Banco do Nordeste anuncia a abertura de concurso público

Agência do Banco do Nordeste Crédito: Divulgação / Banco do Nordeste

O Banco do Nordeste, que tem atuação no Norte do Estado, vai abrir concurso público para contratar profissionais de níveis médio e superior. A expectativa é de que o edital da seleção seja publicado em até 30 dias.

As oportunidades serão para os cargos de analista bancário e especialista técnico - analista de sistemas. A remuneração, no entanto, não foi divulgada.

O cargo de analista bancário exige que o candidato tenha concluído o ensino de nível médio.

Já o requisito para o cargo de especialista técnico - analista de sistemas, será o nível superior em uma das seguintes áreas: Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia da Informação, Informática, Sistemas de Informações, Tecnologia da Informação, Processamento de Dados, Segurança da Informação, Tecnologia em Telemática; ou ter concluído qualquer outro curso superior, em nível de graduação, reconhecido pelo MEC, desde que tenha concluído também curso de pós-graduação (stricto ou lato sensu) na área de Informática e/ou Segurança da Informação, com carga horária mínima de 360 horas.

Os aprovados vão compor o quadro de funcionários do Banco do Nordeste, que possui hoje 292 agências distribuídas em todo o Nordeste, além do norte de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo.