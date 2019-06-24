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Em 2020

Banco Central quer abrir concurso com salário de até R$ 21 mil

Instituição solicitou ao Ministério da Economia pedido para abrir 260 vagas em cargos de níveis médio e superior

Publicado em 24 de Junho de 2019 às 15:45

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 jun 2019 às 15:45
Banco Central solicita abertura de mais de 200 vagas por meio de concurso público Crédito: Antonio Cruz | Arquivo
Boa notícia para quem quer ingressar no serviço público. O Banco Central enviou ao Ministério da Economia um novo pedido para realização de concurso público. A solicitação tem como objetivo preencher 260 cargos, sendo 200 para analista, 30 para técnico e 30 para procurador, a serem preenchidos em 2020. Este total é uma complementação do pedido feito em 2018.
> PRF deve abrir concurso com 4.435 vagas
O cargo de técnico exige que o candidato tenha o nível médio completo. A remuneração inicial é de R$ 7.741. Já os analistas devem ter nível superior. O salário inicial é de R$ 19.655, e podem concorrer profissionais formados em qualquer área.
A exigência para o cargo de procurar é ter formação em Direito e a remuneração pode chegar a R$ 21.472.
Os novos servidores vão preencher as funções que estão vagas no momento. Atualmente, o BC tem 2.768 postos desocupados, sendo 2.248 de analista, 384 de técnico e 136 de procurador. Caso o concurso seja aprovado, o órgão poderá chamar uma grande quantidade de aprovados durante a validade do certame.
Em abril deste ano, o presidente Jair Bolsonaro assinou o projeto de lei complementar que prevê a autonomia do Banco Central. A proposta precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional e possibilita que instituição financeira não dependa mais do aval do Ministério da Economia, ao qual é vinculado, para realizar concurso público.
> Polícia Federal quer abrir concurso com 3.460 vagas
O último concurso público do Banco Central foi lançado em 2013, pelo então Cespe/UnB. Foram 400 vagas para analistas, 100 para técnicos e 15 para procuradores. Foram registrados 89.052 candidatos inscritos no concurso de 500 vagas (que ofereceu salários iniciais de R$ 5.158,23 e R$ 13.595,85) e 5.349 candidatos para as 15 chances (com salário de R$ 15.719,13).
> Leia mais sobre Concursos e Emprego
 

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