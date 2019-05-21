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Junho

Caixa começa a chamar candidatos aprovados no concurso de 2014

De acordo com o banco, a convocação será feita conforme a necessidade e estratégia da instituição financeira

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 09:18

Publicado em 

21 mai 2019 às 09:18
Caixa Econômica Federal Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Os candidatos aprovados no concurso da Caixa realizado em 2014 começam a ser chamados a partir do dia 3 de junho deste ano. De acordo com o banco, a convocação será feita conforme a necessidade e estratégia da instituição financeira.
>5 dicas para se preparar para o concurso público do INSS
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que as contratações têm por objetivo o fortalecimento da rede de agências, valorizando o atendimento aos clientes.
“É importante focar em colocar as pessoas na rede, que é o principal contato da Caixa com os mais de 93 milhões de clientes que temos”.
PDV
Nessa segunda-feira (20), o banco colocou em execução o Programa de Desligamento de Empregado. O prazo para adesão dos funcionários interessados é até 7 de junho.

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