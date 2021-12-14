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Reajuste salarial

Policiais federais devem ter reajuste até 2022, diz Bolsonaro

O compromisso para tratar do assunto foi feito para os servidores no Palácio do Planalto, durante cerimônia de lançamento do programa Rodovida 2022, da Polícia Rodoviária Federal
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

14 dez 2021 às 14:32

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 14:32

Jair Bolsonaro em cerimônia com Policiais Rodoviários
Jair Bolsonaro em cerimônia com Policiais Rodoviários Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil
presidente Jair Bolsonaro disse, nesta terça-feira (14), que ainda durante a tarde vai tratar com a equipe econômica sobre reajuste salarial para agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF)Polícia Federal (PF) e do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) até o ano que vem.
“Temos que valorizar vocês também, não podemos ficar apenas nos discursos e nas promessas”, afirmou o presidente.
“A questão de recursos [para o reajuste salarial] para vocês, a parte humana, se Deus quiser, hoje à tarde a gente resolve”, disse o presidente, que também convidou os diretores da PRF, Silvinei Vasques, e da Polícia Federal (PF), Paulo Maiurino, para participarem do lançamento do programa Rodovida 2022, no Palácio do Planalto. O programa é da PRF, com apoio do Ministério da Infraestrutura
A ação tem como foco a integração entre órgãos públicos federais, estaduais e municipais para a fiscalização, prevenção e redução de acidentes de trânsito.
Nesta segunda-feira (13), sem dar detalhes, por meio das redes sociais, o ministro da Justiça, Anderson Torres, já havia adiantado que entregou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, uma proposta para “reestruturação das carreiras” policiais. Segundo ele, a medida busca “ainda mais valorização das forças de segurança”.

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