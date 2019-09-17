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Inclusão

Balcão do emprego vai ajudar PCDs a conseguirem emprego

Oportunidades estarão disponíveis durante Conferência e Exposição Estadual de Inclusão e Acessibilidade (Reconecta), que acontece de 19 a 22 de setembro, em Vila Velha

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 14:29

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 set 2019 às 14:29
Oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas
Profissionais portadores de deficiência (PCD) que estão à procura de emprego devem ficar atentos. Durante a segunda edição da Conferência e Exposição Estadual de Inclusão e Acessibilidade (Reconecta) será possível fazer o cadastro no balcão do emprego para aproveitar as oportunidades disponíveis no mercado de trabalho.
> ES tem mais de 2 mil vagas de emprego abertas para pessoas com deficiência
O evento será realizado de 19 a 22 de setembro de 2019, no Boulevard Shopping Vila Velha. Além do balcão de empregos, quem visitar a exposição também poderá receber orientação profissional, orientações jurídicas, informações sobre benefícios previdenciários e assistenciais do INSS e emissão de laudo médico.
Todos os serviços serão gratuitos. O Reconecta é promovido pelo Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES).
De acordo com os organizadores, serão quatro dias de programação gratuita com atividades sobre inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência. Órgãos públicos, empresas e diversas entidades parceiras estarão presentes no evento.
“Este ano haverá novamente o estande do Cadastro Unificado de Dados das Pessoas com Deficiência do Estado do Espírito Santo (Cadef), que irá possibilitar o cadastramento das pessoas com deficiência que circularem no evento e, notadamente, as que tenham interesse em postos de trabalho. No estande teremos, como novidade, um profissional para orientação de elaboração de currículo e informações sobre como participar de uma entrevista junto à empresa”, adianta a procuradora do Trabalho, Sueli Teixeira Bessa.
As empresas que manifestarem interesse em participar do balcão de empregos, realizando entrevista direta para contratar PCDs durante o evento, podem entrar em contato com o Ministério Público do Trabalho por intermédio do e-mail [email protected]
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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