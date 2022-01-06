Concursos públicos: Bolsonaro veta projeto que amplia prazo; entenda

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou nesta quarta-feira (5) o projeto de lei que prorrogaria a validade de concursos públicos homologados até 20 de março de 2020, devido à pandemia do coronavírus

A proposta dizia que o prazo estaria suspenso até o fim do decreto de calamidade pública, que ocorreu em 31 de dezembro de 2021. Pelo projeto, a validade dos certames voltaria a ocorrer em 1º de janeiro de 2022.

O prazo de um concurso é o período que administração pública tem para cumprir o que está previsto no edital e nomear os aprovados. A Constituição Federal garante prazo de dois anos, prorrogáveis por mais dois.

O chefe do Executivo vetou a medida a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), que alegou perda do objeto.

De acordo com a pasta, como a proposta está vinculada ao decreto de calamidade, que já perdeu a vigência, poderia implicar na aplicação de efeitos retroativos. O que, para a AGU, causaria insegurança jurídica.

Decisão do presidente Jair Bolsonaro foi publicada no Diário Oficial da União Crédito: Alan Santos/PR

O projeto para ampliação da validade de concursos públicos foi aprovado em dezembro de 2021 pelo Senado e, anteriormente, pela Câmara dos Deputados.

Publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (6), o veto do presidente ainda será analisado pelo Congresso na volta dos trabalhos do Legislativo, em fevereiro. Os parlamentares podem derrubá-lo.

Durante o governo Bolsonaro, foram feitos apenas dois concursos para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal (PRF), com 3.000 vagas. Realizado no ano passado, os certames foram anunciados ainda na gestão do então ministro da Justiça, André Mendonça

Os policiais federais e rodoviários federais também foram os únicos, durante esta gestão, a receber aumento salarial.

Representantes dos servidores públicos federais reclamam que a maioria está com o salário defasado em 27,2%, pois não há reajuste desde 2017.