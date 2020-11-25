Cachoeiro de Itapemirim abre seleção com 618 vagas temporárias

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria de Educação, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de 618 profissionais temporários para atuar em 2021.
A oferta é de 384 vagas para o magistério e 234 para a área administrativa, distribuídas por três editais. A remuneração varia de R$ 1.045 a R$ 2.886,24. Clique aqui para ver os editais.
Os interessados podem se inscrever até as 8h do dia 1º de dezembro, no site da prefeitura.
Para o magistério, as oportunidades são para professores de educação básica e pedagogos. Os selecionados vão atuar no magistério regular e nas escolas de tempo integral da rede municipal de ensino.
Já para área administrativa, as chances são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, eletricista, auxiliar de obras e serviços públicos, artífice de obras e serviços públicos, auxiliar administrativo, motorista, auxiliar de educação, agente de apoio educacional, agente administrativo, cuidador, técnico em informática, contador, nutricionista, psicólogo e bibliotecário.
A seleção será feita por meio de declaração de títulos, de caráter classificatório; e chamada para comprovação de títulos, de caráter eliminatório. Os aprovados passarão ainda por exames médicos, escolha de vagas e assinatura de contratos.
CONFIRA AS VAGAS
Ensino fundamental incompleto
- Auxiliar de serviços gerais (5)
- Eletricista (3)
- Auxiliar de obras e serviços públicos (5)
- Artífice de obras e serviços públicos (8)
Ensino fundamental completo
- Auxiliar administrativo (40)
- Motorista (11)
- Auxiliar de educação (40)
Ensino médio
- Agente de apoio educacional (40)
- Agente administrativo (3)
- Cuidador (30)
- Técnico em informática (4)
Nível superior
- Contador (2)
- Nutricionista (10)
- Psicólogo (1)
- Bibliotecário (1)
Magistério
- Professor da educação básica A (100)
- professor da educação básica B (100)
- professor da educação básica B - sala de recursos multifuncionais (10)
- professor da educação básica B - deficiência auditiva (3)
- professor da educação básica B - deficiência visual (6)
- professor da educação básica D - (30)
- Artes (15)
- Ciências (6)
- Educação Física (30)
- Ensino Religioso (8)
- Geografia (5)
- História (5)
- Inglês (1)
- Língua Portuguesa (5)
- Matemática (3)
Escola de tempo integral
- Professor da educação básica B (8)
- Professor da educação básica B - sala de recursos multifuncionais (1)
- Professor da educação básica B - deficiência auditiva (1)
- Professor da educação básica B - deficiência visual (1)
- Professor da educação básica D (3)
- Artes (1)
- Educação Física (1)
- Ensino Religioso (2)
- Inglês (1)