizadoras.

Esferas

O candidato não precisa ficar concentrado apenas na esfera federal. Exemplo: se o foco é a Polícia Federal, ele pode fazer concursos nas polícias civis dos Estados.

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