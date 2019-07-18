Home
Atacarejo vai abrir 300 vagas de emprego em Cariacica

Obras estão previstas para começar em 30 dias e inauguração deve ocorrer em dezembro

Gazeta Online

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de julho de 2019 às 20:30

 - Atualizado há 6 anos

As imagens foram cedidas pelo arquiteto Isaac Seara, que é responsável pela obra e pelo projeto Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Cariacica

Boa notícia para quem procura emprego. O Oba Superatacado vai abrir uma nova loja em Cariacica com 300 oportunidades de emprego. As vagas serão geradas quando o empreendimento entrar em operação, prevista para dezembro.

> Intercâmbio: veja como trabalhar nas férias e receber em dólar

AS VAGAS

As chances serão para cargos como açougueiro, caixa, repositor e limpeza, além de vaga para áreas administrativas, contábil e fiscal. As contratações devem começar 40 dias antes da abertura.

Durante a construção, deve haver cerca de 35 chances para cargos de carpinteiro, pedreiro, entre outras.

INVESTIMENTO DE R$ 30 MILHÕES

De acordo com o diretor do Oba, Guilherme Vago de Oliveira, as obras estão previstas para começar em 30 dias. O empreendimento será construído em uma área de 40 mil metros quadrados e receberá um investimento na ordem de R$ 30 milhões.

ONDE

A nova unidade vai funcionar na BR 262, bairro São Francisco, em frente para o Ceasa. O Oba já tem uma unidade na região e o novo empreendimento vai funcionar como uma ampliação das atividades.

“Além da loja nova, vamos transferir a sede da operação do grupo de Colatina para Cariacica. A primeira loja na Grande Vitória foi no município e essa nova unidade será a maior de nossa rede”, comenta o diretor.

OUTRAS ATIVIDADES

No local, também haverá academia, farmácia, banco, nove lojas, posto de gasolina, supermercado e seis salas comerciais.

“O grupo terá um espaço para ampliar suas operações, para gerar novas oportunidades de emprego, além de transferir a sede administrativa para Cariacica. Após a instalação de um shopping na BR-262, investimentos importantes foram direcionados para a região”, comemora o prefeito Juninho (PPS).

