Cachoeiro de Itapemirim abre seleção com 618 vagas temporárias

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim vai contratar profissionais temporários de todos os níveis de escolaridade Crédito: Governo do ES

A oferta é de 384 vagas para o magistério e 234 para a área administrativa, distribuídas por três editais. A remuneração varia de R$ 1.045 a R$ 2.886,24. Clique aqui para ver os editais.

Os interessados podem se inscrever até as 8h do dia 1º de dezembro, no site da prefeitura

Para o magistério, as oportunidades são para professores de educação básica e pedagogos. Os selecionados vão atuar no magistério regular e nas escolas de tempo integral da rede municipal de ensino.

Já para área administrativa, as chances são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, eletricista, auxiliar de obras e serviços públicos, artífice de obras e serviços públicos, auxiliar administrativo, motorista, auxiliar de educação, agente de apoio educacional, agente administrativo, cuidador, técnico em informática, contador, nutricionista, psicólogo e bibliotecário.

A seleção será feita por meio de declaração de títulos, de caráter classificatório; e chamada para comprovação de títulos, de caráter eliminatório. Os aprovados passarão ainda por exames médicos, escolha de vagas e assinatura de contratos.

CONFIRA AS VAGAS

Ensino fundamental incompleto

Auxiliar de serviços gerais (5)



Eletricista (3)

Auxiliar de obras e serviços públicos (5)

Artífice de obras e serviços públicos (8)

Ensino fundamental completo

Auxiliar administrativo (40)



Motorista (11)

Auxiliar de educação (40)

Ensino médio

Agente de apoio educacional (40)



Agente administrativo (3)

Cuidador (30)

Técnico em informática (4)

Nível superior

Contador (2)



Nutricionista (10)

Psicólogo (1)

Bibliotecário (1)

Magistério

Professor da educação básica A (100)



professor da educação básica B (100)

professor da educação básica B - sala de recursos multifuncionais (10)

professor da educação básica B - deficiência auditiva (3)

professor da educação básica B - deficiência visual (6)

professor da educação básica D - (30)

Artes (15)

Ciências (6)

Educação Física (30)

Ensino Religioso (8)

Geografia (5)

História (5)

Inglês (1)

Língua Portuguesa (5)

Matemática (3)

Escola de tempo integral