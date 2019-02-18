Assembleia Legislativa prepara concurso para contratar novos servidores Crédito: Marcelo Prest

Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) vai abrir concurso público para a contratação de novos servidores até o ano que vem. A confirmação é da atual mesa diretora da Casa, presidida pelo deputados Erick Musso (PRB).

Na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de 2019, há R$ 5 mil destinados para a realização de um novo processo seletivo. De acordo com informações da Ales, Musso quer realizar um novo certame até o final da sua gestão, ou seja, até 2020.

Your browser does not support the audio element. Assembleia Legislativa do ES vai abrir concurso até 2020

A Assembleia realizou o Programa de Aposentadoria Incentivada, que contou com a adesão de 53 servidores. O prazo se encerrou em janeiro e a economia será de R$ 26,8 milhões para os cofres públicos.

Na ocasião, o presidente da Casa, deputado Erick Musso, o programa irá “reoxigenar a Casa” e, com a aposentadoria dos servidores, será possível realizar concurso público para abertura de cerca de 100 vagas.

No entanto, ainda não há previsão de quando a seleção será abertas e para quais cargos haverá oportunidades. Com a conclusão do programa, será possível fazer o levantamento de cargos vagas.