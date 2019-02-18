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Poder Legislativo

Assembleia Legislativa do ES vai abrir concurso até 2020

Leio do Orçamento Estadual reserva recurso para a abertura de processo seletivo

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 19:36

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 fev 2019 às 19:36
Assembleia Legislativa prepara concurso para contratar novos servidores Crédito: Marcelo Prest
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) vai abrir concurso público para a contratação de novos servidores até o ano que vem. A confirmação é da atual mesa diretora da Casa, presidida pelo deputados Erick Musso (PRB).
Na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de 2019, há R$ 5 mil destinados para a realização de um novo processo seletivo. De acordo com informações da Ales, Musso quer realizar um novo certame até o final da sua gestão, ou seja, até 2020.
Assembleia Legislativa do ES vai abrir concurso até 2020
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A Assembleia realizou o Programa de Aposentadoria Incentivada, que contou com a adesão de 53 servidores. O prazo se encerrou em janeiro e a economia será de R$ 26,8 milhões para os cofres públicos.
Na ocasião, o presidente da Casa, deputado Erick Musso, o programa irá “reoxigenar a Casa” e, com a aposentadoria dos servidores, será possível realizar concurso público para abertura de cerca de 100 vagas.
> Iases abre processo seletivo com salários de R$ 4,4 mil
No entanto, ainda não há previsão de quando a seleção será abertas e para quais cargos haverá oportunidades. Com a conclusão do programa, será possível fazer o levantamento de cargos vagas.
O último concurso da Ales foi realizado em 2011, com 141 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários, na época, variavam de R$ 2.620,41 a R$ 8.570,80. Ao todo, foram 16.158 inscritos.

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