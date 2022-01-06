Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Concursos públicos: Bolsonaro veta projeto que amplia prazo; entenda
Validade das seleções

Concursos públicos: Bolsonaro veta projeto que amplia prazo; entenda

Proposta dizia que o prazo estaria suspenso até o fim do decreto de calamidade pública, que ocorreu no fim de dezembro; chefe do Executivo vetou a medida a pedido da AGU

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 11:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jan 2022 às 11:15
O presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou nesta quarta-feira (5) o projeto de lei que prorrogaria a validade de concursos públicos homologados até 20 de março de 2020, devido à pandemia do coronavírus.
A proposta dizia que o prazo estaria suspenso até o fim do decreto de calamidade pública, que ocorreu em 31 de dezembro de 2021.  Pelo projeto, a validade dos certames voltaria a ocorrer em 1º de janeiro de 2022.
O prazo de um concurso é o período que administração pública tem para cumprir o que está previsto no edital e nomear os aprovados.  A Constituição Federal garante prazo de dois anos, prorrogáveis por mais dois.
O chefe do Executivo vetou a medida a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), que alegou perda do objeto. 
De acordo com a pasta, como a proposta está vinculada ao decreto de calamidade, que já perdeu a vigência, poderia implicar na aplicação de efeitos retroativos. O que, para a AGU, causaria insegurança jurídica.
O presidente Jair Bolsonaro
Decisão do presidente Jair Bolsonaro foi publicada no Diário Oficial da União Crédito: Alan Santos/PR
O projeto para ampliação da validade de concursos públicos foi aprovado em dezembro de 2021 pelo Senado e, anteriormente, pela Câmara dos Deputados.
Publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (6), o veto do presidente ainda será analisado pelo Congresso na volta dos trabalhos do Legislativo, em fevereiro. Os parlamentares podem derrubá-lo.
Durante o governo Bolsonaro, foram feitos apenas dois concursos para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal (PRF), com 3.000 vagas. Realizado no ano passado, os certames foram anunciados ainda na gestão do então ministro da Justiça, André Mendonça.
Policiais são considerados parte da base de apoiadores do presidente. No final do ano passado, Bolsonaro fez um novo gesto a eles, ao garantir reajuste a essas categorias.
Os policiais federais e rodoviários federais também foram os únicos, durante esta gestão, a receber aumento salarial.
Representantes dos servidores públicos federais reclamam que a maioria está com o salário defasado em 27,2%, pois não há reajuste desde 2017.
O anúncio do governo levou a uma debandada na Receita Federal, e a uma ameaça de greve de outras categorias do Executivo federal.

LEIA MAIS

132 concursos e seleções com salário de até R$ 33 mil pra começar bem 2022

Ano do concurseiro: 2022 tem concursos previstos com 70 mil vagas no país

Ufes abre novo concurso para servidores com salário de até R$ 4,6 mil

IBGE prorroga inscrições para concurso com 4.153 vagas no ES; veja lista

Vila Velha vai abrir concurso para guarda municipal e agente de saúde

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos Jair Bolsonaro governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As teorias da conspiração sobre 'cientistas desaparecidos' nos EUA que deixam famílias perplexas
Ppresidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula tira excesso de pele na cabeça e trata tendinite em hospital nesta sexta (24)
PF cumpriu mandados de prisão e de busca durante a Operação Anjo Mal, em Conceição da Barra
PF prende suspeito de compartilhar material de abuso infantil no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados