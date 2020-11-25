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Todos os níveis de escolaridade

Cachoeiro de Itapemirim abre seleção com 618 vagas temporárias

Oferta é de 384 vagas para o magistério e 234 para a área administrativa, distribuídas por três editais; remuneração varia de R$ 1.045 a R$ 2.886,24

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 13:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 13:16
Sede da prefeitura, o Palácio Bernardino Monteiro está no guia Vem pra Cachoeiro!
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim vai contratar profissionais temporários de todos os níveis de escolaridade Crédito: Governo do ES
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria de Educação, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de 618 profissionais temporários para atuar em 2021.
A oferta é de 384 vagas para o magistério e 234 para a área administrativa, distribuídas por três editais. A remuneração varia de R$ 1.045 a R$ 2.886,24. Clique aqui para ver os editais. 
Os interessados podem se inscrever até as 8h do dia 1º de dezembro, no site da prefeitura.
Para o magistério, as oportunidades são para professores de educação básica e pedagogos. Os selecionados vão atuar no magistério regular e nas escolas de tempo integral da rede municipal de ensino.
Já para área administrativa, as chances são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, eletricista, auxiliar de obras e serviços públicos, artífice de obras e serviços públicos, auxiliar administrativo, motorista, auxiliar de educação, agente de apoio educacional, agente administrativo, cuidador, técnico em informática, contador, nutricionista, psicólogo e bibliotecário.
A seleção será feita por meio de declaração de títulos, de caráter classificatório; e chamada para comprovação de títulos, de caráter eliminatório. Os aprovados passarão ainda por exames médicos, escolha de vagas e assinatura de contratos.

CONFIRA AS VAGAS

Ensino fundamental incompleto

  • Auxiliar de serviços gerais (5)
  • Eletricista (3)
  • Auxiliar de obras e serviços públicos (5)
  • Artífice de obras e serviços públicos (8)

Ensino fundamental completo

  • Auxiliar administrativo (40)
  • Motorista (11)
  • Auxiliar de educação (40)

Ensino médio

  • Agente de apoio educacional (40)
  • Agente administrativo (3)
  • Cuidador (30)
  • Técnico em informática (4)

Nível superior

  • Contador (2)
  • Nutricionista (10)
  • Psicólogo (1)
  • Bibliotecário (1)

Magistério

  • Professor da educação básica A (100)
  • professor da educação básica B (100)
  • professor da educação básica B - sala de recursos multifuncionais (10)
  • professor da educação básica B - deficiência auditiva (3)
  • professor da educação básica B - deficiência visual (6)
  • professor da educação básica D - (30)
  • Artes (15)
  • Ciências (6)
  • Educação Física (30)
  • Ensino Religioso (8)
  • Geografia (5)
  • História (5)
  • Inglês (1)
  • Língua Portuguesa (5)
  • Matemática (3)

Escola de tempo integral

  • Professor da educação básica B (8)
  • Professor da educação básica B - sala de recursos multifuncionais (1)
  • Professor da educação básica B - deficiência auditiva (1)
  • Professor da educação básica B - deficiência visual (1)
  • Professor da educação básica D (3)
  • Artes (1)
  • Educação Física (1)
  • Ensino Religioso (2)
  • Inglês (1)

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