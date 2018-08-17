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Banco do Nordeste anuncia a abertura de concurso público

Oportunidades são para cargos de níveis médio e superior; o edital deve ser publicado em 30 dias

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 17:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 17:29
Agência do Banco do Nordeste Crédito: Divulgação / Banco do Nordeste
O Banco do Nordeste, que tem atuação no Norte do Estado, vai abrir concurso público para contratar profissionais de níveis médio e superior. A expectativa é de que o edital da seleção seja publicado em até 30 dias.
As oportunidades serão para os cargos de analista bancário e especialista técnico - analista de sistemas. A remuneração, no entanto, não foi divulgada.
O cargo de analista bancário exige que o candidato tenha concluído o ensino de nível médio.
Já o requisito para o cargo de especialista técnico - analista de sistemas, será o nível superior em uma das seguintes áreas: Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia da Informação, Informática, Sistemas de Informações, Tecnologia da Informação, Processamento de Dados, Segurança da Informação, Tecnologia em Telemática; ou ter concluído qualquer outro curso superior, em nível de graduação, reconhecido pelo MEC, desde que tenha concluído também curso de pós-graduação (stricto ou lato sensu) na área de Informática e/ou Segurança da Informação, com carga horária mínima de 360 horas.
Os aprovados vão compor o quadro de funcionários do Banco do Nordeste, que possui hoje 292 agências distribuídas em todo o Nordeste, além do norte de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo.
 

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