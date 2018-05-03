Banestes divulga locais de provas do concurso público

O domingo (6) será de provas para mais de 62 mil candidatos inscritos no concurso público do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), Banestes Seguros e Banestes Corretora. Os locais onde serão aplicados os exames já estão disponíveis no site da empresa organizadora, a FGV.
Para realizar a consulta, é necessário informar o número do CPF. De acordo com a instituição, o certame registrou 62.333 inscrições. O processo seletivo é para formação de cadastro de reserva em diversos cargos de níveis médio e superior.
A prova será aplicada neste domingo, dia 6, para todos candidatos e contará com questões de múltipla escolha, sendo 80 para os cargos de nível médio e 90 para os de nível superior. Os inscritos para os cargos de nível superior farão o processo seletivo na parte de manhã; os de nível médio, à tarde. O resultado final do concurso, com a sua homologação, está previsto para 27 de junho.
O candidato deverá comparecer ao local com antecedência mínima de 60 minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição (disponível no site) e do documento de identidade original. Não será permitido o uso de borracha e/ou corretivo de qualquer espécie durante a realização das provas.
Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como iPod, smartphone, telefone celular, agenda eletrônica, aparelho MP3, notebook, tablet, palmtop, pendrive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha.
Concorrência
O cargo de técnico bancário, para nível médio, é o que tem maior número de candidatos: 50.650 inscrições. Em seguida, vem o cargo de assistente securitário da Banestes Seguros, com 2.844 inscritos; analista econômico financeiro (gestão financeira), com 2.109; e assistente securitário da Banestes Corretora, com 2.027 candidatos.
Na sequência, 1.148 pessoas se inscreveram para técnico de segurança do trabalho; 816 para analista econômico financeiro (gestão contábil); 795 para assistente social; 765 para analista de tecnologia da informação (desenvolvimento de sistemas); 597 para analista de tecnologia da informação (suporte e infraestrutura); e 582 para analista de comunicação.