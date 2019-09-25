Temporários

Chocolates Garoto contrata 300 profissionais para produção de Páscoa

Contratos serão temporários; interessados precisam ter o nível médio completo ou curso técnico em andamento (último ano)

Publicado em 25 de setembro de 2019 às 14:01 - Atualizado há 6 anos

Ainda faltam sete meses para a Páscoa, mas a produção dos ovos de chocolates já começou. A Chocolates Garoto vai contratar mais de 300 auxiliares de fabricação temporários. O processo seletivo começa em outubro e será conduzido pela Psicoespaço.

Os interessados devem ter o nível médio completo ou curso técnico em andamento (último ano) ou completo. Os selecionados vão executar atividades que auxiliem na preparação e produção de produtos de Páscoa.

Os interessados podem fazer o cadastro no site www.psicoespaco.com.br na vaga correspondentes.

Os profissionais vão trabalhar na sede da empresa, que fica em Vila Velha. Já foram contratados alguns trabalhadores, mas o maior volume de contratações vai o ocorrer nessa fase.

