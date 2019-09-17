Balcão do emprego vai ajudar PCDs a conseguirem emprego

O evento será realizado de 19 a 22 de setembro de 2019, no Boulevard Shopping Vila Velha. Além do balcão de empregos, quem visitar a exposição também poderá receber orientação profissional, orientações jurídicas, informações sobre benefícios previdenciários e assistenciais do INSS e emissão de laudo médico.

De acordo com os organizadores, serão quatro dias de programação gratuita com atividades sobre inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência. Órgãos públicos, empresas e diversas entidades parceiras estarão presentes no evento.

“Este ano haverá novamente o estande do Cadastro Unificado de Dados das Pessoas com Deficiência do Estado do Espírito Santo (Cadef), que irá possibilitar o cadastramento das pessoas com deficiência que circularem no evento e, notadamente, as que tenham interesse em postos de trabalho. No estande teremos, como novidade, um profissional para orientação de elaboração de currículo e informações sobre como participar de uma entrevista junto à empresa”, adianta a procuradora do Trabalho, Sueli Teixeira Bessa.