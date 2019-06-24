Banco Central quer abrir concurso com salário de até R$ 21 mil

Banco Central solicita abertura de mais de 200 vagas por meio de concurso público Crédito: Antonio Cruz | Arquivo

Boa notícia para quem quer ingressar no serviço público. O Banco Central enviou ao Ministério da Economia um novo pedido para realização de concurso público . A solicitação tem como objetivo preencher 260 cargos, sendo 200 para analista, 30 para técnico e 30 para procurador, a serem preenchidos em 2020. Este total é uma complementação do pedido feito em 2018.

O cargo de técnico exige que o candidato tenha o nível médio completo. A remuneração inicial é de R$ 7.741. Já os analistas devem ter nível superior. O salário inicial é de R$ 19.655, e podem concorrer profissionais formados em qualquer área.

A exigência para o cargo de procurar é ter formação em Direito e a remuneração pode chegar a R$ 21.472.

Os novos servidores vão preencher as funções que estão vagas no momento. Atualmente, o BC tem 2.768 postos desocupados, sendo 2.248 de analista, 384 de técnico e 136 de procurador. Caso o concurso seja aprovado, o órgão poderá chamar uma grande quantidade de aprovados durante a validade do certame.

Em abril deste ano, o presidente Jair Bolsonaro assinou o projeto de lei complementar que prevê a autonomia do Banco Central. A proposta precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional e possibilita que instituição financeira não dependa mais do aval do Ministério da Economia, ao qual é vinculado, para realizar concurso público.

O último concurso público do Banco Central foi lançado em 2013, pelo então Cespe/UnB. Foram 400 vagas para analistas, 100 para técnicos e 15 para procuradores. Foram registrados 89.052 candidatos inscritos no concurso de 500 vagas (que ofereceu salários iniciais de R$ 5.158,23 e R$ 13.595,85) e 5.349 candidatos para as 15 chances (com salário de R$ 15.719,13).